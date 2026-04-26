Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 27 апреля
Цветущие деревья ранней весной в Сухуме
Подписаться
Погода черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 26 апр - Sputnik. В понедельник, 27 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. В первой половине дня кратковременный дождь, туман.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем +12°С до +17°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.
Прогноз погоды в городах и районах Абхазии:
Сухум - температура воздуха ночью +12°С, днем +16.0°С.
Гагра - ночью +12°С, днем +17°С.
Пицунда - ночью +12°С, днем +17°С.
Гудаута - ночью +11°С, днем+16°С.
Новый Афон - ночью +12°С, днем +17°С.
Очамчыра - ночью +11°С, днем +15°С.
Гал ночью +9°С, днем +14°С.
Ткуарчал +7°С, днем +13°С.