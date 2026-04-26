Россия и КНДР договорились о долгосрочном военном сотрудничестве
Во время визита в Пхеньян Андрей Белоусов вручил ордена Мужества корейским военнослужащим, проявившим отвагу и героизм при выполнении задач в Курской области. 26.04.2026, Sputnik Абхазия
2026-04-26T16:28+0300
СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Перспективы военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном обсудили глава Минобороны России Андрей Белоусов и высший руководитель КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
"Договорились с Минобороны КНДР перевести военное сотрудничество на устойчивую долгосрочную основу. Готовы подписать в этом году план российско-корейского военного взаимодействия на период 2027-2031 годов", — сказал на переговорах Белоусов.
Он отметил, что межгосударственные отношения между странами находятся на беспрецедентно высоком уровне.
Во время визита он также вручил ордена Мужества корейским военнослужащим, проявившим отвагу и героизм при выполнении задач в Курской области.
"Мужество, отвага и готовность встать несокрушимой стеной на пути любых угроз всегда отличали корейских воинов. И сегодня, глядя на вас, мы с уверенностью можем сказать: славные традиции легендарных предков, традиции доблести и чести находятся в надежных руках", - подчеркнул он.
В свою очередь министр обороны КНДР выразил благодарность российским товарищам за оценку заслуг и подвигов, совершённых военнослужащими КНА в ходе зарубежной военной операции.