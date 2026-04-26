Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Асабша Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Суббота на Sputnik
08:30
31 мин
Асабша Sputnik аҿы
13:00
31 мин
Суббота на Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
Асабша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
30 мин
Субботний вечер на Sputnik
18:30
31 мин
Асабша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
30 мин
Субботний вечер на Sputnik
21:30
31 мин
Амҽыша арадио Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Воскресенье на радио Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша арадио Sputnik аҿы
13:00
31 мин
Воскресенье на радио Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20260426/rossiya-i-kndr-dogovorilis-o-dolgosrochnom-voennom-sotrudnichestve-1062613578.html
Россия и КНДР договорились о долгосрочном военном сотрудничестве
Россия и КНДР договорились о долгосрочном военном сотрудничестве
Sputnik Абхазия
Во время визита в Пхеньян Андрей Белоусов вручил ордена Мужества корейским военнослужащим, проявившим отвагу и героизм при выполнении задач в Курской области. 26.04.2026, Sputnik Абхазия
2026-04-26T16:28+0300
2026-04-26T16:28+0300
министерство обороны рф
россия
кндр
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102717/74/1027177437_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2eca2b7564636bd916002600e43a8be.jpg
СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Перспективы военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном обсудили глава Минобороны России Андрей Белоусов и высший руководитель КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.Он отметил, что межгосударственные отношения между странами находятся на беспрецедентно высоком уровне.Во время визита он также вручил ордена Мужества корейским военнослужащим, проявившим отвагу и героизм при выполнении задач в Курской области."Мужество, отвага и готовность встать несокрушимой стеной на пути любых угроз всегда отличали корейских воинов. И сегодня, глядя на вас, мы с уверенностью можем сказать: славные традиции легендарных предков, традиции доблести и чести находятся в надежных руках", - подчеркнул он.В свою очередь министр обороны КНДР выразил благодарность российским товарищам за оценку заслуг и подвигов, совершённых военнослужащими КНА в ходе зарубежной военной операции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260421/svo-rossiyskaya-armiya-gotovit-termobaricheskoe-uskorenie-1062519924.html
россия
кндр
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102717/74/1027177437_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3c549224077b21f4166ded82e0b77d53.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
министерство обороны рф, россия, кндр, новости
министерство обороны рф, россия, кндр, новости

Россия и КНДР договорились о долгосрочном военном сотрудничестве

16:28 26.04.2026
© Sputnik / Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанкФлаги России и КНДР на железнодорожном вокзале Владивостока, куда прибудет поезд председателя КНДР Ким Чен Ына
Флаги России и КНДР на железнодорожном вокзале Владивостока, куда прибудет поезд председателя КНДР Ким Чен Ына - Sputnik Абхазия, 1920, 26.04.2026
© Sputnik / Vitaliy Ankov
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Во время визита в Пхеньян Андрей Белоусов вручил ордена Мужества корейским военнослужащим, проявившим отвагу и героизм при выполнении задач в Курской области.
СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Перспективы военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном обсудили глава Минобороны России Андрей Белоусов и высший руководитель КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
"Договорились с Минобороны КНДР перевести военное сотрудничество на устойчивую долгосрочную основу. Готовы подписать в этом году план российско-корейского военного взаимодействия на период 2027-2031 годов", — сказал на переговорах Белоусов.
Он отметил, что межгосударственные отношения между странами находятся на беспрецедентно высоком уровне.
Во время визита он также вручил ордена Мужества корейским военнослужащим, проявившим отвагу и героизм при выполнении задач в Курской области.
"Мужество, отвага и готовность встать несокрушимой стеной на пути любых угроз всегда отличали корейских воинов. И сегодня, глядя на вас, мы с уверенностью можем сказать: славные традиции легендарных предков, традиции доблести и чести находятся в надежных руках", - подчеркнул он.
В свою очередь министр обороны КНДР выразил благодарность российским товарищам за оценку заслуг и подвигов, совершённых военнослужащими КНА в ходе зарубежной военной операции.
Разминирование освобожденных территорий в Курской области - Sputnik Абхазия, 1920, 21.04.2026
Военная спецоперация РФ в Донбассе
СВО: Российская армия готовит термобарическое ускорение
21 апреля, 20:12
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0