Россия и КНДР договорились о долгосрочном военном сотрудничестве

Во время визита в Пхеньян Андрей Белоусов вручил ордена Мужества корейским военнослужащим, проявившим отвагу и героизм при выполнении задач в Курской области. 26.04.2026, Sputnik Абхазия

2026-04-26T16:28+0300

СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Перспективы военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном обсудили глава Минобороны России Андрей Белоусов и высший руководитель КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.Он отметил, что межгосударственные отношения между странами находятся на беспрецедентно высоком уровне.Во время визита он также вручил ордена Мужества корейским военнослужащим, проявившим отвагу и героизм при выполнении задач в Курской области."Мужество, отвага и готовность встать несокрушимой стеной на пути любых угроз всегда отличали корейских воинов. И сегодня, глядя на вас, мы с уверенностью можем сказать: славные традиции легендарных предков, традиции доблести и чести находятся в надежных руках", - подчеркнул он.В свою очередь министр обороны КНДР выразил благодарность российским товарищам за оценку заслуг и подвигов, совершённых военнослужащими КНА в ходе зарубежной военной операции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260421/svo-rossiyskaya-armiya-gotovit-termobaricheskoe-uskorenie-1062519924.html

