https://sputnik-abkhazia.ru/20260421/svo-rossiyskaya-armiya-gotovit-termobaricheskoe-uskorenie-1062519924.html

СВО: Российская армия готовит термобарическое ускорение

СВО: Российская армия готовит термобарическое ускорение

Sputnik Абхазия

21.04.2026, Sputnik Абхазия

2026-04-21T20:12+0300

2026-04-21T20:12+0300

2026-04-21T20:12+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

мнение

авторы

колумнисты

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/1f/1054285068_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d502a1ae08f0b47d3bc1ed398f29c5e7.jpg

Наступающие по всей линии фронта группировки российских войск разрушают иллюзии Запада и "стратегию" киевских марионеток – "продержаться до 2030-го", пишет военный эксперт Александр Хроленко. В зоне СВО с начала 2026 года под контроль ВС России перешли 80 населенных пунктов и более 1700 кв. км территории. Высока вероятность полного освобождения Донбасса от бандеровцев до конца текущего года. Москва не оставит "на потом" и оккупированные ВСУ около 20 процентов территории Запорожской и Херсонской областей. Российское весенне-летнее наступление обещает противнику много оперативных сюрпризов.Российские передовые подразделения находятся на удалении 12 км от города Славянска и в семи километрах восточнее города Краматорска. В Константиновке подразделения "Южной" группировки с боями продвигаются вглубь жилых кварталов, штурмуют пригороды – Новодмитровку и Ильиновку. Подразделения "Южан" освобождают Красный Лиман, и контролируют уже 70 процентов городской территории.Войска группировки "Центр" ведут упорные бои и продвигаются в направлении Доброполья в ДНР. Освобождены Гришино и Павловка, завершается зачистка от бандеровских вооруженных формирований населенного пункта Новый Донбасс. Силы группировки также создают полосу безопасности в Днепропетровской области – ведут бои в Новопавловке, где более 75 процентов территории уже под контролем России.Севернее Донбасса, на территориях Сумской и Харьковской областей российская группировка войск "Север" также расширяет зону безопасности, и сегодня взяла под контроль поселок Ветеринарное. С начала весны "северяне" освободили восемь населенных пунктов, ликвидировали окруженную группировку ВСУ на восточном берегу реки Оскол – южнее Купянска-Узлового. И сегодня ведут ожесточенные уличные бои в Святогорске, Боровой, Старом Караване.Южнее Донбасса войска группировки "Восток" уверенно удерживают инициативу и активно продвигаются в Запорожской области. Освобождены Бойково и Луговское. Продолжаются бои в Воздвижевке, на подступах к Верхней Терсе и Комсомольскому. Войска группировки "Восток" успешно отразили все атаки штурмовых формирований ВСУ (с направлений Великомихайловка, Покровское), и продолжают расширять полосу безопасности в южной части Днепропетровской области.Группировка войск "Днепр" уверенно громит противника, и наступает в направлении города Запорожье – в 12 км от южной окраины. Освобождено село Веселянка. Продолжаются уличные бои в Орехове и Запорожце.Огневое превосходствоРоссийская армия в марте – апреле освободила 34 населенных пункта и около 700 кв. км территории. Цифры и факты упрямы. За ними стоят: воинский подвиг многих тысяч солдат и офицеров, огромный вклад российских предприятий ОПК, невидимая и все же титаническая штабная работа. Пятый год непрерывно совершенствуется тактика боевого применения сил и средств, с учетом технологического развития и наработок противника в различных областях. На переднем крае растет ударное могущество российских войск.Активное применение малых штурмовых групп в составе двух-трех бойцов в сочетании с высокоточными авиабомбами сокрушительного калибра 3000 кг заметно ускоряет продвижение российских войск. Совершенствуется термобарическая артиллерия.Тяжелые огнеметные системы эффективно выжигают позиции ВСУ на земле и укрытия под землей. В ходе СВО конструкцию ТОС-2 "Тосочка" модернизировали: улучшили систему управления огнем и автоматизированную систему перезарядки, оснастили колесным шасси. Штурмовая машина для прорыва обороны противника стала технологически совершеннее и мобильнее.Постоянно совершенствуется и российский арсенал ракетного оружия. Так, гиперзвуковые и крылатые ракеты ОТРК "Искандер" стали точнее и могущественнее. Комплекс средней дальности "Орешник" просто вгоняет в отчаяние западных политиков и натовских стратегов. Американский специализированный журнал MW 19 апреля констатировал: "Ожидается, что угроза, которую представляет собой система "Искандер-К" для обороны стран-членов НАТО, будет только расти и станет особенно серьезной из-за способности доставлять тактические ядерные заряды". Кроме того, что украинская прокси-война "крайне истощила противовоздушную оборону стран-членов НАТО", западные средства ПВО разочаровали владельцев технологической отсталостью, выявленной в противостоянии с российскими ракетами.Вооруженные силы РФ методично наносят комбинированные и комплексные удары высокоточным оружием большой дальности по объектам стратегического тыла, энергетики и логистики ВСУ. За минувшие сутки российские ракеты и дроны поразили цели в Киеве, Борисполе, Харькове. Регулярно прилетает по одесским портам – стратегическим объектам натовской логистики в интересах украинской прокси-армии.С начала российской СВО уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 136 352 БПЛА, 656 зенитных ракетных комплексов, 28 992 танка и других боевых бронемашин, 1 704 РСЗО, 34 555 стволов артиллерии ВСУ и НАТО. Не считая почти 60 тысяч единиц специальной военной автотехники. Ранее замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ Апты Алаудинов оценил безвозвратные потери противника в два миллиона военнослужащих. Все эти цифры отражают безусловное стратегическое поражение ВСУ, однако киевские марионетки и их западные хозяева не желают трезво анализировать, фиксировать убытки, капитулировать, и безрассудно держат курс к самоуничтожению.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX– и в Telegram.

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Александр Хроленко

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

россия, украина, мнение, авторы, колумнисты