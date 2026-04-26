Sputnik недели: инспекция президента, отказ Парламента и форумы

Sputnik недели: инспекция президента, отказ Парламента и форумы

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 20 по 26 апреля. 26.04.2026, Sputnik Абхазия

2026-04-26T21:06+0300

2026-04-26T21:06+0300

2026-04-26T21:06+0300

О том, какие дал поручения президент Абхазии Бадра Гунба в ходе инспекции в Гулрыпшском районе, с чем не согласился Парламент и на чем настаивает Генпрокуратура, какие крупные форумы состоялись в республике и кто их посетил, что МВД России подарила абхазским коллегам, читайте в материале Sputnik.SputnikПрезидентская проверкаРусло реки Кодор в селе Кацикыт изменили, чтобы избежать подтоплений.Село посетил президент Бадра Гунба. Ему доложили, что работы завершили за две недели, до начала активного таяния снегов и паводков. Специалисты провели устройство каналов, разборку грунта, возвели защитные дамбы и насыпи.По словам главы УКС Демира Гамисония, это позволит избежать подтоплений в трех селах и на территории аэропорта.Президент также посетил село Пакуащ, где осмотрел русло реки Аалдзга. Гунба поручил специалистам в кратчайшие сроки подготовить проектную документацию для строительства защитной дамбы, сообщила пресс-служба главы государства.На минувшей неделе глава государства Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, глава столицы Тимур Агрба осмотрели ход работ на участке набережной, который реконструируется за счет Татарстана. Для соблюдения сроков на участке работают две бригады.Агрба также рассказал о реконструкции участка у памятника Неизвестному солдату. Она ведется за счет средств сухумского аэропорта и будет завершена к 9 Мая.Форум деловых женщинМеждународный форум деловых женщин "Абхазия-2026" прошел в республике. Он был приурочен к 25-летию организации "Деловые женщины Абхазии".Форум посетил Бадра Гунба. В своем выступлении президент подчеркнул, что в абхазском обществе женщина всегда занимала особое место, была хранительницей очага, символом мудрости, источником силы и нравственного духа."Ваш вклад в развитие нашей страны трудно переоценить. Уверен, что в ходе форума будут подняты актуальные и важные темы от устойчивого развития и инноваций до поддержки предпринимательства, в том числе в наших селах", — сказал Гунба.Первая леди Абхазии Ирма Хашиг встретилась с участницами Международного форума деловых женщин.Встреча прошла в формате делового завтрака на Государственной президентской даче в Сухуме.Перед этим Ирма Хашиг и участницы форума высадили цветы у здания Государственной дачи. На клумбе появились африканский агапантус, азалия и можжевельник.В форуме приняли участие не только предпринимательницы из республики, но и гости из России, Армении, Беларуси, Казахстана, Турции, Южной Осетии.Форум учителей абхазского языкаПервый форум учителей абхазского языка открылся в Пицунде. Он проходил с 24 по 26 апреля, в нем приняли участие более 200 учителей из всех районов Абхазии.В рамках форума обсудили трудности, возникающие при преподавании абхазского языка в начальной и средней школе, внедрение новых технологий и методик, методические кейсы, новые концепции в учебных пособиях, преподавание абхазского языка в неабхазских школах. Планируется выступление 16 спикеров.Церемонию открытия посетили президент Бадра Гунба, премьер-министр Владимир Делба, министр просвещения Хана Гунба, члены правительства, сотрудники научно-образовательных учреждений Абхазии.Обращение к Армянской общинеБадра Гунба обратился к Армянской общине Абхазии в День памяти жертв геноцида армян.События вековой давности навсегда останутся напоминанием о том, к каким последствиям приводят ненависть и нетерпимость, подчеркнул он.В результате армянских погромов и геноцида армян в Османской империи в Абхазию переселилось большое количество армян, потомки многих переселенцев живут в республике по сей день.Заседание органов внутренних делДелегация МВД России прибыла в Абхазию для участия в заседании комитета органов внутренних дел приграничных регионов 23 апреля.На абхазо-российской границе делегацию во главе с начальником ГУ МВД России по СКФО Сергеем Бачуриным встретил вице-премьер, министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут.По итогам встречи был подписан протокол о международном взаимодействии по координации работы органов внутренних дел приграничных регионов подписан по итогам координационного заседания комитета.Документ регламентирует межведомственный обмен и совместное реагирование по противодействию трансграничной преступности, террористическим угрозам, незаконному обороту наркотиков, розыск лиц, совершивших тяжкие преступления, сообщила Ассоциация силовых ведомств Абхазии.Кроме того, Россия передала Абхазии патрульный катер для обеспечения безопасности на водных объектах.Ратификация соглашенияПарламент Абхазии ратифицировал соглашение о содействии реализации госпрограммы социально-экономического развития на 2026-2030 годы.Документ, в том числе предполагает оказание Россией безвозмездной финпомощи Абхазии.Соглашение было подписано 25 декабря 2025 года министром экономики Абхазии Теймуразом Миквабия и замминистра экономического развития России Сергеем Назаровым.Депутаты также в первом чтении ратифицировал соглашение между правительствами Абхазии и Южной Осетии о режиме торговли товарами.Подписанное в Цхинвале 20 сентября 2025 года соглашение, регулирует неприменение вывозных таможенных пошлин, а также аналогичных им налогов и сборов, при ввозе товаров, созданных в одном государстве, на территорию другого.Парламент противДепутаты Парламента Абхазии не дали согласия на лишение Кана Кварчия депутатской неприкосновенности.Генеральная прокуратура 14 апреля направила в Парламент представление о даче согласия на лишение Кварчия неприкосновенности и привлечение к ответственности по делу об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.Заключение о наличии в действиях Кварчия признаков преступления по факту инцидента, произошедшего 5 ноября в редакции газеты "Абхазский вестник", ранее выдала коллегия Верховного суда.Прокуратура Сухума продолжает расследование дела об инциденте в "Абхазском вестнике", сообщил заместитель генпрокурора Алиас Трапш в комментарии для "Абхазского телевидения".Меры соцподдержкиНа уходящей неделе Кабинет министров Абхазии принял ряд постановлений социальной направленности. Среди них решение о том, что социальные меры поддержки будут получать члены семей пропавших без вести во время и вследствие Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов.Теперь супруги без вести пропавших, повторно не вступившие в брак, и их родители (усыновители) будут получать пенсию согласно порядку, установленному законом о пенсионном обеспечении инвалидов, семей погибших и семей умерших инвалидов ОВНА 1992-1993 годов.Кроме того, они будут получать медицинскую помощь в Абхазии и за ее пределами, а также ежегодно проходить бесплатное санаторно-курортное лечение.Пенсионерам, получающие только абхазскую пенсию, увеличат ежемесячные выплаты с 1 мая. Также с 1 мая увеличат ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им полутора лет до 10 тысяч рублей, а размер единовременных пособий при рождении ребенка, один или оба родителя которого работают, увеличится с 35 до 42 000 рублей.Памяти жертв геноцида и героевВыставка и показ фильма, приуроченные ко Дню памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами в годы Великой Отечественной войны, прошли в представительстве Дирекции Всемирного фестиваля молодежи в Абхазии.Они были организованы представительством Россотрудничества, Посольством России в Абхазии при поддержке Представительства ДВФМ.29 декабря 2025 года федеральным законом в России была установлена дата 19 апреля как День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.В ДВФМ также объявили о старте акции "Георгиевская лента". Она пройдет до 9 Мая. Ленты будут раздавать при поддержке "Волонтеров Победы" и Волонтерского центра, их можно будет получить и в офисе представительства ДВФМ.Ежегодная акция "Георгиевская ленточка" проводится в память о героях, павших в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны.Цены на топливоПовышение цен на бензин в Абхазии — вынужденная мера, связанная с внешними факторами, сообщил глава Минэнерго Батал Мушба.Он напомнил, что в связи с конфликтом на Ближнем Востоке танкеры с нефтепродуктами не могут пересекать Ормузский пролив, что привело к сильному росту цен на мировой и российской биржах.Кроме того, ранее Россия ввела запрет на вывоз бензина за рубеж. Он не затрагивает Абхазию, так как экспорт регулируется межгосударственным соглашениям.По словам Мушба, абхазские топливные компании сформировали запасы в то время, когда цены были ниже, и это позволило не допустить резкого роста цен. Ситуация временная, но сказать, когда стоимость начнет снижаться, пока нельзя.Открытие сезона МедиалигиМатч между футбольными клубами "Апсны" и "Амкалом" прошел на стадионе "Динамо" в Сухуме, 24 апреля.Игре предшествовала торжественная церемония открытия седьмого сезона Медиалиги. Перед трибунами, переполненными болельщиками, выступили абхазские танцевальные коллективы, BLIZKEY под аккомпанемент Shiri и Temo исполнил хиты "Горы" и "Азамат".Государственные гимны Абхазии и России спела оперная певица Альдона Цкуа.Ни одна из команд не смогла получить преимущество в первом тайме, он закончился со счетом 0:0.Во втором тайме "Апсны" резко выбилась вперед, на 33-й и 36-й минутах голы забил Аксентий Чалигава. Но буквально через несколько минут "Амкал" сравнял счет, дубль оформил игрок команды соперника, Заурбек Кокаев.Основное время завершилось со счетом 2:2. Далее последовали серии пенальти и буллиталити, ни одна из сторон не могла получить преимущество.По итогу в буллиталити Чалигава не попал в ворота, а Игорь Сичкар сумел обойти защиту и забить победный гол.

абхазия

Sputnik Абхазия

