Прогноз погоды в Абхазии на вторник 28 апреля
Территория черноморского побережья Абхазии во вторник будет под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления. 27.04.2026, Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Во вторник, 28 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, ночью и утром местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 10 до 12 метров в секунду. Атмосферное давление – нестабильное. Температура воздуха ночью от +5 до +10°С, днем от +11 до +16°С. Температура морской воды +12°С. Волнение морской воды умеренное, 2 балла. Относительная влажность воздуха – 60-90%. Прогноз погоды по городам и районам Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +9°С, днем +15°С.
Гагра – ночью +10°С, днем +16°С.
Пицунда – ночью +8°С, днем +15°С.
Гудаута – ночью +8°С, днем +15°С.
Новый Афон – ночью +10°С, днем +16°С.
Очамчыра – ночью +7°С, днем +14°С.
Гал – ночью +7°С, днем +14°С.
Ткуарчал – ночью +5°С, днем +11°С.