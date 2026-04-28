Прогноз погоды в Абхазии на среду 29 апреля
Территория Черноморского побережья Абхазии в среду будет под влиянием барического поля повышенного давления. 28.04.2026, Sputnik Абхазия
СУХУМ, 29 апр – Sputnik. В среду, 29 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление – повышенное. Температура воздуха ночью от +5 до +10°С, днем от +15 до +20°С. Температура морской воды +13°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха – 60-80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум - температура воздуха ночью +10°С, днем +20°С.
Гагра – ночью +10°С, днем +20°С.
Пицунда – ночью +10°С, днем +20°С.
Гудаута – ночью +9°С, днем +19°С.
Новый Афон – ночью +10°С, днем +20°С.
Очамчыра – ночью +9°С, днем +19°С.
Гал – ночью +9°С, днем +18°С.
Ткуарчал – ночью +8°С, днем +15°С.