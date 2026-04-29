Правильный фокус: новый закон или реальный результат

Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Иаԥшәымадоу алақәа аҳҭнықалақь аҿы: Аҟәа ахада ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
13:04
13 мин
Аиҿцәажәара
Аҵиаақәа ахәаҷақәа рҟынтә ахәшәтәра аус Гәдоуҭа: ақыҭанхамҩа аҟәша аиҳабы ихҳәаа
13:18
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Алаф ашҭа" ақыҭақәа рҿы: апроект ҳалацәажәоит
13:34
12 мин
Аиҿцәажәара
Ақьаӷьариара адемографиа азҵаара аӡбараҿы: аиҿцәажәара
13:46
14 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Горнолыжный курорт: новый этап развития туризма в Абхазии
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Иллюзорный проект: ученый о поставках воды из Абхазии в Африку
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
РУСДРАМ агастрольқәа реихшьаала: Џьамбул Жорданиа иҿцәажәара
18:03
14 мин
Аиҿцәажәара
Аҵиаақәа ахәаҷақәа рҟынтә ахәшәтәра аус Гәдоуҭа: ақыҭанхамҩа аҟәша аиҳабы ихҳәаа
18:18
12 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Поиск информации о погибших в ОВНА: работа научного центра Минобороны
18:34
15 мин
Турбаза
Горнолыжный курорт: новый этап развития туризма в Абхазии
18:49
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
РУСДРАМ агастрольқәа реихшьаала: Џьамбул Жорданиа иҿцәажәара
21:03
14 мин
Аиҿцәажәара
Аҵиаақәа ахәаҷақәа рҟынтә ахәшәтәра аус Гәдоуҭа: ақыҭанхамҩа аҟәша аиҳабы ихҳәаа
21:18
12 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Поиск информации о погибших в ОВНА: работа научного центра Минобороны
21:34
15 мин
Турбаза
Горнолыжный курорт: новый этап развития туризма в Абхазии
21:49
10 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсуа бызшәа иазкыз аиԥылара аҟынтә алкаақәа: алахәла лцәажәара
13:04
16 мин
Аиҿцәажәара
Акурортә аамҭахәҭа аҽазыҟаҵара: атуризм аминистрраҿы аилатәара аихшьаалақәа
13:20
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсни Урыстәылеи аинформациала русеицура: ажурналистцәа реидгыла ахантәаҩы ицәажәара
13:33
18 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Ашколқәа рҭагылазаашьа аилкаара: Гәдоуҭа араион аҿы имҩаԥган агәаҭарақәа
13:51
8 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Миграционная ситуация в Абхазии: интервью с главой службы
14:04
2 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
13 мин
Такие обстоятельства
Защита детей от домашнего насилия и работа кризисного центра: интервью с экспертами
14:46
4 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
Интервью
Что знают в Абхазии о госпрограмме "Сельский учитель": результаты исследования
18:49
12 мин
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 12.10.2021
Трагедия, которая унесла жизнь маленькой Габриэллы Лахиной, всколыхнула наше общество. И это вполне объяснимо - кто может остаться равнодушным, узнав... 29.04.2026, Sputnik Абхазия
Трагедия, которая унесла жизнь маленькой Габриэллы Лахиной, всколыхнула наше общество. И это вполне объяснимо - кто может остаться равнодушным, узнав подробности этого страшного злодеяния.
Sputnik
Необъяснимая жестокость, которой должны дать четкое определение. В ходе следствия необходимо установить все обстоятельства не только произошедшего, но и обстоятельства, предшествовавшие преступлению. Будем надеяться, что злоумышленницу ждет самый справедливый и самый суровый приговор.
Рассмотрение ходатайства следствия об аресте подозреваемой
В Абхазии
Подозреваемую в убийстве ребенка Кристину Лахину заключили под стражу на два месяца
11 апреля, 20:34
А всем нам надо понять, как жить дальше так, чтобы подобные случаи не повторялись. Или, по-крайней мере, минимализировать прецеденты. И вот тут наступает момент, когда надо подойти к проблеме не ситуативно и в порыве эмоций, а прагматично и продуманно.
Определенная часть нашего общества взывает к Народному Собранию о необходимости принятия нового закона "о домашнем насилии". Приводятся наглядные примеры, как в других странах такое законодательство уже апробировано и дает результаты.
Я не склонен сейчас вступать в какие-то диспуты о целесообразности принятия нового закона, время рассудит. Но, по собственному опыту, могу сказать, что мы живем в уникальном государстве, где общемировые стандарты вовсе не обязательно дают результаты. Мы не плохие и не хорошие, мы своеобразные, со своей культурой и менталитетом. И это обязательно надо учитывать. Более того, всякий новый закон имеет определенную логистику, экономику. Сторонники нововведений должны учитывать, что под все шаги принятия и введения в силу закона должен быть предусмотрен перечень расходов, которые лягут бременем на наш и без того небезграничный бюджет. Новые офисы, новые чиновники, притирка, все это предполагает финансирование и время.
Здание Парламента РА
В Абхазии
Законопроект о противодействии домашнему насилию предложили рассмотреть в Парламенте
10 апреля, 11:47
Разве не будет более правильным задействовать уже существующие механизмы противодействия неправомерным, незаконным проявлениям в этой области. И они есть. Я убежден, что не стоит посыпать голову пеплом, что у нас все плохо, ничего не работает, никто не хочет работать, а вот примем новый закон и все преобразится зашевелится.
В первую очередь, предлагаю пересмотреть собственное отношение к таким проявлениям. В данном случае я не про этику и мораль: с этим у нас все хорошо - осуждаем все. Просто оглянитесь вокруг. Внимательнее присмотритесь к себе, к своим родным и близким, к друзьям и товарищам, к соседям. Вам же лучше знать, что и как происходит в каждом отдельно взятом социуме. Как перечисленные люди ведут себя в обществе, в семьях, во дворе, в подъезде.
Если применительно к этой трагедии, совершенно очевидно, что она произошла не спонтанно. Наверняка соседи могли наблюдать нездоровую ситуацию в этой семье, могли сделать замечание, предостеречь. В конце концов проинформировать правоохранительные органы. Ведь это можно было сделать вполне конфиденциально, если мировоззрение не позволяет сделать открыто.
Национальная библиотека Абхазии
В Абхазии
Защиту детей от домашнего насилия обсудили на круглом столе в Сухуме
16 апреля, 16:15
В самих органах внутренних дел существует институт так называемой милиции общественной безопасности, куда входят участковые милиционеры. К великому сожалению, мы привели все к тому, что этот род деятельности не такой привлекательный, не такой финансируемый, как должен был быть. Соответственно, туда идут по остаточному принципу, чаще всего в предпенсионном возрасте либо совсем неопытные. При таком подходе у нас всегда наблюдался недокомплект штатов в этой области.
А вот стоит немного пересмотреть позиции, провести внутреннюю пертурбацию, заинтересовать действующих сотрудников различными методами поощрений: от окладов до карьерного роста, усилить ответственность, и мы получим вполне ожидаемый и востребованный результат. И тут не надо изобретать велосипед. Есть уже давно опробованные и действенные должностные инструкции, в которых по полочкам разложены права и, что самое важное, обязанности участковых.
Участковый милиционер должен быть ответственным, компетентным. Он должен в полном объеме владеть ситуацией на местах, быть вхож во дворы, даже в квартиры. Это некий "местный шериф", который должен быть всегда в курсе всех событий, владеть актуальным списком потенциально опасных лиц, склонных к правонарушениям, к употреблению наркотических и психотропных веществ. Он непременно должен пользоваться авторитетом среди населения, быть "своим", ему должны доверять.
шеврон МВД
В Абхазии
Мы не имеем права проиграть в этой войне: нет наркотикам
25 марта, 10:58
Я допускаю, что сейчас у многих скептиков вполне закономерно всплывет вопрос, а где они - эти "местные шерифы", которые такие хорошие, которых любят в обществе?! И куда они смотрели, почему проглядели?! В этом и есть проблема. В правильной кадровой политике руководства правоохранительных органов. Не удивлюсь, что участковый в этом районе один на несколько сел, которые расположены на огромной территории. Есть ли у сотрудника служебный транспорт, достаточное количество топлива. Есть ли у него опорные пункты, кабинеты в селах, где он может наладить работу с населением. И многое другое, что необходимо для эффективной деятельности не просто для противодействия преступлениям, но и профилактике их совершения.
Тут важно понять, что критика критикой, а пора понять, что надо быть хотя бы на шаг впереди, что надо стараться упредить любые злые намерения. Надо выявлять потенциально опасных людей, отсекать им возможности для противоправных действий. Для этого крайне необходимо обществу сплотиться и помочь правоохранителям.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.
