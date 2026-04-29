Правильный фокус: новый закон или реальный результат

Трагедия, которая унесла жизнь маленькой Габриэллы Лахиной, всколыхнула наше общество. И это вполне объяснимо - кто может остаться равнодушным, узнав... 29.04.2026, Sputnik Абхазия

SputnikНеобъяснимая жестокость, которой должны дать четкое определение. В ходе следствия необходимо установить все обстоятельства не только произошедшего, но и обстоятельства, предшествовавшие преступлению. Будем надеяться, что злоумышленницу ждет самый справедливый и самый суровый приговор.А всем нам надо понять, как жить дальше так, чтобы подобные случаи не повторялись. Или, по-крайней мере, минимализировать прецеденты. И вот тут наступает момент, когда надо подойти к проблеме не ситуативно и в порыве эмоций, а прагматично и продуманно.Определенная часть нашего общества взывает к Народному Собранию о необходимости принятия нового закона "о домашнем насилии". Приводятся наглядные примеры, как в других странах такое законодательство уже апробировано и дает результаты. Я не склонен сейчас вступать в какие-то диспуты о целесообразности принятия нового закона, время рассудит. Но, по собственному опыту, могу сказать, что мы живем в уникальном государстве, где общемировые стандарты вовсе не обязательно дают результаты. Мы не плохие и не хорошие, мы своеобразные, со своей культурой и менталитетом. И это обязательно надо учитывать. Более того, всякий новый закон имеет определенную логистику, экономику. Сторонники нововведений должны учитывать, что под все шаги принятия и введения в силу закона должен быть предусмотрен перечень расходов, которые лягут бременем на наш и без того небезграничный бюджет. Новые офисы, новые чиновники, притирка, все это предполагает финансирование и время.Разве не будет более правильным задействовать уже существующие механизмы противодействия неправомерным, незаконным проявлениям в этой области. И они есть. Я убежден, что не стоит посыпать голову пеплом, что у нас все плохо, ничего не работает, никто не хочет работать, а вот примем новый закон и все преобразится зашевелится.В первую очередь, предлагаю пересмотреть собственное отношение к таким проявлениям. В данном случае я не про этику и мораль: с этим у нас все хорошо - осуждаем все. Просто оглянитесь вокруг. Внимательнее присмотритесь к себе, к своим родным и близким, к друзьям и товарищам, к соседям. Вам же лучше знать, что и как происходит в каждом отдельно взятом социуме. Как перечисленные люди ведут себя в обществе, в семьях, во дворе, в подъезде. Если применительно к этой трагедии, совершенно очевидно, что она произошла не спонтанно. Наверняка соседи могли наблюдать нездоровую ситуацию в этой семье, могли сделать замечание, предостеречь. В конце концов проинформировать правоохранительные органы. Ведь это можно было сделать вполне конфиденциально, если мировоззрение не позволяет сделать открыто.В самих органах внутренних дел существует институт так называемой милиции общественной безопасности, куда входят участковые милиционеры. К великому сожалению, мы привели все к тому, что этот род деятельности не такой привлекательный, не такой финансируемый, как должен был быть. Соответственно, туда идут по остаточному принципу, чаще всего в предпенсионном возрасте либо совсем неопытные. При таком подходе у нас всегда наблюдался недокомплект штатов в этой области. А вот стоит немного пересмотреть позиции, провести внутреннюю пертурбацию, заинтересовать действующих сотрудников различными методами поощрений: от окладов до карьерного роста, усилить ответственность, и мы получим вполне ожидаемый и востребованный результат. И тут не надо изобретать велосипед. Есть уже давно опробованные и действенные должностные инструкции, в которых по полочкам разложены права и, что самое важное, обязанности участковых. Участковый милиционер должен быть ответственным, компетентным. Он должен в полном объеме владеть ситуацией на местах, быть вхож во дворы, даже в квартиры. Это некий "местный шериф", который должен быть всегда в курсе всех событий, владеть актуальным списком потенциально опасных лиц, склонных к правонарушениям, к употреблению наркотических и психотропных веществ. Он непременно должен пользоваться авторитетом среди населения, быть "своим", ему должны доверять.Я допускаю, что сейчас у многих скептиков вполне закономерно всплывет вопрос, а где они - эти "местные шерифы", которые такие хорошие, которых любят в обществе?! И куда они смотрели, почему проглядели?! В этом и есть проблема. В правильной кадровой политике руководства правоохранительных органов. Не удивлюсь, что участковый в этом районе один на несколько сел, которые расположены на огромной территории. Есть ли у сотрудника служебный транспорт, достаточное количество топлива. Есть ли у него опорные пункты, кабинеты в селах, где он может наладить работу с населением. И многое другое, что необходимо для эффективной деятельности не просто для противодействия преступлениям, но и профилактике их совершения.Тут важно понять, что критика критикой, а пора понять, что надо быть хотя бы на шаг впереди, что надо стараться упредить любые злые намерения. Надо выявлять потенциально опасных людей, отсекать им возможности для противоправных действий. Для этого крайне необходимо обществу сплотиться и помочь правоохранителям.Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

