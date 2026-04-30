День Победы в Прибалтике: как уничтожали праздник

В пресс-центре "Россия сегодня" прошел пресс-показ фильма журналиста Андрея Старикова "День Победы в Прибалтике: вчера, сегодня, завтра" 30.04.2026, Sputnik Абхазия

2026-04-30T13:15+0300

МОСКВА, 30 апреля — Sputnik, Елизавета Борисенко. Власти стран Балтии уже длительное время ведут максимально русофобскую политику: в странах сносятся памятники, ограничиваются права русскоязычного населения и вычеркивается историческая память. Фильм "День Победы в Прибалтике: вчера, сегодня, завтра" рассказывает историю одного из важнейших праздников для русских жителей Балтии (Латвии, Эстонии и Литвы). Там 9 мая прошел путь от всенародного торжества послевоенных лет до полного запрета в 2022 году.Автор и продюсер фильма Андрей Стариков сам из Латвии. Оттуда он уехал в 2015 году после возвращения Крыма."Наш фильм отвечает двум главным задачам. Первая — напомнить нашим людям в Прибалтике, что они не одиноки, и дать ответы на их вопросы. Вторая — начать диалог о возвращении российского культурного, мемориального и исторического присутствия в регион. День Победы в Прибалтику вернётся — это нормальность", — заявил на пресс-конференции автор фильма.Напомним, в странах Балтии 9 мая официально не отмечается как праздник. Публичные акции, шествия и любое использование советской символики в этот день запрещены законом. Государство рассматривает события 1944–1945 годов не как освобождение, а как начало советской оккупации. Здесь стоит подчеркнуть, что безвозвратные потери Красной Армии в ходе Прибалтийской операции составили более 61 тысячи человек, санитарные — свыше 218 тысяч. Сейчас же вместо Дня Победы 8 мая отмечается День памяти жертв Второй мировой войны.В Латвии, Литве и Эстонии действуют строгие запреты на георгиевские ленточки, советские флаги, гербы и военную форму советского образца. Также запрещены памятные шествия, в том числе акция "Бессмертный полк". Полиция жестко следит за соблюдением этих ограничений: их нарушителей ждут штрафы или даже административный арест.При этом большая часть в том числе русскоязычного населения продолжает отмечать День Победы — в кругу семьи и близких.Более того, в соцсетях можно найти фотографии, на которых люди возлагают цветы к памятникам. Но есть нюанс: такие действия иногда проходят под пристальным контролем полиции."Мы делали не мелодраму, это политический продукт и политическая работа. <…> Это естественная ситуация: начать работать с образом возвращения и праздника Победы, и российского присутствия в целом: мемориального, духовного, культурного, языкового. Да, сегодня это сильно оторвано от реалий, но ожидания формируют реальность. Для кого-то в Прибалтике это будет иметь психотерапевтический эффект, кому-то поможет легче пройти сложности, с которыми сталкиваются", — рассказал Sputnik Андрей Стариков.Фильм состоит не только из исторических, но и личных сюжетов, что не может не отразиться на эмоциональном состоянии, продолжает продюсер. "Те сюжеты, которые мы показывали, и лично мной и коллегами, кто работал над фильмом, воспринимаются весьма эмоционально, как личные вызовы", — обращает внимание Стариков.Например, в фильме есть очень проникновенные кадры того, как девочку с Георгиевскими ленточками в косичках забирает латвийская полиция как раз за использование символа воинской доблести."Русскоязычные ресурсы в Прибалтике постоянно блокируют, но это позиция слабого, позиция людей, которые абсолютно не уверены в своей правоте и страшно напуганы. И самое страшное оружие, которым Россия может ответить, – это правда", – сказал журналист.Одна из задач фильма — охватить максимально широкую аудиторию. 2 мая уже состоится премьера на телеканале "Россия 24". Фильм будет опубликован на RT International в англоязычном дубляже, показан на каналах RT.Docна на двух языках. Кроме того, пройдет трансляция в эфире медиахолдинга Союзного государства "Союзный".Одна из важнейших задач сейчас— это доносить правду по всем возможным каналам, обратили внимание участники презентации. Поэтому стоит не только верить, но и ожидать, когда историческое наследие и память полномасштабно войдут в жизнь стран региона."День Победы вернется в Балтику когда изменится геополитическая ситуация, когда в регион вернутся наши смыслы и нарративы. Вполне возможно, что это будет скоро", — резюмировал Sputnik историк и политолог Владимир Симиндей.

