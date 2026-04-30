Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 1, 2 и 3 мая
Территория Черноморского побережья Абхазии в выходные дни будет под влиянием активной фронтальной зоны. 30.04.2026, Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 апр – Sputnik. В выходные дни, 1, 2, 3 мая ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. В пятницу во второй половине дня, ближе к вечеру, в субботу и воскресенье из-за прохождения серии холодных атмосферных фронтов с юга ожидается ухудшение: дождь разной интенсивности, гроза, местами туман. Атмосферное давление – нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами от 10 до 15 метров в секунду, переменного направления. Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +13°С до +18°С. Температура морской воды +13°С. Волнение морской воды умеренное и значительное, 2–4 балла. Относительная влажность воздуха – 60–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +11°С, днем +17°С.
Гагра – ночью +12°С, днем +18°С.
Пицунда – ночью +10°С, днем +17°С.
Гудаута – ночью +10°С, днем +17°С.
Новый Афон – ночью +12°С, днем +18°С.
Очамчыра – ночью +9°С, днем +16°С.
Гал – ночью +9°С, днем +16°С.
Ткуарчал – ночью +6°С, днем +13°С.