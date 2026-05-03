Sputnik недели: инвестфорум в Минводах, новая находка на набережной, победа "Апсны"

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике и за ее пределами с 27 апреля по 3...

О том, что представила Абхазия на Кавказском инвестфоруме, какие договоренности были достигнуты и соглашения подписаны, как прошел визит Бадры Гунба в Кабардино-Балкарию, что ответил МИД Абхазии на заявление Грузии, как прошел фестиваль новой музыки "Весна" и проходит форум "Вдох" в Пицунде, читайте в материале Sputnik.SputnikКавказский инвестфорумВ "МинводыЭкспо" с 28 по 30 апреля прошел Кавказский инвестиционный форум. Абхазия приняла в нем участие и представила свой инвестиционный потенциал.Президент республики Бадра Гунба посетил стенд Абхазии и отметил важность участия республики в престижных международных форумах такого уровня."Это дает Абхазии возможность продемонстрировать экономический потенциал страны и привлечь новые инвестиции", - сказал он.Стенд Абхазии также посетил премьер-министр России Михаил Мишустин. Его встретил Бадра Гунба, который рассказал о ключевых показателях социально-экономического развития республики.На полях форума Гунба и Мишустин обсудили развитие экономики Абхазии."Это взаимодействие дает свои ощутимые плоды в социально-экономическом развитии. В рамках всех этих мероприятий у нас открывается новый потенциал, новые возможности", — подчеркнул Гунба.Президент добавил, что сухумский аэропорт, проект которого представили на прошлом форуме, уже запущен, пассажиропоток превысил 120 тысяч человек.Также министр экономики Теймураз Миквабия рассказал Мишустину об инвестпроекте по созданию в Абхазии горнолыжного курорта.Днем позже Гунба принял участие в пленарном заседании Кавказского инвестиционного форума — 2026.Темой встречи была "Трансформация инвестиционного климата: проектируя будущее в новых реалиях", сообщила пресс-служба президента Абхазии.Вопрос запуска авиасообщения между Сухумом и Нальчиком был отдельной темой для обсуждения на форуме. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Делба в интервью ТАСС."Мы рассчитываем на то, что расширение географии авиаперелетов придаст импульс в том числе и развитию туристической сферы", - в частности сказал он.Еще одним важным событием на форуме стало заключение договора о сотрудничестве в социально-экономической, торговой и культурной сферах подписали Абхазия и Адыгея, сообщили в пресс-службе Кабмина.Подписи под документом поставили премьер-министр Владимир Делба и глава Адыгеи Мурат Кумпилов.Стороны будут способствовать участию субъектов экономики в совместных программах и проектах, содействовать обмену творческими коллективами, взаимодействию между молодежными и общественными организациями.Кроме того, было подписано соглашение об установлении дружественных отношений между Сухумом и Нальчиком.Подписи под документом поставили глава администрации Сухума Тимур Агрба и глава местной администрации городского округа Нальчик Таймураз Ахохов.Стороны договорились укреплять и развивать связи на муниципальном уровне в области привлечения инвестиций в экономику двух городов, торговли, культуры, науки, образования, спорта, туризма и других сферах, сообщила пресс-служба администрации Сухума.Визит в Кабардино-БалкариюБадра Гунба посетил Кабардино-Балкарию в четверг, 30 апреля, сообщили в пресс-службе главы государства.Президент и члены делегации республики, принимавшие участие в Кавказском инвестиционном форуме, почтили память добровольцев и Героя Абхазии Султана Сосналиева.Гунба также встретился с ветеранами добровольческого движения, поблагодарил их за вклад в победу в Отечественной войне народа Абхазии."Для нас каждый из вас — это память и живая надежда на светлое будущее. Именно вы эту победу ковали со своими боевыми братьями, однополчанами", — подчеркнул он.Вспоминая Сергея ДбарПамять военачальника, общественно-политического деятеля, Героя Абхазии Сергея Дбар почтили в Абхазии в день его рождения 2 мая. Ему исполнилось бы 80 лет.Утром в субботу к его могиле в селе Мгудзырхуа возложили цветы премьер-министр Владимир Делба, вице-премьер Джансух Нанба, депутаты Парламента, члены правительства, военнослужащие, односельчане.Позже состоялась церемония возложения цветов к бюсту Сергея Дбар в Парке Славы в Сухуме. В ней приняли участие глава государства Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, депутаты Парламента, члены Кабмина, ветераны, добровольцы, военнослужащие и представители общественности.В фойе Абхазского государственного драматического театра прошла фотовыставка, посвященная Дбар. На ней были собраны кадры военного времени, а также портреты из архива семьи.Кроме того, к 80-летию со дня рождения выдающегося полководца была открыта еще одна выставка — в гудаутском Музее Отечественной войны народа Абхазии, названном именем Сергея Дбар.В Абхазском театре также прошел торжественный вечер в его честь. Президент Бадра Гунба подчеркнул, что Дбар был выдающимся военачальником, посвятившим свою жизнь служению Родине.Он отметил, что Сергей Дбар внес большой вклад становление внутренних войск Абхазии еще до начала Отечественной войны, а в военные годы был ответственен за стратегически важные направления, в том числе в создании Гумистинского фронта.Первый замминистра обороны Беслан Цвижба сказал, что Сергей Дбар — символ стойкости и несгибаемости народного духа.Фестиваль "Вдох"1 мая в Пицунде открылся I Международный фестиваль будущего сообществ "Вдох"."Я хочу вас всех поздравить с этим знаменательным днем. Я очень надеюсь, что несмотря на дождливую погоду, у нас все получится, и мы с вами построим самый красивый и самый креативный город будущего", — сказал министр туризма Абхазии Астамур Логуа, выступая на открытии.Он также отметил, что в фестивале принимают участие креативные люди, проживающие в республике и гости из России и других стран.Логуа выразил уверенность в том, что Абхазия располагает к тому, чтобы стать площадкой для международных фестивалей, и надежду на то, что этот фестиваль станет ежегодным.Фестиваль "Вдох" будет проходить с 1 по 4 мая. Это масштабное культурно-просветительское мероприятие, объединяющее лидеров сообществ, деятелей культуры, науки, образования, технологий, предпринимательства и креативных индустрий.Ответ ГрузииОтчет СГБ Грузии за 2025 год — очередное подтверждение неспособности Тбилиси дистанцироваться от идеологических догм прошлого и объективно оценивать сложившиеся геополитические реалии.МИД Абхазии прокомментировало опубликованный Грузией документ.В ведомстве заявили, что он носит политизированный характер и не отражает реальную ситуацию в регионе.В заявлении, в частности подчеркивается, что сотрудничество Абхазии с Россией рассматривается как равноправное межгосударственное партнерство, основанное на праве абхазского народа на самоопределение, а военное взаимодействие и присутствие российских объектов являются фактором стратегического сдерживания Грузии.Сотрудничество СМИКруглый стол "Россия - Абхазия. Честный диалог" с участием представителей СМИ двух стран состоялся в Музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме 28 апреля.Для участия в мероприятии, организованном Союзом журналистов Абхазии, в республику приехали представители российских средств массовой информации и секретарь Союза журналистов России и и глава международного отдела Тимур Шафир.Открывая круглый стол, гендиректор "Апснымедиа" и модератор Роберт Джопуа сказал, что встреча организована для того, чтобы обсудить темы, которые представляют общий интерес, что позволит укреплять взаимодействие абхазских и российских СМИ.Председатель СЖА Руслан Хашиг рассказал об истории сотрудничества СМИ двух стран. Он напомнил о важной роли работы российских журналистов, а также собкоров в республике в период Отечественной войны 1992-1993 годов, поскольку их работа позволяла донести до мировой общественности позицию Абхазии."Я убежденный сторонник работы российских федеральных изданий как электронных, так и печатных, чтобы активно продвигать одно из самых важных направлений межгосударственной повестки - инвестиционную привлекательность Абхазии и развитие туристической сферы", - подчеркнул он.Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир в свою очередь отметил уникальность абхазской журналистики, так как она в том числе формировалась тяжелые военные и послевоенные годы. Он поддержал мысль о том, чтобы совместно работать над улучшением привлекательности республики.Кроме того, СЖР выступил с конкретными предложениями по сотрудничеству с абхазскими коллегами:Говоря о взаимодействии с российскими СМИ, руководитель Sputnik Абхазия Руслан Бганба подчеркнул, что в стране всегда рады коллегам из России. В пример он привел прошедший в апреле Международный экономический форум в Сухуме, где представители госструктур и сами абхазские журналисты охотно общались с сотрудниками российских СМИ.Наступление "Весны"Фестиваль новой музыки "Весна" прошел в Абхазии с 1 по 3 мая. Он начался с концерта Архиерейского хора из Горловки "Росток" в Новоафонской пещере, который посетили более 150 человек.Среди них был и министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц. Он подчеркнул, что подобные события раскрывают общность ценностей и стратегических интересов народов России и Абхазии.Военкор, один из организаторов фестиваля "Весна" Семен Пегов признался, что выступление певцов его тронуло."Конечно, тот нерв, та душевность, те эмоции, с которыми выступали наши друзья из Горловки, никого не оставили здесь равнодушным, в том числе и меня", — поделился он.После выступления в Новоафонской пещере на станции Псырцха состоялась встреча с музыкантами Государственного оркестра народных инструментов имени О.Хунцария.Второй день "Весны" продолжился концертом музыканта из Луганска Алексея Булгакова.В программе были авторские песни, а также композиции на стихи военкора Семена Пегова и русского классика Сергея Есенина. Музыкант представил и новую песню, ставшую сюрпризом для его поклонников.В заключительный день фестиваля в стенах Wall Gallery открылась выставка художницы из Луганска Аревик Малхасян "Эхо солнца". Она представила 16 работ, выполненных в стиле графики.В тот же день на платформе "Гума" прошла выставка работ художника Алексея Гинтавта и поэтический вечер Семена Пегова, который прочитал стихотворения собственного сочинения.Завершится фестиваль концертом Государственного оркестра народных инструментов имени Отара Хунцария в Абхазгосфилармонии.Центр ИИНаучно-образовательный центр искусственного интеллекта и высоких технологий открылся при Абхазском государственном университете 29 апреля.Первый проректор по учебной части АГУ Роман Дбар отметил, что в Абхазии активно развиваются цифровые технологии, и в рамках новой структуры будет формироваться Центр обработки данных.Директор нового центра, руководитель отдела информатизации Госстата, преподаватель АГУ Зураб Аджинджал отметил, что Абхазия сегодня характеризуется серьезным проникновением информационных технологий, в то же время отсутствие ресурсов в экономике ограничивает развитие IT."Команда Абхазии" 2.0Презентация второго сезона конкурса "Команда Абхазии" прошла в представительстве Дирекции Всемирного фестиваля молодежи в АГУ 28 апреля, сообщили в представительстве.Участники смогли не только познакомиться с возможностями конкурса, но и задать вопросы о профессиональном росте, карьерных перспективах и возможности внести вклад в развитие страны.1 мая в пресс-службе конкурса сообщили, что начался первый тест "Команды Абхазии" на оценку мотиваторов и демотиваторов.Он поможет выявить ключевые факторы, которые влияют на мотивацию человека к деятельности.Желающие принять участие могут пройти тест на сайте abkhazia.team.Прием заявок на второй этап проекта управленцев "Команда Абхазии" начался 16 апреля и продлится до 1 июля. В июле и августе пройдут два блока дистанционного тестирования, в сентябре-октябре — очные мероприятия."Письмо" из прошлогоКамень с высеченной надписью на латинском языке найден в ходе раскопок на Сухумской набережной.Руководитель археологических работ Алик Габелия рассказал Sputnik, что найденный материал относится ориентировочно ко II - III векам нашей эры."Буквы довольно хорошо высечены на камне, надпись состоит из двух строк", — уточнил он.Ученый отметил, что для того, чтобы определить предназначение находки и прочесть надпись, нужно провести научную экспертизу.Победа "Апсны"Матч между командами ФК "Апсны" и ФК "Эгриси" прошел в воскресенье на московском стадионе Cosmos Arena. Абхазская команда выиграла со счетом 3:0.В первом тайме счет открыл Георгий Дгебуадзе, во второй половине игры преимущество абхазской команды закрепил Владислав Пантелеев. Третий гол с 11-метровой отметки забил Адель Рахмани.

