Мишечка из Джирхвы: памяти Шамиля Дбар

Май всем жителям постсоветских стран рисуется в одних и тех же цветах – оранжево-черных, красно-гвоздичных. 08.05.2026

2026-05-08T12:07+0300

2026-05-08T15:58+0300

Май всем жителям постсоветских стран рисуется в одних и тех же цветах – оранжево-черных, красно-гвоздичных.Репортажи на телевидении, документальные и художественные фильмы, статьи в газетах и журналах, программы на радио, все твердят только об одном - о подвигах защитников Отечества.Неудивительно, что рядовой читатель или слушатель в этом начинает тонуть. Истории теряют остроту и пронзительность, боль от человеческих трагедий и поломанных судеб притупляется. До тех пор, пока дело не касается твоей семьи.Арда Лушба, SputnikВ качестве выпускающего редактора Sputnik я прошла через несколько Дней Победы. Я читала, писала и редактировала десятки историй о жителях Абхазии, героях Великой Отечественной войны.Кажется, настала пора рассказать еще об одном человеке. Благо, мама бережно собирала все фотографии и документы, мне осталось только это записать.Мой дедушка, Дбар Шамиль Таичевич родился 25 мая 1922 года в селе Джирхва Гудаутского района в крестьянской семье. Когда он был совсем маленьким, умер его брат-двойняшка, чуть позже скончалась и мать. Пока отец не женился снова, Шамиль жил у тети.После окончания школы он поступил в гудаутский виноградо-винодельческий техникум. Но планы на жизнь были разрушены войной.Испытание КлухоромВ августе 1942 года немецкие войска заняли Северный Кавказ, перевалы Санчара, Марух, Клухор и село Псху.Группа курсантов Сухумского училища была послана им навстречу и получила задание задержать немцев. В нее вошел и командир отделения Шамиль Дбар.Половину пути проделали на ревущих "студебеккерах", выше в горы добирались пешком. Враги встретились быстро – уже на подступах к перевалу. Их удалось отбросить, но ряды необстрелянных курсантов быстро редели, так же, как и запасы еды и патронов. Приходилось отстреливаться короткими очередями, а боеприпасы забирать у убитых немцев.Через несколько дней перекрестных обстрелов в живых остались только двое курсантов – Шамиль, получивший ранение, и пулеметчик Манча Мушба, отважно "косивший" врагов. Он предложил подобрать оружие пока светло, и прорываться со штыками к своим.По пути встретили троих немцев."Мушба говорит: здесь очень узкая тропинка, проходить трудно, здесь мы их и остановим <…> будем их колоть при подходе, и они будут падать в обрыв. И вот идут трое, и Мушба говорит: я буду колоть крайнего, а ты первого", - писал в своих воспоминаниях Шамиль.Но врагов было кратно больше. Чтобы не попасть в плен, молодые бойцы приняли единственно верное и опасное решение – прыгнуть в пропасть."Сперва я чувствовал, как ударился о камни, потом ничего не помню. Я очнулся, лежу в воде, солнце обогрело. Я поднялся выше на берег и вспомнил товарища, и товарищ оказался недалеко, лежал на дереве, которое лежало в воде. Я его притащил на берег. Он водой захлебнулся, я ему начал искусственное дыхание делать, солнце нас обогревало. И вот он в сознание пришел", - писал Шамиль.Добрались до своих. Встреченный подполковник приказал дать чудом выжившим оголодавшим бойцам моченые сухари с сахаром, по одному и с интервалом в 10-15 минут, чтобы не поплохело. А затем обоих курсантов доставили в медсанбат."Мушбу сразу отправили в госпиталь в комендантском взводе. После демобилизации мне сказали, что он возвратился из госпиталя и умер. Житель села Ачандары Гудаутского района", - так оканчиваются его записи Шамиля.Крещение огнемПосле месячного отпуска Шамиль Дбар уезжает в Гори в качестве командира взвода, а затем в Грозненское пехотное училище, которое он заканчивает в звании младшего лейтенанта 2-го разряда.Молодого военного направляют в распоряжение I Украинского фронта. Он участвует в освобождении польских городов Горлице, Новы-Сонча, Люблинска, Кракова и других.Его воспоминания о боях в Карпатах и о конкретном дне, 13 августа 1944 года, опубликованы в четырехтомнике "Один день войны. 1418 неизвестных страниц Великой Отечественной", вышедшем в 1985 году. Тогда около ста фашистов в советской форме и с советским оружием в руках прорвали оборону ослабленной роты и вышли на командира полка.Началась суматоха. Солдаты могли отличить немецкие автоматы и пулеметы по звуку, но оружие в руках врагов "родное"! Как узнать своих? При прорыве границы Чехословакии в Карпатах Шамиль Дбар был награжден медалью "За отвагу". Последний его бой состоялся 23 января 1945 года. Полк стоял на реке Одер. Мосты взорваны, на всех переправах стены огня. Необходимо отыскать брод, задача поручена взводу лейтенанта Дбар.С задачей красноармейцы справились, но сам Шамиль получил очень серьезное ранение – грудь прошило автоматной очередью.За проявленное мужество абхазский боец был награжден орденом Красной Звезды. Весть об этом отправили в его отчий дом.В военные годы солдатские письма приходили сложенными в треугольнички. И когда в Джирхву принесли прямоугольную телеграмму, все жутко перепугались, думали, что пришла похоронка. Грамотных людей в селах тогда было не много, пока нашли того, кто сможет прочитать содержимое письма, во дворе уже собрались плачущие родственники и соседи."Такими людьми гордится вся наша страна. Командование части поздравляет вас с получением вашим сыном высокой награды и уверяет, что он добьется еще больших успехов в великом деле окончательного разгрома немецкого фашизма", - гласила телеграмма подполковника Кравцова.Получив ранение, Шамиль попал в госпиталь в Кисловодск, где лечился до июля 1945 года. Затем, после месяца в санатории в Крыму, был направлен в распоряжение Одесского военного округа в офицерский запасной полк. О своей награде узнал только в 1947 году, после демобилизации.Мирные годыВ 1948 году Шамиль Дбар окончил прерванную учебу в гудаутском виноградарско- винодельческом техникуме, но на работу по мирной специальности устроиться не смог.Он женился и 1950 году переехал в строящийся молодой горняцкий город Ткуарчал. У него родились две дочери Диана и Лиана, а позднее и третья, моя мама Лили. Все они обожали отца, безмерно гордились им и уважали его подвиги, но ласково называли Мишечкой.Шамиль стал работать на шахте №4 начальником отдела технического контроля. За трудовую деятельность он был награжден орденами "Шахтерская слава" I и II степеней. Но в 1967 году произошла авария – груженная углем вагонетка сорвалась с рельсов. Шамиль пытался ее остановить, и она подмяла его под себя. Он получил очень тяжелые увечья и ушел на пенсию.В 1969 году в школах начали вводить начальную военную подготовку. Встал вопрос о том, кто может проводить такие занятия. По общему мнению, военруком должен был быть офицер, служивший в армии, а еще лучше, фронтовик. Выбор пал на Шамиля Дбар.Так они с младшей дочерью Лили и пошли в школу №2, он на работу, она – в нулевой класс.В то время педагогический коллектив уделал огромное внимание военно-патриотическому воспитанию школьников. В годы Великой Отечественной войны многие преподаватели и ученики ушли на фронт. Часть из них не вернулась домой, и истории об этом старались передавать подрастающему поколению.Проводились мероприятия, памятные вечера, парады – школьники гордо шагали по улице, которая и сейчас носит имя советского поэта и военного моряка Юрия Инге. Учительница по рисованию Светлана Османова создала большое мозаичное панно с ликом голубоглазого советского солдата и именами павших. Оно до сих пор украшает холл школы.Большой вклад в эту работу внес и Шамиль Таичевич Дбар. Он учил школьников стрелять и обращаться с оружием, проводил парады и смотры, которые были оценены по достоинству не только на республиканском, но и на всесоюзном уровне. В 1973 году его подопечные стали победителями Всесоюзного смотра военно-патриотической работы в школах, посвященном 50-летию образования СССР. За это военруку прислали грамоту от редакции газеты "Известия".В честь сороколетия освобождения Кавказа по инициативе Абхазского обкома комсомола и Министерства просвещения был организован поход школьников и студентов по местам боевых действий на перевалах Главного Кавказского хребта. С ними пошел и Шамиль Дбар. А в 2016 году на перевале Пыв, где стоит памятник воинам-освободителям Кавказа, побывала и его старшая дочь, Диана."Ауадхара. Давно хотела побывать здесь, где в битве за Кавказ участвовал и мой отец - Дбар Шамиль Таичевич! Вечная Слава воинам!" - написала она в соцсетях.Мой дедушка воспитал целые поколения школьников, взрастил в них патриотизм, смелость и любовь к Родине. Многие из них годами писали ему письма после окончания учебы, и до сих пор вспоминают о нем с теплотой и любовью.Подвиги Шамиля Дбар вдохновляли и его коллег. Один из них, географ Борис Сулава, даже написал об этом несколько стихотворений.Про военрука из второй школы и его успехи в работе регулярно писали местные газеты. После одной из таких заметок в Ткуарчал пришло письмо от сухумчанина Александра Панкула. Он вспоминал встречу с красноармейцем Шамилем Дбар, "у которого сидела автоматная очередь в груди из трех пуль". В письме он спрашивал, тот ли это Дбар, про которого писали в "Советской Абхазии"."В общем, так или иначе прошу отозваться для успокоения души, для гордости за жизнь и деятельность бывших фронтовиков, которых не так уже много осталось в живых. Что касается гордости за Ваши труды, то я их воспеваю, кто бы вы ни были, тот или другой Дбар Шамиль, главное что вы - бывший фронтовик", - писал Панкул.Связь удалось наладить. Еще долгие годы они дружили семьями.Таким был Шамиль Таичевич Дбар. Обладатель многочисленных боевых и юбилейных наград, верный друг, ответственный труженик, прекрасный отец. Мальчик из абхазской крестьянской семьи, невысокий, худенький, мягкосердечный, но обладавший безграничной храбростью, отважно защищавший Родину в самые сложные годы. По воспоминаниям родственников, его дважды его вызывали в Москву для представления к званию Героя Советского Союза, но ехать он не стал. Так и остался военруком, вырастил несколько сотен ткварчельских школьников.Мой дедушка, Дбар Шамиль Таичевич умер в 1992 году. 13 августа он с воинскими почестями был похоронен в селе Джирхва Гудаутского района. А на следующий день началась война.

