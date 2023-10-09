https://sputnik-abkhazia.ru/20231009/bitva-za-kavkaz-perelomnyy-moment-velikoy-otechestvennoy-voyny-1048529109.html

Битва за Кавказ: переломный момент Великой Отечественной войны

Битва за Кавказ: переломный момент Великой Отечественной войны

Битва за Кавказ – одна из самых продолжительных в Великой Отечественной войне. Она началась 25 июля 1942 года и окончилась ровно 80 лет назад, 9 октября 1943. 09.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-09T12:00+0300

2023-10-09T12:00+0300

2023-10-09T12:47+0300

история

абхазия

великая отечественная война

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"Битва за Кавказ – совокупность оборонительных и наступательных операций советских войск в целях обороны Кавказа и разгрома вторгшихся в его пределы германских и румынских войск", – так описывается событие в Большой российской энциклопедии.Для гитлеровцев Кавказ имел особое значение. Это нефть, газ, месторождение руд и самые удобные дороги в Иран и Индию. Грозненские, майкопские и бакинские нефтеносные районы обеспечивали порядка 90% добычи нефти в СССР. Регион также располагал стратегически важными для военной промышленности месторождениями вольфрамо-молибденовых руд, а с потерей украинских черноземов возросло значение Кубани и Кавказа в обеспечении страны продовольствием, особенно зерном.SputnikОперация "Блау"Как говорится в материале Министерства обороны России, поражение под Москвой заставило Адольфа Гитлера в начале 1942 года искать новые подходы в стратегическом планировании войны против СССР. Этот план дополнял замысел стратегического наступления на Кавказ, которое получило свое кодовое наименование – операция "Эдельвейс".В ходе реализации операции "Блау" немецкое командование также планировало овладеть Сталинградом и перерезать переброску военных и иных грузов по Волге. Чтобы создать предпосылки для успешной реализации такого плана, предполагалось очистить от советских войск Крым, Керченский полуостров и овладеть Севастополем.Поражение в ХарьковеВ начале мая 1942 года советские войска Юго-Западного фронта и Южного фронта перешли в наступление на Харьков, но попали под удар противника, силы которого превышали советские в несколько раз, как по технике, так и по количеству людей.В результате операции советские войска потерпели поражение, погибло более 170 тысяч человек, более ста тысяч были ранены.Это поражение резко изменило обстановку на всем южном крыле советско-германского фронта. Германские войска, уничтожив основные силы войск Юго-Западного направления, захватили стратегическую инициативу и заняли выгодное положение для наступления летом 1942 года на сталинградском направлении и на Кавказ."Эдельвейс"К июлю 1942 года немецкое командование разработало план захвата Кавказского направления под названием "Эдельвейс". Главной задачей было завоевать Северный Кавказ, предварительно уничтожив войска в Ростове.Однако по плану все не пошло. Немецкие войска встретили сопротивление и понесли большие потери во Владикавказе, Туапсе, в ходе танковых сражений в Ингушетии.Переломный СталинградПоражение немецких войск и их союзников в Сталинградской битве создало угрозу окружения и разгрома противника на Кавказе.В Сталинградской битве, которая началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943, участвовало более двух миллионов человек, в том числе армии Германии, Италии, Румынии, Венгрии и Хорватии. Жертвами стали более миллиона человек.Победа Красной армии позволила не только разрушить планы врага, но и достичь того, что Турция и Япония отказались от вторжения в СССР, а Румыния, Италия и Венгрия стали искать возможности для выхода из войны.Битва коренным образом изменила ход войны и была предвестником победы Советской армии над фашистскими войсками.В Абхазии проживает свидетель и участник тех кровавых событий – Валентина Шульгина. 24 августа 1942 года ее направили в Омск и назначили командиром санитарного взвода. В подчинении у юного сельского фельдшера был 21 человек. В Омске взвод долго не задержался и вскоре был отправлен в Сталинград, где уже шли бои."У нас было вооружение такое: лошади везли пушки, винтовки со штыком и пулеметы "Максим". А у немцев была такая техника, что нам и не снилось. Мы заняли оборону, начались кровопролитные бои. Немцы бросались в бой по 14-15 раз в день. Я за один день вынесла 120 раненых, а был приказ выносить с поля боя не только раненых, но и их оружие", – вспоминает ветеран.Эти дни, по словам Шульгиной, в памяти отчетливы до сих пор. Вспоминать о них вовсе не хочется."Горели телеграфные столбы, вокруг не прекращались крики и стоны людей, и это продолжалось двести дней", – говорит она.В летнюю кампанию 1942 года изначально главный удар немцев был нацелен далеко не на Сталинград, а на Кавказ, утверждает историк Николай Медвенский."Несколько позднее произошла определенная переориентировка в направлении главного удара. И если бы немцам удалось эту битву выиграть, для СССР, да и для всей антигитлеровской коалиции последствия могли бы быть катастрофическими — это прорыв немцев в Закавказье, то есть выход к побережью Черного моря, в частности через перевалы Абхазии – Санчарское, Марухское, Клухорское направления, занятие таких городов, как Гагра, Гудаута, Сухум, Очамчыра, а далее удар в "мягкое подбрюшье" СССР – выход на Грузию", – говорил он в интервью Sputnik.Абхазское направлениеВ Абхазию немецкие войска рассчитывали вторгнуться через высокогорные перевалы Центрального Кавказа – Санчара, Клухор, Марух, преодолев которые, планировалось выйти в Сухум, Гудауту и Гагру.Приоритетным для немцев было клухорское направление. Из Карачаево-Черкесии через Клухорский перевал в долину реки Кодор и далее на юг, через селения Ажара, Чхалта, Лата, Амткел и Цебельда проходила Военно-Сухумская дорога, позволяющая дивизии "Эдельвейс" кратчайшим путем достичь побережья Черного моря, овладеть Сухумом и отрезать от Закавказья советские войска, оборонявшие территории к северо-западу от столицы Абхазии.В середине августа 1942 года части первой горно-стрелковой дивизии "Эдельвейс" овладели Клухорским и Нахарским перевалами.Абхазский участок Закавказского фронта частично прикрывал третий стрелковый корпус 46-й армии. Еще на первоначальном этапе подготовки к обороне перевалов Главного Кавказского хребта командование допустило существенные просчеты. Некоторые военачальники ошибочно считали, что перевалы и без дополнительных скрытых огневых позиций, без минирования горных проходов будут непреодолимой преградой для противника.Встревоженное советское командование начало усиление обороны Главного Кавказского хребта. 29 августа немцы при поддержке минометов овладели Домбай-Ульгеном. 3 сентября Красная армия начала контрнаступление. В ночь с 6 на 7 сентября полковник Кресс вынужден был отвести главные силы к перевалам Клухор и Нахар.В середине октября в горах Абхазии выпал снег. Ведение боевых действий становилось затруднительным.К началу 1943 года стратегическая обстановка на южном фасе советско-германского фронта благоприятствовала началу широкомасштабного контрнаступления Красной армии. Удержание немцами перевалов Главного Кавказского хребта становилось бессмысленным. Армии вермахта грозило окружение и уничтожение. 14 января советская разведка не обнаружила противника на вершине Клухорского перевала и озера Клухор, где немцами было оставлено два склада с боеприпасами и продовольствием.Боевые действия на Марухском направлении начались позднее, чем на Клухорском. Но оба они были тесно взаимосвязаныНемецкое командование намеревалось захватить перевалы Марух (2746 метров) и Наур (2839 метров), после они планировали зайти в тыл Клухорской группе советских войск, отрезать ее от основных баз снабжения и полностью разгромить. В случае успеха перед немцами открывалась бы прямая дорога в Сухум и к Черноморскому побережью Кавказа. Чтобы избежать перехода немцев через Главный Кавказский хребет советское командование решило направить в район перевалов Марух и Наур войско.В первый день наступления советские войска продвинулись вперед на 10 километров. К утру 29 августа завязался встречный бой с частью войск "Эдельвейс". В течение дня немцы были полностью разбиты.Советский прорыв на Марухском направлении явился для немецкого командования полной неожиданностью.Перед генерал-майором Ланцем стояла задача принудить советские войска к отступлению или уничтожить их, а затем снова захватить перевал Марух.Штурмовым группам батальона удалось занять доминирующую высоту 3024 метра и расположить там минометы и станковые пулеметы. Ликвидировав советский прорыв, немцы приступили к захвату перевала Марух.В район боевых действий советское командование направило три стрелковых батальона. После того как на перевалах выпал снег, обе стороны приступили к укреплению занимаемых рубежей и совершенствованию обороны.В ночь с 31 декабря 1942 года на 1 января 1943 года немцы подвергли советские позиции в районе Марухского перевала интенсивному обстрелу. Утром 1 января передовые посты доложили об отсутствии противника у подножья перевала.Особое значение немецкое командование придавало и Санчарскому направлению. Отсюда предполагалось осуществить прорыв к побережью Черного моря через перевалы Главного Кавказского, а затем и Бзыбского хребта, выйти к Сухуму и Гудауте. Боевая группа полковника Штеттнера подошла к перевалам Адзапш (2497 метров), Санчара (2589 метров) и Аллаштраху (2723 метра).23 августа немцы заняли перевал Адзапш, а уже 25 августа они обосновались на перевалах Аллаштраху и Санчара. Затем они повернули главные силы на запад, в долину реки Бзыбь.Советское командование приняло решение о формировании группы войск Санчарского направления, которое должно было остановить, а затем отбросить боевую группу Штеттнера к Главному Кавказскому хребту.25 августа 1942 года германское командование предприняло наступление на Санчарском направлении. Отсюда противник планировал попасть в Сухум, Гудауту, Гагру.26 августа немцы заняли хутор Санчара, а советское командование отдало приказ об общем отходе к мосту через реку Бзыбь.27 августа немцы направились по долине реки Бзыбь с целью захватить мост, расположенный в восьми километрах от села Псху. В сложившейся ситуации важнейшей задачей становилось перекрытие противнику путей на перевалы Доу и Ачавчар до подхода ожидаемых подкреплений из Сухума.В ночь с 27 на 28 августа немецкие горные саперы совершили переправу через реку Бзыбь. К утру 28 августа батальон по наведенному мосту перешел на левый берег реки, после чего разделился на две части. Главные силы устремились к Гудаутскому перевалу. В случае успешного штурма перевала Доу или Ачавчар перед немцами открывалась дорога на Сухум. В районе перевалов Бзыбского хребта создавалось критическое положение, требующее от командования 46-й армии незамедлительного принятия эффективных контрмер.С конца августа советские войска проводили контрнаступление в урочище Гунурхуа, на озере Рица и в направлении Псху. В сложившейся ситуации продвижение немцев к побережью Черного моря через все еще удерживаемый ими Гудаутский перевал теряло смысл, поскольку грозило окружением и последующим уничтожением.1 сентября третий горнострелковый батальон начал отступление с Гудаутского перевала, оставив в качестве прикрытия 13 горнострелковую роту. 3 сентября боевая группа Штеттнера окончательно покинула левый берег реки Бзыбь, заняв новый оборонительный рубеж в районе села Псху. Но к утру 9 сентября Псху было окончательно очищено от немцев.18 октября на перевалах Санчарского направления выпал снег. С ноября 1942 года по январь 1943 года на Санчарском направлении продолжались позиционные бои.В начале января 1943 года началось советское контрнаступление, немецкое командование было вынуждено начать отвод войск с перевалов Главного Кавказского хребта. 21 января 1943 года советская разведка доложила об отсутствии немцев на Санчарском перевале.В 2023 году на перевале Пыв был открыт памятник советским воинам. Реконструкция была проведена в рамках историко-военно-патриотического проекта "Кавказский фронт", посвященного 80-летию победы в Битве за Кавказ.В Великой Отечественной войне приняли участие около 55 тысяч жителей Абхазии. Погибли из них более 17 тысяч. 22 уроженцам Абхазии было присвоено звание "Герой Советского Союза", три человека были награждены орденами Славы трех степеней.Завершение битвыКавказская битва длилась 442 дня и стала вторым по продолжительности сражением Великой Отечественной войны после 900-дневной обороны Ленинграда.В январе и феврале 1943 года советские войска освободили Моздок, Пятигорск, Ставрополь, Краснодар.В результате Краснодарской операции 1943 года советские войска вышли к Таманскому полуострову, где встретили упорное сопротивление противника на оборонительных рубежах "Готенкопф", известных также как "Голубая линия". Все попытки прорвать рубежи весной и летом 1943 года успеха не принесли. Только осенью советским войскам удалось провести Новороссийско-Таманскую операцию, результатом которой стали освобождение Таманского полуострова 9 октября и завершение Битвы за Кавказ.Указом президиума Верховного Совета СССР 1 мая 1944 года была учреждена медаль "За оборону Кавказа", которой были награждены около 600 тысяч человек.

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