Прогноз погоды в Абхазии на выходные 9, 10 и 11 мая
Территория Черноморского побережья Абхазии в выходные и праздничные дни будет под влиянием нестабильного барического поля повышенного давления. 08.05.2026, Sputnik Абхазия
2026-05-08T18:40+0300
СУХУМ, 9 мая – Sputnik. В выходные и праздничные дни, 9, 10, 11 мая ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. В воскресенье и понедельник возможен кратковременный дождь, гроза, туман. Атмосферное давление – повышенное, нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду, западного, юго-западного, северо-восточного направления. Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +20°С до +25°С. Температура морской воды +14°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–2 балла. Относительная влажность воздуха – 60–80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +14°С, днем +24°С.
Гагра – ночью +15°С, днем +25°С.
Пицунда – ночью +15°С, днем +24°С.
Гудаута – ночью +14°С, днем +25°С.
Новый Афон – ночью +15°С, днем +25°С.
Очамчыра – ночью +14°С, днем +24°С.
Гал – ночью +13°С, днем +23°С.
Ткуарчал – ночью +13°С, днем +22°С.