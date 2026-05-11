"Нам это надоело": США готовятся к смене власти

11.05.2026, Sputnik Абхазия

Пока Дональд Трамп сыплет новыми угрозами в адрес Ирана, его соратники озабочены и иными проблемами. Через полгода — промежуточные выборы в конгресс. И если прежде республиканцы рассчитывали удержать власть, то сейчас у них почти не осталось шансов на успех. В ситуации для РИА Новости разбирался Ренат Абдуллин.Устойчивая тенденцияСогласно результатам недавних социологических опросов, половина американцев в ноябре намерена поддержать кандидатов от Демократической партии. За республиканцев — 40%, остальные не определились.В прошлом году показатели были примерно равные. Тенденция очевидна.Причин тому много. Например, гендерный и этнический фактор. "На стороне демократов — избиратели латиноамериканского происхождения и женщины", — отмечает Спенсер Кимбалл, исполнительный директор исследовательской организации Emerson College Polling, проводившей один из недавних опросов.Демократы избавились от балластаСама Республиканская партия становится все более фрагментированной."Это партия в партии, — объясняет РИА Новости Росс Ма из Сан-Диего, в свое время голосовавший и за республиканцев. — Женоненавистнические, антимигрантские заявления никогда не были частью партийной платформы, вы знаете, наши партии вообще не так уж и сильно различаются, над этим даже в мультфильмах смеются. Но MAGA предпочитают другой подход, откровенно конфронтационный. И отталкивают от себя людей".Кейси Блок из Окленда, идейная сторонница демократов, отмечает: республиканцы банально расслабились."У них обе палаты конгресса и свой президент, это очень редкая ситуация. Видимо, они решили, что им ничто не угрожает. Тем более мы, демократы, пока не выдвинули новых лидеров. Но само отношение к партии улучшается. После провала Камалы Харрис на президентских выборах, после всех скандалов с Джо Байденом они оба пропали из поля зрения. То есть образ партии уже не такой токсичный, как при них", — говорит она.Главная и новая темыКак всегда, очень важна экономика."Зарплаты, налоги, цены, — перечисляет Рик Эндрюс из Нью-Йорка. — В подорожании бензина некого обвинять, кроме республиканцев, это признают даже их избиратели. Потому что у них в данный момент вся власть".Внешняя политика, которой активно занялся Трамп с конца прошлого года, раньше не входила в число ключевых тем, подчеркивают собеседники РИА Новости. Однако чрезмерное усердие президента и его сторонников заставило американцев пересмотреть приоритеты."Бензин ведь дорожает из-за войны в Иране. Она нам нужна была? — задается риторическим вопросом Росс Ма. — Сейчас о зарубежных событиях говорят в разы больше, чем обычно, это тема номер один: от наших погибших соотечественников до роста цен. Не скажу за всех, но я лично не встречал никого, кто действительно хотел бы продолжения всей этой истории. Это не сулит нам ничего хорошего".Демократы из-за нехватки влияния на внешнем периметре себя не проявляют. И потому отыгрывают очки у соперников."Ситуация как в свое время с Нэнси Пелоси", — отмечает Кейси Блок, имея в виду скандальные полеты бывшего спикера на Тайвань."Тогда было ощущение, что мы на пороге войны, и многие мои знакомые признавались: за таких голосовать нельзя, было бы стыдно ассоциироваться с ними. Сторонникам любой партии важнее медстраховки, пособия, а не демонстрация силы. А сейчас мы видим именно это, но со стороны республиканцев", — подчеркивает она.О чем хотят слышать американцыНа прошлой неделе истек формальный 60-дневный срок, в течение которого президент имеет право на боевые действия без одобрения конгресса. И хотя многие республиканцы поддерживают Трампа, считающего закон антиконституционным, некоторые солидаризировались с демократами, потребовав отчетности. Очередная резолюция по этой теме, вынесенная в сенат, вновь не прошла. Но показательно, что набрала уже больше голосов, чем предыдущие, и именно за счет "слонов".В "Великой старой партии" (одно из самоназваний республиканцев), очевидно, понимают, что для политического выживания риторику надо менять.Широкую поддержку вызвало выступление Лорен Боэберт, конгрессвумен-республиканки из Колорадо, указывают собеседники РИА Новости. Она категорически отказалась одобрять новые траты на операцию в Иране, призвав однопартийцев поступить так же."Мне уже надоело, что все наши честно заработанные налоги забирает ВПК, — заявила Боэберт. — А у меня в штате люди не могут позволить себе достойную жизнь"."Эти слова завирусились, их растаскивали по социальным сетям даже те, кто не из Колорадо, — подчеркивает Росс Ма. — Люди хотят услышать о том, когда и как их жизнь изменится в лучшую сторону. Это то, чего ждут от политиков. За последние годы мы действительно просто устали от того, что наши налоги уходят в никуда".Но говорить о смене партийного курса преждевременно. "Думаю, там ждут, что ситуация с Ираном наконец завершится и рейтинги снова пойдут вверх", — предполагает Рик Эндрюс. Нынешнее лидерство демократов в опросах, добавляет он, — результат провалов соперников. И если сидеть сложа руки, делая ставку лишь на это, ноябрьские выборы можно и проиграть.

