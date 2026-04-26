"Как было — не будет": ненависть Трампа изменила Европу

"Как было — не будет": ненависть Трампа изменила Европу

Sputnik Абхазия

Sputnik Абхазия

2026-04-26T14:55+0300

2026-04-26T14:55+0300

2026-04-26T14:55+0300

НАТО на пороге гибели, и спасти альянс пытается только генсек Марк Рютте. Тем временем США угрожают заморозить членство Испании в блоке и пересмотреть отношение к территориальной целостности Великобритании. Что происходит в некогда сильнейшей военной организации мира — для РИА Новости разбирался Михаил Катков.Новая надеждаВ начале апреля Марк Рютте встретился с Дональдом Трампом, чтобы уговорить его не гневаться на союзников по альянсу, отказавшихся помогать в войне с Ираном. Издание Politico описало переговоры как поток ругательств со стороны американского лидера. Рютте от комментариев воздержался.Генсек отлично понимал: уговаривать европейцев изменить отношение к Трампу тоже бесполезно. Еще в январе они раскритиковали Рютте за попытки любыми средствами задобрить президента США. "Нет, дорогой Марк Рютте, европейцы могут и должны сами отвечать за свою безопасность. С этим согласны даже Соединенные Штаты", — заявил тогда глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. А бывший глава Евросовета Шарль Мишель добавил: "Дорогой Рютте, вы ошибаетесь. Европа будет защищать себя сама. И Дональд Трамп — не мой папочка. Будущее Европы требует видения, мужества и лидерства, а не сдачи позиций, покорности и фатализма".Глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что "химия" между двумя президентами действительно может сработать. Встреча Эрдогана с Трампом состоится на саммите НАТО в Анкаре 7-8 июля. Впрочем, турецкие власти дали Рютте понять, что у них тоже есть претензии к союзникам. Как известно, Турция — одна из немногих стран, которые состоят в НАТО, но не в ЕС. При этом европейцы не подпускают турок к своей оборонной программе Security Action for Europe (SAFE)."Поддержание трансатлантических связей имеет для нас первостепенное значение. Турция ожидает от европейского крыла альянса большей ответственности, и исключение европейских союзников, не являющихся членами Евросоюза, из оборонных инициатив ЕС не послужит поставленной цели", — предупредил Эрдоган.Рютте, в свою очередь, восхитился государственной аэрокосмической компанией TUSAS и ведущей оборонной корпорацией ASELSAN. За последние несколько лет турки добились большого прогресса в локализации военного производства и активно продвигают свои системы ПВО и БПЛА на мировой рынок. Как сказал генсек, альянсу "есть чему поучиться" у Анкары.Все пропалоВпрочем, убедить Трампа вряд ли будет легко. "Они (НАТО. — Прим. ред.) нам не нужны. И никогда не понадобятся. На самом деле мы будем нужны им. Они отчаянно нуждаются в нас, потому что они — бумажный тигр", — сказал президент США в интервью телеканалу CNBC, пока Рютте был в Анкаре.По информации Politico, Вашингтон уже отсортировал страны НАТО в зависимости от вклада в блок. Появились "хорошие" и "плохие" члены. Правда, команда Трампа еще не решила, как поступить с "двоечниками". По версии The Telegraph, американцы могут попытаться лишить их права голоса в альянсе.Reuters утверждает, что Трамп хочет приостановить членство Испании в НАТО и пересмотреть претензии Великобритании на Фолклендские острова. "Наша позиция ясна: сотрудничество в полной мере с союзниками, но всегда — только в рамках международного права", — прокомментировал публикацию премьер-министр Испании Педро Санчес.Кроме того, Урсула фон дер Ляйен причислила Турцию к странам, которые, по ее мнению, угрожают Европе. "Мы должны добиться завершения формирования Европейского континента, чтобы он не находился под влиянием России, Турции или Китая, мы должны мыслить шире и более геополитически", — подчеркнула глава Еврокомиссии.Похоронный маршПо мнению доцента кафедры европейского права МГИМО Николая Топорнина, хоронить НАТО пока рано, но Рютте понимает: организация может в любой момент дать трещину — и тогда ее крах будет необратим. Вместе с тем, отмечает эксперт, Турция — сильный член альянса, способный найти общий язык с США, однако европейцы не готовы доверять Эрдогану защиту своих интересов."Было бы странно, если бы Рютте не пытался укрепить организацию. В то же время проблема сводится к личности Трампа, который постоянно провоцирует скандалы. Сначала он обвинял союзников в низких расходах на оборону, затем давил на них повышением пошлин, начал войну с Ираном. В этих условиях европейцы вынуждены были начать формирование собственного оборонного альянса. Но это не так-то просто. К примеру, они выделили 800 миллиардов евро на укрепление безопасности, а США тратят на эти цели свыше триллиона долларов. Что касается участия Турции в оборонной программе ЕС, то европейцы вряд ли на это пойдут, так как считают Эрдогана недостаточно демократичным лидером", — рассуждает эксперт.В свою очередь, президент Ассоциации евро-атлантического сотрудничества, замдиректора ИНИОН РАН Татьяна Пархалина считает, что прежний Североатлантический альянс уже умер, но союзники пока боятся это признать."Кажется, уже всем, кроме властей США, ясно, что зонтика безопасности, развернутого над Европой в 1949-м, больше нет и вряд ли кто-то сможет его вернуть. Рютте, будучи генсеком НАТО, еще пытается спасти организацию, но остальные привыкают к новой реальности. США и ЕС больше не доверяют друг другу и по-разному оценивают вызовы в сфере безопасности. На самом деле Трамп не любит Европу и ее институты. Он не понимает, насколько они важны для американцев, поэтому крушит все, что под руку подвернется", — объясняет Пархалина.В то же время она уверена, что США не выйдут из НАТО и формально альянс продолжит существовать, но в новом качестве. Например, роль американцев в нем будет сведена к минимуму и центр принятия решений сместится из Вашингтона в Европу. Канада и Турция при этом начнут укреплять связи с ЕС, отодвинув отношения с Вашингтоном на второй план.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260422/nadeyus-eto-sovpadenie-tramp-poobeschal-raskryt-taynu-veka-1062529985.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260410/pentagon-prepodal-urok-vsemu-miru-1062333083.html

сша

европа

турция

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

дональд трамп, сша, европа, аналитика, турция