Упреждающий обвал: Европа готовится менять золото на еду
Кризис вокруг Ормузского пролива предельно осязаемо показал, насколько маленькой в пору глобализации стала наша планета и как важен тончайший баланс, чтобы не допустить каскадных обвалов, пишет Сергей Савчук для РИА Новости.
Агентство Euronews со ссылкой на биржевые данные сообщает, что стоимость контрактов на поставку самого обыкновенного картофеля менее чем за месяц выросла более чем в семь раз.
По этому поводу на профильных ресурсах молниеносно появились грустные шутки формата, что, оказывается, вкладывать деньги нужно было не в углеводороды, алмазы или акции электронных гигантов, а в заурядные клубни, которые по скорости удорожания внезапно обошли золото. Однако, как известно, в любой шутке всегда лишь доля шутки.
Европейские издания опираются на опубликованные данные двух крупнейших бирж, где производится листинг и торговля ценными бумагами, включая торговые обязательства по поставке агропромышленной продукции и продуктов питания. Речь про SIX Swiss Exchange (SSE) и Euronext, имеющие помимо Швейцарии представительства в Великобритании, Испании, Франции, Нидерландах, Бельгии, а также в США и ряде крупнейших стран Азии. Корпорация Nestlé, в свое время основавшая SSE, посредством внедрения так называемого индекса Stoxx 600 Food & Beverage PR (SX3P) сегодня отслеживает торговые операции всех мало-мальски крупных производителей пищевой продукции Старого Света. Выстроена глобальная сеть, охватывающая порядка ста сорока стран, а общий объем торговых операций составляет 673 миллиарда евро (792 миллиарда долларов) в год. В порядке чисел нет ошибки. Много пишут и говорят, что Европейский союз за прошлый год потратил на закупки нефти и природного газа 218 миллиардов долларов и что с началом ближневосточного кризиса Брюссель был вынужден выложить из бюджетного кармана внеплановые 30 миллиардов. При этом за кадром скромно стоит рынок пищевых продуктов, по оборотам более чем в три раза опережающий своих углеводородных коллег.
Именно на цифровых полях бирж и развернулись описываемые события.
Начиная с 21 апреля стоимость контрактов на поставку картофеля увеличилась с 2,11 до 18,5 евро за центнер. С обывательской точки зрения в абсолютных цифрах рост вроде бы умеренный, но западная пресса для описания использует прилагательное "ошеломляющий". В целом вполне адекватная оценка, так как речь идет о размерности в сто килограммов на этапе закупки. Банальная картошка — до момента, пока она попадет в кастрюлю условного немца — проходит через длинную цепочку посредников, куда входят биржевые брокеры, логистические и локальные транспортные компании, сетевые ретейлеры и мелкие реализаторы. Каждый из них закладывает собственный процент, из чего совокупно и формируется конечная цена на полке супермаркета.
Традиционный ценовой коридор в два-три евро за центнер картофеля обеспечивал рентабельность фермерского производства, покрывал биржевые и прочие услуги, а также не вызывал народных бунтов. Из открытых источников известно, что пресловутые корнеплоды в первом квартале текущего года в Германии стоили от 35 центов до одного евро за килограмм, в Италии картофель можно было купить за 0,5-2 евро. Дороже всего тарелка пюре обходилась французам, вынужденным выкладывать до 2,8 евро за кило исходных овощей.
Справедливости ради нужно оговориться, что текущий прыжок цен не означает прямо пропорционального изменения ценников в магазинах Европы, здесь все одновременно и проще, и сложнее.
Специалисты отмечают парадоксальность ситуации, так как в моменте не отмечается никаких скачков цен, однако стабильность в конце первого полугодия 2026-го обеспечивается овощехранилищами, доверху забитыми запасами урожая осени 2025-го. Речь же идет о фьючерсах на поставку картофеля, который европейские фермеры должны были посадить во второй декаде апреля и соберут в первой половине сентября. И вот тут на фоне комплекса глобальных проблем, включая сложности с поставками и внутренним производством азотных удобрений, рынок не особо верит в то, что фермеры Германии, картофельной житницы Евросоюза (24 процента всего производства ЕС), по осени соберут пороговые 11 миллионов тонн картофеля. Равно как не покажут ожидаемую урожайность фермеры Франции, Нидерландов, Бельгии и Польши, дышащих в затылок немцам на европейском картофельном пьедестале.
Здесь нужно еще раз подчеркнуть, что речь пока идет именно о фьючерсах на поставку, а не о физическом тоннаже овощей, однако здесь и кроется главная тонкость. Увеличение стоимости в 705 процентов отмечается по так называемым CFD-контрактам на разницу цен. Их механизм достаточно сложен, но в целом выглядит так: продавец (фермер) и брокер заключают соглашение, в котором фиксируют стоимость товара и договариваются, в какой пропорции они в случае успеха поделят разницу между текущей и стоимостью товара на момент закрытия сделки. Далее работает только брокер, который делает ставку на изменение цены. Нечто вроде легального тотализатора, причем заработать можно как на росте, так и на падении цен, главное — угадать. Банковские структуры на подобные контракты смотрят спокойно, они достаточно рискованные, и банк в большинстве случаев не несет убытков, а очень даже наоборот. По этой же причине банки спокойно кредитуют такие контракты, причем в размере, превышающем изначальный депозит, в качестве которого в нашем случае выступает будущий урожай картофеля в условной Бельгии.
Общая тенденция заключения подобных CFD-контрактов, причем с колоссальным коэффициентом удорожания, свидетельствует о том, что рынок в лице и производителей, и промежуточных продавцов уже сейчас не верит в то, что урожай будет собран в полном объеме, то есть ожидает определенного дефицита и роста цен. Игроки спешат сделать ставки, чтобы по осени получить денежную разницу. Можно было бы возмутиться беспринципной спекулятивностью биржевых брокеров, однако в данном случае им активно помогают сами фермеры, предоставляющие закрытые данные по выполнению посевной, объемам внесенных удобрений, стоимости дизельного топлива и прочего, что определяет конечные показатели сбора и реализации урожая.
Посаженный семенной картофель только-только укореняется в почве, а рынок Евросоюза уже сейчас не верит, что он уродит как положено, и каждый спешит заранее урвать свой денежный бонус, пока что виртуальный. Однако уже осенью его изымут из карманов посетителей европейских магазинов.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
