Доигрались: фамилия преемника Трампа теперь зависит от Ирана

27.04.2026, Sputnik Абхазия

2026-04-27T12:01+0300

При попытке покушения на президента США секретная служба (их ФСО) спасала сначала вице-президента: Джей Ди Вэнса насильно выдернули из-за стола в банкетном зале и увели за кулисы, а Дональда Трампа эвакуировали вторым, причем небрежно — так, что тот оступился и упал, пишет Дмитрий Бавырин для РИА Новости.Трамп при таких охранниках — везунчик, более того, рекордсмен: это уже третье общеизвестное покушение, прежде у президентов США было максимум по два. Причем как раз после первого было объявлено, что его напарником станет Вэнс. Поскольку тот был политическим сиротой с невысокой личной популярностью, объяснение такому выбору давали одно, самое очевидное: это подстраховка на случай новых покушений. Психов логикой не остановить, но более влиятельные потенциальные заказчики из "вашингтонского болота" должны были призадуматься. В силу взглядов и биографии Вэнс для элит еще более опасная, а значит неприемлемая кандидатура на роль первого лица, чем Трамп.Насколько хорошо работает страховка, узнаем не позже чем через год, когда новый состав конгресса попробует объявить президенту импичмент. С практической точки зрения это почти то же, что смерть: до 2028 года руководить в Белом доме будет "неприемлемый" Вэнс. Однако риски для Трампа ныне выше, чем когда-либо, из-за инерции момента (импичмент — это то, что оппозиция в лице Демпартии обещает избирателям) и скандальности многочисленных поводов — от дела Эпштейна до нападения на Иран. Особенно нападения на Иран.Эта авантюра тянет на дно не только рейтинг президента, но и всю Республиканскую партию, которой на ноябрьских выборах в конгресс сулят невиданный разгром. После этого борьба за власть в посттрамповской Америке будет вестись открыто. Она, если присмотреться, уже идет, а со стороны республиканцев в ней участвуют двое — контрэлитный Вэнс и "золотой мальчик Капитолия", "хамелеон Вашингтона", самый высокопоставленный латинос в истории США, в общем, действующий госсекретарь Марко Рубио. Последнего следует воспринимать как кандидата "ястребов", русофобов и врагов трампизма: хотя с виду он всем трампистам трампист и бесконечно предан шефу, наверняка станет тем, кто предаст его в самый ответственный момент.Вэнс и Рубио очень разные люди, и тактика у них разная, но в одном похожи — оба были против иранской авантюры, хотя и по разным причинам. Вэнс — как представитель изоляционистского крыла, которому не нравится идея воевать за тридевять земель за чужие интересы. Рубио повоевать не прочь (и этим опасен), но предпочел бы сосредоточиться на Латинской Америке. Операции вроде похищения президента Венесуэлы и блокады Кубы — это его проекты.Однако в отношении этой авантюры (и главной проблемы США на данный момент) они ведут себя противоположным образом, причем это вопиюще противоречит штатному расписанию. Вице-президент — это тот, кто существует на всякий случай, у него нет полномочий и аппарата, он разрезает ленточки и кормит конфетами детей. Однако именно Вэнс ведет переговоры с Тегераном. И благодаря его посредническим усилиям США объявили перемирие, отменив обещанные удары по мостам и электростанциям. То есть он делает работу госсекретаря Рубио.А что в то же самое время, когда на кону вопросы войны и мира, делает госсекретарь? Его последнее заявление по Ирану — о том, что США рады принять на чемпионате иранскую сборную по футболу, но не пустят представителей КСИР. А до того он вел переговоры с одним из еврокомиссаров ради меморандума о взаимопонимании по редкоземам и составлял санкционные списки наркобаронов. В военное время такими вещами младший помощник среднего советника занимается, а не госсекретарь.Рубио пытается отстраниться от войны, которую начала его родина, однако не от стыда за родину. Несмотря на возраст, он самый опытный политик (но не функционер; это разное) в окружении Трампа, не исключая самого Трампа, и должен лучше прочих понимать, к чему все идет. Как сформулировал это профессор Гарварда Стивен Уолт в интервью Financial Times, "Рубио чувствует, что Иран — это полный провал, и чем меньше он будет с ним связан, тем лучше".В целом все идет либо к возобновлению бомбардировок со стороны США и Израиля, либо, что более вероятно, к формуле "ни войны, ни мира, а Ормуз перекрыть". Трампу кажется, что он нащупал слабое место Ирана, заблокировав нефтяной экспорт через пролив. Но иранцы в курсе, что война с ними в США непопулярна из-за последствий: бензин дорожает, а стоимость акций падает, в том числе и производителей оружия, поскольку их продукция получила плохую рекламу. Если не хочется уступать в главном, можно попробовать дотянуть до нового состава конгресса, который перекроет Трампу финансирование операции.Поэтому ситуация рискует остаться в подвешенном состоянии надолго. А Вэнс больше всех заинтересован в том, чтобы результат в виде договора был как можно раньше: Трамп уйдет максимум через 32 месяца, а у него большая политическая жизнь впереди. Если добьется результата, сможет побороться за президентский пост в 2028 году с позиции "я эту войну не начинал, но я ее закончил". Так сказать, исправил чудовищную ошибку.Иных вариантов нет: отречься от шефа Вэнс не может, у него нет своей инфраструктуры и базы, тогда как у Рубио все это есть. Когда госсекретарь начнет перебегать дорогу вице-президенту, сможет рассчитывать на поддержку "глубинного государства" и "вашингтонского болота". Свою эвакуацию с тонущего корабля трампистов латинос планирует, надо думать, к следующей весне. Тогда объявит, что рад был служить стране, но больше так нельзя, после чего начнет объединять разочарованных республиканцев для победы на праймериз над преемником шефа (скорее всего, Вэнсом). Если победит, уже не важно, кто будет его соперником от демократов. Новым президентом США все равно станет представитель старой элиты. История трампизма завершится.Перспективы Вэнса выглядят хуже, так как перспектив не видно у дипломатии в целом. Иранцы готовы вести с ним переговоры, но ему слишком многого нужно добиться, чтоб сохранить Вашингтону лицо: разблокировать Ормуз, как было, и вывезти из Ирана ядерное топливо. Для Тегерана первое — новая основа разрушенной экономики, второе — главный национальный проект. Если это все продавать, то очень дорого и с гарантиями безопасности для себя и для союзников, которых Израиль, со своей стороны, никому давать не собирается и готов сорвать сделку в любой момент. Короче: все слишком сложно.В отличие от скользкого попутчика трампистов Рубио, Вэнс приговорен к тому, чтоб разделить ответственность за провалы нынешнего президента, если не проявит себя особо и не замирит Иран словом. То есть это от Ирана сейчас зависит, есть ли у Трампа шансы на преемника и на сохранение политического наследия. Это не та зависимость, в которую хозяин Белого дома хотел попасть, но ему и войну начинать не следовало. Россия же предупреждала.Впрочем, если бы США прислушивались к предупреждениям России, в XXI веке было бы меньше не на одну войну, а на десяток.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260426/1062609842.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260426/kak-bylo--ne-budet-nenavist-trampa-izmenila-evropu-1062612859.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260424/ssha-spotknulis-ob-ormuzskiy-mir-cherez-silu-1062561085.html

Дмитрий Бавырин https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/10/1042645273_160:0:1240:1080_100x100_80_0_0_dac0f5493acaecd700540b7b41bcb776.jpg

