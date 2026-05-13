СВО: ВС России сосредоточиваются для прорыва в Донбассе

Безусловное военное поражение украинской прокси-армии необходимо и неизбежно для формирования прочного мира в Европе, пишет военный эксперт Александр Хроленко. 13.05.2026, Sputnik Абхазия

2026-05-13T09:00+0300

Безусловное военное поражение украинской прокси-армии необходимо и неизбежно для формирования прочного мира в Европе, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Завершилось перемирие, объявленное Россией на период 8 – 11 мая в честь Дня Победы. По данным Минобороны РФ, Украина нарушила режим перемирия более 30 тысяч раз. В Сумской области 11 мая подразделения 21-й бригады ВСУ пытались контратаковать, и даже форсировать реку Псёл на бронетехнике, однако были остановлены и отброшены российскими войсками. Сегодня ВС России продолжили спецоперацию, нанесли удары высокоточным оружием большой дальности по украинским военным аэродромам, складам боеприпасов и горючего – в 56 районах. Все, как и ранее, но близок качественный скачок.Президент РФ Владимир Путин 9 мая заявил, что дело идет к завершению украинского конфликта. Победная точка в котором должна быть поставлена военными средствами – России не нужен недобитый противник, жаждущий реванша. Не нужен и европейский аналог НАТО с участием Украины. Массированный ракетный удар по центру Киева не утратил актуальности, это решение может быть принято в Москве по обстановке. Необходимо ускорение. Вероятна смена технологического регистра, ведь победа России – это полное освобождение Донбасса, городов Запорожье и Херсон, которые внесены в Конституцию РФ как областные центры новых регионов.Основные события назревают и разворачиваются в Донбассе: российские "клещи" шириной около 57 км смыкаются с севера – от Святогорска, и с юга – от поселка Приют. Неизбежно отсечение Славянско-Краматорского укрепрайона ВСУ по линии западнее населенных пунктов Маяки, Сухановка, Александровка, Камышеваха.Российская армия уничтожает противника в районах Новоалександровки и Родинского. Войска "Южной" группировки сегодня нанесли поражение частям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Тихоновка и Артема Донецкой Народной республики. Город Константиновка практически окружен – украинский гарнизон доживает последние дни. Бои идут в центральных кварталах. Освобождение Константиновки сложно переоценить: в 10 километрах западнее – город Дружковка, к северу от которого – всего пять километров до "фортеци" Краматорска.Одновременно войска группировки "Центр" нанесли поражение формированиям трех бригад ВСУ близ Сергеевки и Белицкого в ДНР, Новоподгорного и Новопавловки в Днепропетровской области. Группировка "Восток" разгромила штурмовые части противника в районах Добропасово, Чаривное, Верхняя Терса. Войска группировки "Днепр" разогнали две бригады ВСУ близ Преображенки и Димитрова Запорожской области. И это неполный список фронтовых событий 12 мая.Беспилотные конвульсииЗапад и его киевские марионетки пятый год не желают признавать стратегическое поражение в войне с Россией, однако факты – вещь упрямая. Всего с начала проведения специальной военной операции на украинском ТВД "перемолото" огромное количество вооружения ВСУ и НАТО: 671 самолет, 284 вертолета, 145 тысяч БПЛА, более 660 ЗРК, 29 260 танков и других бронемашин, 1 718 РСЗО, 34 875 артиллерийских орудий и минометов, 61 400 единиц военной автотехники. Сотни миллиардов долларов.За время СВО Украина безвозвратно потеряла два миллиона военнослужащих – жестокая расплата за предательство братского народа России. Национальная разведка США сегодня подтвердила: на Украине построили более 40 биологических лабораторий Пентагона, затмевающих своим предназначением даже зловещие "лагеря смерти" фашистской Германии. Цель военных биолабораторий – уничтожение российского населения, и это было киевским "курсом в НАТО". На Западе сегодня не верят, что Москва способна применить по противнику тактическое ядерное оружие, хотя европейские и американские "ястребы" сделали все возможное для легитимизации подобного решения. И продолжают использовать Украину для "проекции" натовских/американских вооружений по объектам на территории РФ. Британия и Франция не исключают "проекцию" оружия массового поражения (ОМП), и при этом надеются уцелеть.Прокси-война Запада против России проиграна. Сопротивление бессмысленно, и обещает Киеву лишь новые потери – войсковые и территориальные. Конвульсивные беспилотные удары ВСУ по отдаленным регионам РФ и безрассудные "сигналы" европейских лидеров о готовности к борьбе на украинском ТВД – стратегически ничтожны. Даже 90-миллиардный еврокредит Киеву для продолжения войны в ближайшие два года, по сути, гарантирует лишь бессмысленную гибель третьего миллиона украинских солдат.Между тем, экономика ЕС чахнет без углеводородов Сибири, геополитическая турбулентность нарастает. В Британии углубляется политический кризис, премьер-министр Кир Стармер в шаге от свержения – 80 лейбористских депутатов требуют его отставки. Даже министр обороны и другие ключевые фигуры в кабинете Стармера выступают за уход "своего" премьера и замену его на кого-то более разумного. Соединенные Штаты завязли в ближневосточной войне, которой не видно конца. Созданный Вашингтоном украинский конфликт сегодня вредит интересам Америки, отсюда – неизбежность ликвидации киевских марионеток. Бандеровцы Западу еще пригодятся, но их предводители обречены.

Александр Хроленко

