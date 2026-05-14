Российские войска сбили 36 дронов над регионами страны за ночь
Практически ежедневно ВСУ атакуют объекты на российской территории с помощью беспилотников. 14.05.2026, Sputnik Абхазия
СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Средства ПВО за ночь сбили 36 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны.Аппараты сбили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областях.Кроме того, дроны также уничтожили в небе над Московским регионом и в Крыму.
