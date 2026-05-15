Климатолог рассказала о погоде в Абхазии во второй половине мая

К концу весны море прогреется до 17-18 градусов тепла, поэтому холодного июня, который наблюдали в Абхазии в прошлом году, не будет. 15.05.2026, Sputnik Абхазия

2026-05-15T08:58+0300

СУХУМ, 15 мая - Sputnik. Переменчивая погода ожидает Абхазию во второй половине мая, сообщила климатолог Асида Ахсалба в эфире радио Sputnik.В ночь с 15 на 16 мая в стране пройдут ливни разной интенсивности. Это стоит иметь в виду тем, кто собирается отдыхать в горах, так как возможен сход селей, уточнила она.Потепление начнется с 20 мая, температура стабилизируется. Начнет прогреваться море, к концу месяца оно достигнет 17-18 градусов.

