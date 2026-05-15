Прогноз погоды в Абхазии на выходные 16, 17 мая
Территория Черноморского побережья Абхазии в выходные дни будет под влиянием южного циклона, и нестабильного барического поля пониженного давления. 15.05.2026, Sputnik Абхазия
2026-05-15T18:30+0300
СУХУМ, 15 мая – Sputnik. В выходные дни, 16 и 17 мая, ожидается неустойчивая облачная с прояснениями погода, временами дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, туман.
Атмосферное давление – пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду, местами порывы до 10-13 метров в секунду, северо-восточного направления.
Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +17°С до +22°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60–80%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +14°С, днем +21°С.
Гагра – ночью +14°С, днем +22°С.
Пицунда – ночью +14°С, днем +22°С.
Гудаута – ночью +13°С, днем +21°С.
Новый Афон – ночью +14°С, днем +22°С.
Очамчыра – ночью +13°С, днем +21°С.
Гал – ночью +12°С, днем +20°С.
Ткуарчал – ночью +11°С, днем +19°С.