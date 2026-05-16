https://sputnik-abkhazia.ru/20260516/oni-obnagleli-rossiya-tikho-delaet-milliardy-v-novoy-zone-interesov-ssha-1063059372.html

Они обнаглели: Россия тихо делает миллиарды в новой зоне интересов США

Они обнаглели: Россия тихо делает миллиарды в новой зоне интересов США

Sputnik Абхазия

Президент США Трамп, чьи яркие высказывания помогают сильно зарабатывать одним и разоряют остальных, совсем недавно чуть ли не ежедневно вселял надежду в... 16.05.2026, Sputnik Абхазия

2026-05-16T14:30+0300

2026-05-16T14:30+0300

2026-05-16T14:30+0300

мнение

авторы

колумнисты

сша

аляска

россия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/07/1d/1032929727_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_4bb449295bedfb3fffc0bc95cfd11906.jpg

Президент США Трамп, чьи яркие высказывания помогают сильно зарабатывать одним и разоряют остальных, совсем недавно чуть ли не ежедневно вселял надежду в измученные сердца ожидателей дешевой нефти с Ближнего Востока, утверждая, что Ормузский пролив очень-очень скоро откроется, а цены на нефть и газ упадут так сильно, что их придется везти в реанимацию.Кое-кто ждет этого до сих пор, пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости.По восторженным оценкам глав мобилов, эксонов и шеллов, Аляска — "самая горячая перспективная инвестиция в мире", а инвестиции в новые скважины только в этом году в данном штате превысят пять миллиардов долларов. Мало того: это не разовая история, а начало длительной арктической серии. В течение следующих десяти лет, согласно данным "Большого прекрасного указа" Трампа (One Big Beautiful Bill Act), должны пройти еще минимум четыре подобных аукциона.Об этом подробно и эмоционально написало издание Financial Times, и главный вывод — на Аляске для американского нефтегаза открываются "фантастические возможности".Как интересно.Еще в 2016 году Барак Обама эту самую Аляску чуть ли не пинал ногами, утверждая, что арктическая нефть — слишком дорогой, долгий и экологически рискованный путь и вместо этого США должны инвестировать в чистую энергетику. Он даже заставил канадцев подписать "нефтяной мораторий", в рамках которого Канада обязалась сделать недоступной для новых изысканий всю свою арктическую шельфовую зону.Это же заложено и в арктической стратегии Евросоюза от 2021 года, в которой было зафиксировано, что Еврокомиссия будет добиваться заключения "многостороннего правового обязательства, запрещающего дальнейшую разработку запасов углеводородов в Арктике и прилегающих регионах" и включающего также запрет на покупку ископаемого топлива, добытого в регионе. Но когда на Ближнем Востоке случилось то, что случилось, об этом мгновенно забыли. Немецкое издание Welt доложило, что в первом квартале 2026 года закупки Европой российского СПГ (в том числе арктического) достигли максимума с начала конфликта на Украине, а "Евросоюз продолжает наращивать импорт, хотя громко обещал отказаться от него к началу 2027 года".Специализированный австралийский ресурс для инвесторов в нефтегаз DiscoveryAlert объясняет внезапный и масштабный разворот мировых мейджоров достаточно просто: "Энергетическая безопасность начинает стоить больше, чем физические нефть и газ". По мнению экспертов, сейчас происходит кардинальный пересмотр критериев, согласно которым разработка определенных территорий считается оправданной и выгодной. Ранее в нефтегазовых уравнениях присутствовали главным образом затраты на добычу и логистика. Сейчас же важнейшей переменной, которую к тому же невозможно точно заранее просчитать и зафиксировать, становится риск физической недоступности самого сырья, как и невозможности его транспортировки.Ключевая цитата: "Геополитическая премия на стабильные поставки из теоретической величины становится главным инвестиционным фильтром", поэтому инвесторы смотрят на ту же "далекую, сложную и дорогую" Аляску совсем другими глазами.Есть впечатление, что товарищи внимательно прочитали заявление главы СВР России Сергея Нарышкина: "Завершения военного конфликта вокруг Ирана не просматривается, не исключена новая эскалация", раскупорки и возврата в бело-пушистое прошлое не будет.Как, скорее всего, не случится и "исторического" возврата крупного американского нефтегаза на Аляску. Дело в том, что не ранее чем в 2015-м та же компания Shell, которая пыталась обогатиться на Аляске, в итоге закрыла все проекты, потеряв семь миллиардов долларов. За годы нежного и комфортного бурения на шельфе Мексиканского залива (освоение которого в 1980-е и застопорило освоение нефти Аляски) американцы расслабились и растеряли важные компетенции и технологии.А вот Россия, не избалованная пальмами и белоснежным песком, их не теряла, а только наращивала. У нас есть опыт работы и добычи в экстремальных условиях, которого нет ни у кого в мире, и полностью сформирована арктическая инфраструктура (энергетика, трубопроводы, порты, ледоколы, танкеры арктического класса и так далее). По некоторым данным, в этом направлении мы опережаем американцев на десять-пятнадцать лет. В отличие от новых волшебных скважин на Аляске, которые начнут работать в самом лучшем случае в 2029 году, мы качаем, возим и продаем как часы прямо сию секунду.А это сейчас самое ценное. Крупный американский нефтегаз проголосовал своим длинным долларом за очевидное: нынешний уровень нефтяных цен сохранится надолго (и это прекрасно для России).Надо понимать простую вещь: если западный нефтегазовый "крупняк" массово заходит в долгосрочные капиталоемкие проекты с высокими издержками, значит, их базовый сценарий предполагает цену нефти, достаточную для окупаемости этих вложений в горизонте десяти-двадцати лет.Шлем большой и пламенный арктический привет всем, кто злорадно предрекал, что российские нефть и газ не будут конкурентоспособны никогда, — вам бы наняться гадалками к Андрею Ермаку.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260512/uprezhdayuschiy-obval-evropa-gotovitsya-menyat-zoloto-na-edu-1062933056.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260424/ssha-spotknulis-ob-ormuzskiy-mir-cherez-silu-1062561085.html

сша

аляска

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Кирилл Стрельников https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102924/32/1029243256_0:0:151:150_100x100_80_0_0_9d4194cdb3745c85e2a30d60a8f452aa.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102924/32/1029243256_0:0:151:150_100x100_80_0_0_9d4194cdb3745c85e2a30d60a8f452aa.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Кирилл Стрельников https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102924/32/1029243256_0:0:151:150_100x100_80_0_0_9d4194cdb3745c85e2a30d60a8f452aa.jpg

мнение, авторы, колумнисты, сша, аляска, россия