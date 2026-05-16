Они обнаглели: Россия тихо делает миллиарды в новой зоне интересов США

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Адәныҟа-политикатә усбарҭа 33 шықәса ахыҵуеит: адипломат лыҿцәажәара
13:04
16 мин
Аиҿцәажәара
"Аҵх амузеи" аҿы: ацәыргақәҵа "Аҳаԥшьа" аиҿкааҩ лцәажәара
13:20
3 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:30
3 мин
Аиҿцәажәара
Абжьаратә занааҭқәа аҿар рызхьарԥшра: аколлеџь аиҳабы ицәажәара
13:34
15 мин
Аиҿцәажәара
Аҵыҵындра сынтәатәи аҽаҩра зеиԥшроузеи? Аарыхҩы лцәажәара
13:48
11 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Пресс-конференция президента Абхазии
Основные направления расходов бюджета
14:04
3 мин
Радио
Сухум: берег перемен. Интервью с руководителем проекта
14:07
19 мин
Радио
Погода до конца мая: комментарий климатолога
14:26
4 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
От Ростова до Очамчыры: в Сухуме встретились ветераны футбола
14:33
14 мин
Гражданин и начальник
Отбор в "Команду Абхазии": каким должен быть современный управленец
14:48
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аԥсны ахада ипресс- конференциа
Амҩақәеи аҳҭнықалақь аԥшаҳәеи реиҭашьақәыргылара, ашьха-шәаҩатә курорт
18:04
8 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Адәныҟа-политикатә усбарҭа 33 шықәса ахыҵуеит: адипломат лыҿцәажәара
18:12
16 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Пресс-конференция президента Абхазии
Встреча с Путиным и топливный вопрос
18:34
7 мин
Радио
Сухум: берег перемен. Интервью с руководителем проекта
18:41
19 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аԥсны ахада ипресс- конференциа
Амҩақәеи аҳҭнықалақь аԥшаҳәеи реиҭашьақәыргылара, ашьха-шәаҩатә курорт
21:04
8 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Адәныҟа-политикатә усбарҭа 33 шықәса ахыҵуеит: адипломат лыҿцәажәара
21:12
16 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Пресс-конференция президента Абхазии
Встреча с Путиным и топливный вопрос
21:34
7 мин
Радио
Сухум: берег перемен. Интервью с руководителем проекта
21:41
19 мин
Асабша арадио Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Суббота на радио Sputnik
08:30
31 мин
Асабша арадио Sputnik аҿы
13:00
31 мин
Суббота на радио Sputnik
13:30
31 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20260516/oni-obnagleli-rossiya-tikho-delaet-milliardy-v-novoy-zone-interesov-ssha-1063059372.html
Они обнаглели: Россия тихо делает миллиарды в новой зоне интересов США
Они обнаглели: Россия тихо делает миллиарды в новой зоне интересов США
Sputnik Абхазия
Президент США Трамп, чьи яркие высказывания помогают сильно зарабатывать одним и разоряют остальных, совсем недавно чуть ли не ежедневно вселял надежду в... 16.05.2026, Sputnik Абхазия
2026-05-16T14:30+0300
2026-05-16T14:30+0300
мнение
авторы
колумнисты
сша
аляска
россия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/07/1d/1032929727_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_4bb449295bedfb3fffc0bc95cfd11906.jpg
Президент США Трамп, чьи яркие высказывания помогают сильно зарабатывать одним и разоряют остальных, совсем недавно чуть ли не ежедневно вселял надежду в измученные сердца ожидателей дешевой нефти с Ближнего Востока, утверждая, что Ормузский пролив очень-очень скоро откроется, а цены на нефть и газ упадут так сильно, что их придется везти в реанимацию.Кое-кто ждет этого до сих пор, пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости.По восторженным оценкам глав мобилов, эксонов и шеллов, Аляска — "самая горячая перспективная инвестиция в мире", а инвестиции в новые скважины только в этом году в данном штате превысят пять миллиардов долларов. Мало того: это не разовая история, а начало длительной арктической серии. В течение следующих десяти лет, согласно данным "Большого прекрасного указа" Трампа (One Big Beautiful Bill Act), должны пройти еще минимум четыре подобных аукциона.Об этом подробно и эмоционально написало издание Financial Times, и главный вывод — на Аляске для американского нефтегаза открываются "фантастические возможности".Как интересно.Еще в 2016 году Барак Обама эту самую Аляску чуть ли не пинал ногами, утверждая, что арктическая нефть — слишком дорогой, долгий и экологически рискованный путь и вместо этого США должны инвестировать в чистую энергетику. Он даже заставил канадцев подписать "нефтяной мораторий", в рамках которого Канада обязалась сделать недоступной для новых изысканий всю свою арктическую шельфовую зону.Это же заложено и в арктической стратегии Евросоюза от 2021 года, в которой было зафиксировано, что Еврокомиссия будет добиваться заключения "многостороннего правового обязательства, запрещающего дальнейшую разработку запасов углеводородов в Арктике и прилегающих регионах" и включающего также запрет на покупку ископаемого топлива, добытого в регионе. Но когда на Ближнем Востоке случилось то, что случилось, об этом мгновенно забыли. Немецкое издание Welt доложило, что в первом квартале 2026 года закупки Европой российского СПГ (в том числе арктического) достигли максимума с начала конфликта на Украине, а "Евросоюз продолжает наращивать импорт, хотя громко обещал отказаться от него к началу 2027 года".Специализированный австралийский ресурс для инвесторов в нефтегаз DiscoveryAlert объясняет внезапный и масштабный разворот мировых мейджоров достаточно просто: "Энергетическая безопасность начинает стоить больше, чем физические нефть и газ". По мнению экспертов, сейчас происходит кардинальный пересмотр критериев, согласно которым разработка определенных территорий считается оправданной и выгодной. Ранее в нефтегазовых уравнениях присутствовали главным образом затраты на добычу и логистика. Сейчас же важнейшей переменной, которую к тому же невозможно точно заранее просчитать и зафиксировать, становится риск физической недоступности самого сырья, как и невозможности его транспортировки.Ключевая цитата: "Геополитическая премия на стабильные поставки из теоретической величины становится главным инвестиционным фильтром", поэтому инвесторы смотрят на ту же "далекую, сложную и дорогую" Аляску совсем другими глазами.Есть впечатление, что товарищи внимательно прочитали заявление главы СВР России Сергея Нарышкина: "Завершения военного конфликта вокруг Ирана не просматривается, не исключена новая эскалация", раскупорки и возврата в бело-пушистое прошлое не будет.Как, скорее всего, не случится и "исторического" возврата крупного американского нефтегаза на Аляску. Дело в том, что не ранее чем в 2015-м та же компания Shell, которая пыталась обогатиться на Аляске, в итоге закрыла все проекты, потеряв семь миллиардов долларов. За годы нежного и комфортного бурения на шельфе Мексиканского залива (освоение которого в 1980-е и застопорило освоение нефти Аляски) американцы расслабились и растеряли важные компетенции и технологии.А вот Россия, не избалованная пальмами и белоснежным песком, их не теряла, а только наращивала. У нас есть опыт работы и добычи в экстремальных условиях, которого нет ни у кого в мире, и полностью сформирована арктическая инфраструктура (энергетика, трубопроводы, порты, ледоколы, танкеры арктического класса и так далее). По некоторым данным, в этом направлении мы опережаем американцев на десять-пятнадцать лет. В отличие от новых волшебных скважин на Аляске, которые начнут работать в самом лучшем случае в 2029 году, мы качаем, возим и продаем как часы прямо сию секунду.А это сейчас самое ценное. Крупный американский нефтегаз проголосовал своим длинным долларом за очевидное: нынешний уровень нефтяных цен сохранится надолго (и это прекрасно для России).Надо понимать простую вещь: если западный нефтегазовый "крупняк" массово заходит в долгосрочные капиталоемкие проекты с высокими издержками, значит, их базовый сценарий предполагает цену нефти, достаточную для окупаемости этих вложений в горизонте десяти-двадцати лет.Шлем большой и пламенный арктический привет всем, кто злорадно предрекал, что российские нефть и газ не будут конкурентоспособны никогда, — вам бы наняться гадалками к Андрею Ермаку.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260512/uprezhdayuschiy-obval-evropa-gotovitsya-menyat-zoloto-na-edu-1062933056.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20260424/ssha-spotknulis-ob-ormuzskiy-mir-cherez-silu-1062561085.html
сша
аляска
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Кирилл Стрельников
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102924/32/1029243256_0:0:151:150_100x100_80_0_0_9d4194cdb3745c85e2a30d60a8f452aa.jpg
Кирилл Стрельников
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102924/32/1029243256_0:0:151:150_100x100_80_0_0_9d4194cdb3745c85e2a30d60a8f452aa.jpg
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/07/1d/1032929727_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3ad5ceb92c5ef8d963b05d0a91defedc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мнение, авторы, колумнисты, сша, аляска, россия
мнение, авторы, колумнисты, сша, аляска, россия

Они обнаглели: Россия тихо делает миллиарды в новой зоне интересов США

14:30 16.05.2026
© Sputnik / Александр Лыскин / Перейти в фотобанкШтат США - Аляска. В 1992 году отмечалось 250-летие открытия Северо-Западной Америки (названной Русской Америкой) экспедицией В.Беринга и А.Чирикова в 1741 году.
Штат США - Аляска. В 1992 году отмечалось 250-летие открытия Северо-Западной Америки (названной Русской Америкой) экспедицией В.Беринга и А.Чирикова в 1741 году. - Sputnik Абхазия, 1920, 16.05.2026
© Sputnik / Александр Лыскин
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Кирилл Стрельников - Sputnik Абхазия
Кирилл Стрельников
Все материалы
Президент США Трамп, чьи яркие высказывания помогают сильно зарабатывать одним и разоряют остальных, совсем недавно чуть ли не ежедневно вселял надежду в измученные сердца ожидателей дешевой нефти с Ближнего Востока, утверждая, что Ормузский пролив очень-очень скоро откроется, а цены на нефть и газ упадут так сильно, что их придется везти в реанимацию.
Кое-кто ждет этого до сих пор, пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости.
Но в это число не вошли крупнейшие американские нефтегазовые компании, которые недавно сошлись в смертельной схватке на "историческом" аукционе по аренде участков в арктической части Аляски, и не просто где-нибудь, а в Национальном нефтяном резерве. ExxonMobil, Shell и Repsol вошли в число компаний, предложивших рекордные 163 миллиона долларов за право бурить вечную мерзлоту на соседних шести сотках.
По восторженным оценкам глав мобилов, эксонов и шеллов, Аляска — "самая горячая перспективная инвестиция в мире", а инвестиции в новые скважины только в этом году в данном штате превысят пять миллиардов долларов. Мало того: это не разовая история, а начало длительной арктической серии. В течение следующих десяти лет, согласно данным "Большого прекрасного указа" Трампа (One Big Beautiful Bill Act), должны пройти еще минимум четыре подобных аукциона.
Об этом подробно и эмоционально написало издание Financial Times, и главный вывод — на Аляске для американского нефтегаза открываются "фантастические возможности".
Как интересно.
Еще в 2016 году Барак Обама эту самую Аляску чуть ли не пинал ногами, утверждая, что арктическая нефть — слишком дорогой, долгий и экологически рискованный путь и вместо этого США должны инвестировать в чистую энергетику. Он даже заставил канадцев подписать "нефтяной мораторий", в рамках которого Канада обязалась сделать недоступной для новых изысканий всю свою арктическую шельфовую зону.
Это же заложено и в арктической стратегии Евросоюза от 2021 года, в которой было зафиксировано, что Еврокомиссия будет добиваться заключения "многостороннего правового обязательства, запрещающего дальнейшую разработку запасов углеводородов в Арктике и прилегающих регионах" и включающего также запрет на покупку ископаемого топлива, добытого в регионе. Но когда на Ближнем Востоке случилось то, что случилось, об этом мгновенно забыли. Немецкое издание Welt доложило, что в первом квартале 2026 года закупки Европой российского СПГ (в том числе арктического) достигли максимума с начала конфликта на Украине, а "Евросоюз продолжает наращивать импорт, хотя громко обещал отказаться от него к началу 2027 года".
Специализированный австралийский ресурс для инвесторов в нефтегаз DiscoveryAlert объясняет внезапный и масштабный разворот мировых мейджоров достаточно просто: "Энергетическая безопасность начинает стоить больше, чем физические нефть и газ". По мнению экспертов, сейчас происходит кардинальный пересмотр критериев, согласно которым разработка определенных территорий считается оправданной и выгодной. Ранее в нефтегазовых уравнениях присутствовали главным образом затраты на добычу и логистика. Сейчас же важнейшей переменной, которую к тому же невозможно точно заранее просчитать и зафиксировать, становится риск физической недоступности самого сырья, как и невозможности его транспортировки.
Дискаунтер 365+ торговой сети Лента в Новосибирске - Sputnik Абхазия, 1920, 12.05.2026
Упреждающий обвал: Европа готовится менять золото на еду
12 мая, 18:29
Ключевая цитата: "Геополитическая премия на стабильные поставки из теоретической величины становится главным инвестиционным фильтром", поэтому инвесторы смотрят на ту же "далекую, сложную и дорогую" Аляску совсем другими глазами.
Есть впечатление, что товарищи внимательно прочитали заявление главы СВР России Сергея Нарышкина: "Завершения военного конфликта вокруг Ирана не просматривается, не исключена новая эскалация", раскупорки и возврата в бело-пушистое прошлое не будет.
Как, скорее всего, не случится и "исторического" возврата крупного американского нефтегаза на Аляску. Дело в том, что не ранее чем в 2015-м та же компания Shell, которая пыталась обогатиться на Аляске, в итоге закрыла все проекты, потеряв семь миллиардов долларов. За годы нежного и комфортного бурения на шельфе Мексиканского залива (освоение которого в 1980-е и застопорило освоение нефти Аляски) американцы расслабились и растеряли важные компетенции и технологии.
А вот Россия, не избалованная пальмами и белоснежным песком, их не теряла, а только наращивала. У нас есть опыт работы и добычи в экстремальных условиях, которого нет ни у кого в мире, и полностью сформирована арктическая инфраструктура (энергетика, трубопроводы, порты, ледоколы, танкеры арктического класса и так далее). По некоторым данным, в этом направлении мы опережаем американцев на десять-пятнадцать лет. В отличие от новых волшебных скважин на Аляске, которые начнут работать в самом лучшем случае в 2029 году, мы качаем, возим и продаем как часы прямо сию секунду.
А это сейчас самое ценное. Крупный американский нефтегаз проголосовал своим длинным долларом за очевидное: нынешний уровень нефтяных цен сохранится надолго (и это прекрасно для России).
Государственный флаг США у американского посольства в Москве. - Sputnik Абхазия, 1920, 24.04.2026
США споткнулись об Ормузский "мир через силу"
24 апреля, 09:15
Надо понимать простую вещь: если западный нефтегазовый "крупняк" массово заходит в долгосрочные капиталоемкие проекты с высокими издержками, значит, их базовый сценарий предполагает цену нефти, достаточную для окупаемости этих вложений в горизонте десяти-двадцати лет.
Шлем большой и пламенный арктический привет всем, кто злорадно предрекал, что российские нефть и газ не будут конкурентоспособны никогда, — вам бы наняться гадалками к Андрею Ермаку.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0