Избыточная вовлеченность в политику вредна

Ряд кадровых перестановок произошел в Абхазии 5 мая, были назначены новый вице-премьер, главы Минобороны, Минздрава, Минсоцобеспечения, Минсельхоза, помощник... 17.05.2026, Sputnik Абхазия

Алексей Ломия, SputnikСовсем недавно глава государства произвел достаточно знаковые кадровые перестановки.Видимо, нашему обществу важно, чтобы руководство страны объясняло народу, в чем смысл отставок, замен руководителей столь высокого ранга. Наверняка меньше было бы поводов для домысливания, сплетен и прочего негатива. Напомню, что 2026 год у нас объявлен годом сельского хозяйства. В ближайшее время будет понятно, превратится это просто в красивые лозунги или в воплощение прорывных идей, нововведений, которые внесут свежий, креативный подход к решению проблем аграриев, появлению на прилавках разнообразной сельхозпродукции по адекватным ценам, увеличению поступлений в бюджет от экспорта фруктов и овощей. Тут особое значение имеет, кто именно будет осуществлять менеджмент в этой области. Еще один немаловажный момент - это возрождение сел Абхазии, создание комфортных условий для проживания вне городов и поселков, что имеет критическое значение для нашей аутентичности и культуры. Как получится у нового назначенца, будем судить по делам.Точно также очень важно, кто нынче возглавил оборонное ведомство. Наша планета бурлит событиями, то там, то тут вспыхивают вооруженные конфликты, региональные войны. Реваншистские настроения нашего заингурского соседа никак не идут на спад. Было бы наивным полагать, что все это никак не затронет нашу маленькую страну. Очень хочется мыслить в позитивном ключе, но мало ли. Лучше быть готовым к любому развитию событий, чтобы наша армия была сплоченной, чтобы была готова к быстрому и грамотному развертыванию. Чтобы все подразделения находились на низком старте, чтобы в любой момент были готовы дать отпор агрессору. И если в случае с министром сельского хозяйства, мы видим новое в этой сфере лицо, то тут президент назначил многоопытного управленца, боевого офицера, который прошел карьерную лестницу от Отечественной войны народа Абхазии до сегодняшних дней. Это вполне оправданно, тут не до экспериментов.О других назначениях не стану подробно, хотя с некоторыми из вновь назначенных даже лично знаком. И не потому, что мне нечего сказать, а просто потому, что не считаю нужным. Уж слишком в нашем государстве люди вовлечены в политику. Если этим занимаются депутаты всех уровней, министры, представители партий и общественных движений и организаций, так называемые лидеры общественных мнений, еще можно понять. Остальным надо принять, что политика для граждан заканчивается после подведения итогов выборов. Так будет гораздо результативнее для всех - для государства, для здоровья, в конце концов.Мы должны зафиксировать, что простые граждане республики, образно говоря, потребители конечного продукта, который исходит от власти и его представителей. Нас должны волновать благосостояние, комфорт, безопасность, которые руководители министерств и ведомств должны обеспечивать. Кого назначил президент министром, председателем, главой - это его повседневная работа. Ему решать, с кем ему работать, как правильно выстраивать вертикаль власти, главное - результат. И если кадровая политика главы государства даст сбой, это очень быстро станет очевидным. Это неминуемо скажется на его личном рейтинге и на рейтинге тех политических сил, на которые он опирается, на доверии к институтам власти. Дальше будут опять выборы, вот там и надо делать правильные выводы.Я убежден, что народу не стоит столь избыточно вовлекаться в повседневную работу государственного механизма. Мы же понимаем, и новейшая история неоднократно это подтверждала, что ни у кого, в какой бы он должности не находился не может быть даже иллюзий, что он навредит нашим главным ценностям, что он пойдет наперекор народу, суверенитету нашего государства. Вот тут надо быть начеку, остальное - рутина.

