Sputnik недели: день рождения Владислава Ардзинба и пресс-конференция Бадры Гунба

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике и за ее пределами с 11 по 17 мая. 17.05.2026, Sputnik Абхазия

Sputnik День памяти Владислава Ардзинба 14 мая исполнился 81 год со дня рождения основателя современного Абхазского государства, первого президента республики Владислава Ардзинба. Его память почтили в мемориале в Нижней Эшере. В церемонии возложения цветов приняли участие президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, спикер Лаша Ашуба, послы России и Южной Осетии Михаил Шургалин и Астамур Кация, представители Администрации президента, Кабмина, Парламента, ветераны, общественность, школьники.В память о Владиславе Ардзинба состоялся Международный турнир по футболу среди ветеранов. В турнире приняли участие шесть команд: "Ирыстон" (Южная Осетия), "Ерцаху" (Очамчыра), "Киараз" (Пицунда), "Рубин" (Сухум), "Арсенал" (Романовка, Ленинградская область) и "Ветераны" (Ростовская область). Победила в турнире ростовская команда.Первый президент Абхазии Владислав Ардзинба родился 14 мая 1945 года. Он ушел из жизни 4 марта 2010 года и был похоронен в родовом селе Эшера.Пресс-конференция Бадры Гунба 15 мая президент Абхазии Бадра Гунба провел двухчасовую пресс-конференцию. Глава государства ответил на множество вопросов, касающихся развития экономики, туризма, сельского хозяйства, работы правоохранительных органов, безопасности и многого другого. Бадра Гунба среди прочего отметил поступательное развитие экономики республики. В частноси, ВВП Абхазии в 2025 году вырос более чем на 30%, сказал он. По его словам, доходная часть бюджета составила 21,7 млрд рублей. Президент отметил рост собственных доходов, он превысил 61%. Президент также сообщил, что 2,2 млрд рублей в прошлом году было направлено на развитие системы здравоохранения.Глава государства назвал эти показатели беспрецедентными.Гунба также сообщил, что поручил правительству повысить размер минимальной зарплаты в Абхазии до 20 тысяч рубле.Он отметил ежегодный рост инфляции, которая "съедает" доходы граждан. Для компенсации доходы бюджетникам ежегодно повышаются.Гунба добавил, что государство повышает социальные выплаты, расширило список льготных категорий, которые меньше платят за электричество, в него вошли многодетные семьи, сельские учителя, инвалиды.День рождения Баграта Шинкуба Память Баграта Шинкуба почтили в Сухуме 12 мая. В церемонии возложения цветов к памятнику Народному поэту приняли участие Бадра Гунба, Беслан Бигвава, Владимир Делба, члены правительства, представители научной и творческой интеллигенции.Баграт Шинкуба — абхазский писатель и государственный деятель, Народный поэт Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени, родился 109 лет назад, 12 мая 1917 года. Шинкуба - автор множества сборников стихов, исторического романа "Последний из ушедших", поэмы "Песнь о скале" и многих других произведений. Он ушел из жизни 25 февраля 2004 года.33 года МИДу Абхазии Торжественное заседание, посвященное 33-й годовщине со дня образования МИД, прошло в Кабмине 15 мая. В нем приняли участие вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, спикер Лаша Ашуба, депутаты Народного собрания, общественные и политические деятели, сотрудники МИД.Министерство было создано в годы Отечественной войны народа Абхазии, 17 мая 1993 года, указом председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Ардзинба."Абхазская дипломатия ковалась под огнем. Она создавалась не только в кабинетах, но и в местах очень близких к линии боевого соприкосновения", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Олег Барциц.За годы существования МИД Абхазии стал институтом, который способен решать сложные амбициозные задачи в непростых условиях, которые царят на мировой арене.Важнейший аспект внешнеполитической деятельности Абхазии — стратегический союз с Россией, отметил также глава МИД Олег Барциц. 5 лет Музею Банка Абхазии 14 мая Музей Банка Абхазии отпраздновал пятилетие со дня открытия.В нем организовали выставку эскизов абхазских художников, многие из которых легли в основу дизайна памятных монет и банкнот. Директор музея Астамур Тания рассказал, что с момента открытия музея коллекция выросла в три раза. Первый рейс "Кометы" в этом году 15 мая в Сухум из Сочи прибыл первый рейс туристического судна "Комета" в этом году.Начальник отдела эксплуатации флота "Морские скоростные пассажирские перевозки" Павел Марухин отметил, что интерес к морским прогулкам по маршруту Сухум — Сочи есть.Он напомнил, что морское сообщение связывало порты в советское время, а сейчас его компания — единственная, осуществляющая рейсы "Кометы" между Сочи и абхазской столицей.По мнению Марухина, плыть в Сухум гораздо приятнее, чем переходить сухопутную границу, особенно в жаркое время. Таможенный досмотр пассажиры проходят быстро, во время путешествия можно любоваться видами черноморского побережья.Рекорд по стоянию на планке Пятилетний мальчик из Абхазии побил мировой рекорд по стоянию в планке.Святослав Емелин уже год ходит в Республиканскую школу бокса, борьбы и тяжелой атлетики. На предплечьях он выстоял 35 минут.Во время гимнастических упражнений он обратил внимание на то, что ребенок может долго стоять в планке. Тренеры решили произвести тестовый замер времени. Святослав тогда простоял более 32 минут. Предыдущий мировой рекорд был зафиксирован в 2022 году. Тогда москвич Давид Овсепян простоял в планке 31 минуту и 7 секунд.МВД готовится к курортному сезону Отчетно-плановое совещание по подготовке к туристическому сезону состоялось в МВД Абхазии.Руководители районных управлений и отделов милиции, ГАИ и других структур рассказали о готовности к предстоящему сезону.Глава МВД Роберт Киут подчеркнул важность усиления работы в период, когда республику посещает большое количество гостей. Он отметил необходимость проведения точечных профилактических мероприятий для того, чтобы определить круг лиц, которые потенциально могут совершить противозаконные действия.Киут подчеркнул, что качественная профилактическая работа позволяет предотвратить преступления или существенно снизить их количество.Борьба с незаконным оборотом наркотиков Новую политику в сфере противодействия сбыту наркотиков и лечения наркомании начнут проводить в Абхазии.На совещании, которое состоялось 14 мая, президент Бадра Гунба отметил, что в этой сфере за последние годы было совершено 1 350 преступлений, изъяты десятки килограммов запрещенных веществ.Работа должна вестись по нескольким направлениям, добавил он. Нужно усилить правоохранительную деятельность и взаимодействие между ведомствами, законодательно ужесточить контроль за оборотом запрещенных веществ и бесконтрольную продажу лекарств. Еще одно важное направление — профилактика и реабилитация граждан.Необходимо разработать единые образовательные программы, расширить информационную работу, создать эффективную систему помощи зависимым. Гунба подчеркнул, что добиться результатов нужно только при слаженной работе всех органов власти, медиков и общества и призвал членов Совета представить конкретные предложения.Оперная мастерская Хиблы Герзмава Почти 300 заявок из 10 стран мира поступило в Оперную мастерскую Хиблы Герзмава.Прием завершился 15 мая. Результаты заочных прослушиваний объявят 1 июня.По итогам выберут 12 человек, которые отправятся на двухнедельный летний интенсив в Сочи. Преподавать им будут именитые российские и зарубежные артисты. Итогом мастерской станет совместный концерт с Хиблой Герзмава и камерным оркестром "Виртуозы Москвы". Самые яркие участники получат возможность пройти на первый тур III Конкурса вокалистов и концертмейстеров, который состоится в январе.Прием заявок в "Команду Абхазии"Более тысячи заявок уже подано на конкурс "Команда Абхазии", сообщили в АНО "Команда Абхазии". Уровень вовлеченности участников очень высок.При этом большая часть участников не только анализирует вызовы, но и предлагает конкретные решения, направленные на долгосрочное развитие страны.Прием заявок начался 16 апреля и продлится до 1 июля. В июле и августе пройдут два блока дистанционного тестирования, в сентябре-октябре — очные мероприятия.Научная конференция в Верховном суде Абхазии 12 и 13 мая в Верховном суде Абхазии прошла IV Международная научно‑практическая конференция "Правосудие в Республике Абхазия".Она была приурочена к 103-летию со дня образования судов общей юрисдикции республики.В работе конференции приняли участие доктора и кандидаты наук, судьи, представители госорганов, правозащитных организаций, преподаватели, ученые, практикующие специалисты из Абхазии и России.Было проведено пять тематических секций и круглый стол. Они посвящены развитию судебной власти, правовой системы республики, проблемам уголовного судопроизводства, защите прав человека, цифровизации правосудия.

