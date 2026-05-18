Прогноз погоды в Абхазии с 18 по 24 мая
18.05.2026, Sputnik Абхазия
2026-05-18T19:39+0300
19:05 18.05.2026 (обновлено: 19:39 18.05.2026)
Погода черноморского побережья Абхазии будет неустойчива из-за перепадов атмосферного давления и смены воздушных масс, а так же прохождения контрастных холодных фронтов.
СУХУМ, 18 мая – Sputnik. В течение новой рабочей недели, с 18 по 24 мая, ожидается Облачная с прояснениями погода, временами осадки разной интенсивности и продолжительности, гроза, местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах от 10 до 13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 10°С до +15°С, днем от +17°С до +22°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Температура морской воды от +14-15°С.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.