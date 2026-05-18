Прогноз погоды в Абхазии на вторник 19 мая
Територия Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием активной фронтальной зоны. 18.05.2026, Sputnik Абхазия
2026-05-18T18:55+0300
СУХУМ, 18 мая – Sputnik. Во вторник, 19 мая, в Абхазии ожидается облачная погода, дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, туман.Атмосферное давление – пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 1–6 метров в секунду, местами порывы до 7–12 метров в секунду, северо-западного, юго-восточного, юго-западного, западного направлений.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2–3 балла.Относительная влажность воздуха – 70–90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:Сухум – температура воздуха ночью +11°С, днем +15°С.Гагра – ночью +12°С, днем +16°С.Пицунда – ночью +10°С, днем +14°С.Гудаута – ночью +11°С, днем +15°С.Новый Афон – ночью +12°С, днем +16°С.Очамчыра – ночью +10°С, днем +13°С.Гал – ночью +10°С, днем +13°С.Ткуарчал – ночью +8°С, днем +11°С.
