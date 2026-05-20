Визит Путина в Пекин: военно-техническое сотрудничество России и Китая

Военное и военно-техническое сотрудничество России и Китая укрепляет безопасность двух стран. 20.05.2026, Sputnik Абхазия

2026-05-20T09:00+0300

Александр Хроленко, военный обозревательПриоритеты межгосударственного оборонного взаимодействия – разработка высокотехнологичных вооружений, взаимодополняющие орбитальные группировки, совместные маневры в различных широтах и средах боевого применения.Президент РФ Владимир Путин накануне официального визита в Китай обратился к гражданам КНР с видеообращением, в котором подчеркнул: Россия и Китай уверенно смотрят в будущее, активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, и готовы оказывать взаимную поддержку в защите суверенитета.Двухдневный визит 19 – 20 мая приурочен к 25-летию основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве РФ и КНР. По итогам переговоров ожидается подписание около 40 документов, и более 20 из них – в присутствии лидеров России и Китая. Безусловно, получит развитие традиционное взаимодействие Москвы и Пекина в области обороны, безопасности, ВТС.Владимир Путин ранее констатировал особую важность российско-китайского военно-технического сотрудничества в высокотехнологичных областях. Отметил, что целью совместных военных учений является "гарантия стабильности в мировых делах". Неслучайно дружественный визит Путина в Пекин еще до 19 мая посеял на Западе страх, смятение и неуверенность в будущем.Европейцы ощущают себя брошенными на обочине истории. Испанская газета Público 17 мая заметила: Россия и Китай отвергают военную гегемонию США, поездка Путина в КНР – "явный вызов гегемонии США в Евразии", а стратегическое ослабление Вашингтона означает "неспособность поддерживать Тайвань". Сравнивая недавнюю поездку президента США в Пекин, американское издание Axios со ссылкой на источники в Белом доме сообщило: единственным конкретным результатом стала тревога из-за возможного нападения Китая на Тайвань "в течение ближайших пяти лет". Напомню, Тайвань – часть КНР.Российско-китайский товарооборот давно преодолел отметку в $200 млрд (взаиморасчеты – в рублях и юанях), и продолжает расти. Есть в этой сумме весомая доля военно-технического сотрудничества. Общий доход России по линии ВТС в 2025 году достиг $15 млрд. Москва и Пекин намерены и далее развивать ВТС, военное сотрудничество, расширять масштабы и географию совместных учений, чтобы эффективнее парировать любые попытки военно-политического диктата и угрозы вооруженной агрессии США, НАТО, AUKUS.Страшный сон ЗападаНаблюдается активизация трех основных направлений оборонного взаимодействия РФ и КНР. Постоянно расширяется военно-техническое сотрудничество (поставки оружия, совместные исследования, передача технологий). Чаще проводятся совместные военные учения в различных географических точках (с акцентом ПВО-ПРО). Активнее проходит совместное военное планирование, и военные контакты высокого уровня.По данным Стокгольмского института SIPRI, с 1991 года около 80 процентов всего оружейного импорта Китая приходилось на Россию, и в 1992 – 2006 годах Пекин закупил российского оружия на $26 млрд – более 100 истребителей Су-27 и Су-30, 15 дивизионов ЗРК С-300, ракетные эсминцы и дизельные подводные лодки. Далее Китай получил десятки Су-35. В 2015 году Пекин приобрел 6 дивизионов ЗРС С-400 "Триумф" на сумму $3 млрд. Все это позволило КНР значительно нарастить возможности своих военно-воздушных и военно-морских сил. Разумеется, такое сотрудничество включает и подготовку китайских военных специалистов в учебных заведениях Минобороны РФ.Российско-китайские маневры сухопутных войск "Мирная миссия" регулярно проводятся с 2005 года. Аналогичные военно-морские учения "Морское взаимодействие" проходят в различных районах Мирового океана с 2012 года. Совместные командно-штабные учения по противоракетной обороне "Воздушно-космическая безопасность" стартовали в 2016 году, как ответ Китая и России на американское развертывание системы ПРО THAAD в Южной Корее. В 2025 году Москва и Пекин начали планировать разработку совместной противоракетной обороны.После первого в истории развертывания американских бомбардировщиков B-52 Stratofortress в Румынии, стратегические бомбардировщики-ракетоносцы РФ и КНР 24 июля 2024 года оперативно нанесли "ответный визит" к Тихоокеанскому побережью США – в зону идентификации ПВО Аляски. Задачи совместного патрулирования в АТР российские и китайские "стратеги" выполняют регулярно, с июля 2019 года. Преимущественно – над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Модернизированный Ту-95МС способен нести на борту до 16 крылатых ракет Х-101 или Х-102 (с термоядерной боевой частью мощностью до 200 килотонн) дальностью до 5 500 км, и может уничтожить несколько военных баз противника, даже не приближаясь к зоне ПВО-ПРО. Китайский ракетоносец Хун-6К – "Бог войны" (современная модификация советского Ту-16А) несет на борту шесть стратегических крылатых ракет CJ-10К дальностью до 3 000 км. Таким образом, Москва и Пекин технологично и весомо обозначили свои интересы и возможности в АТР, где проживают в разных странах около 5 млрд человек.Белый дом и Пентагон особенно встревожены сближением России и Китая "в противостоянии с США и их союзниками" после начала российской СВО на Украине. Самый страшный сон Запада: Москва и Пекин подписывают договор о военном сотрудничестве. Российско-китайская коалиция получает явное превосходство над Пентагоном и НАТО в гипотетической ситуации глобального военного конфликта (Третьей мировой войны). Заметим, российский президент Владимир Путин допускает возможность военного союза РФ и КНР. В Пекине также готовы выйти на новый уровень стратегического сотрудничества в военной сфере – соответствующее заявление Минобороны КНР сделано весной 2021 года. Формализованный документ реальности не изменит. Вашингтон больше не может "управлять миром", не привлекая внимания суровых и справедливых "санитаров" из Москвы и Пекина.

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

мнение, колумнисты, авторы, россия, китай