Ядерные учения ВС России: куда полетят "Орешник" и "Сармат"

Sputnik Абхазия

Необычные по количеству задействованных ресурсов и многообразию целей учения ядерных сил ВС России проходят в условиях значительной военно-политической... 21.05.2026, Sputnik Абхазия

Sputnik"В условиях угрозы агрессии" в Вооруженных силах России 19 – 21 мая проходит масштабное учение по подготовке и применению ядерных сил (тактического и стратегического ядерного оружия). Привлечены Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Северный и Тихоокеанский флоты, Командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.На обширной территории Российской Федерации и Республики Беларусь способы применения тактического и стратегического ядерного оружия отрабатывают 64 тысячи военнослужащих, задействованы более 200 ракетных пусковых установок, 140 самолетов и вертолетов, 73 надводных корабля и 13 субмарин, из которых 8 – ракетные подводные крейсеры стратегического назначения.Привлечена вся стратегическая триада ВС России и ракетные бригады с ОТРК "Искандер-М". Войсковые соединения приведены в высшие степени боевой готовности. Ядерные боеприпасы доставлены в полевые пункты хранения позиционных районов ракетных бригад. Специалисты снаряжают ими ракеты-носители для скрытного выдвижения в назначенный позиционный район, и подготовки к ракетным пускам.По информации Минобороны РФ, методические цели учения:Планируются пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории Российской Федерации. Отрабатываются совместная подготовка и применение тактического ядерного оружия, размещенного в Республике Беларусь – это ракетные комплексы "Искандер-М" и "Орешник". Разумеется, цели в полетных заданиях не включают апрельский "расстрельный список" Минобороны РФ по Западной Европе и "целеуказание" Службы внешней разведки РФ по странам Балтии. Однако, политическая цель ядерных маневров – отрезвление безрассудно агрессивных в отношении России западных политиков и стратегов.Пожары гасят встречным взрывомЕсли рассматривать ядерные силы триады по отдельности, можно заметить: в учениях задействован практически весь подводный ракетоносный флот России. На борту одного очень тихого крейсера "Борей" – 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава", которые несут до 160 термоядерных боеголовок. Максимальная дальность – 10 000 км. Суммарный залп восьми РПКСН – более 1200 неотразимых для противника боеголовок по 100-150 килотонн в тротиловом эквиваленте. Система ПРО США не способна отразить удар российских ракет, не говоря уже о ресурсах европейских союзников Пентагона. Американский журнал NIранее констатировал: подводные лодки проекта "Борей" способны сделать США "необитаемыми", даже если все прочие ядерные силы России будут уничтожены "первым ударом". И все же, восемь РПКСН – лишь часть ядерных сил РФ, задействованных в учении.Простая арифметика подсказывает, что более 70 ракетных пусковых установок (вероятно, тактических и МБР) 19 – 21 мая развернуты для отработки задач на суше. Не считая определенного количества крылатых ракет Х-102 дальней авиации, способных поражать цели на удалении 5500 км, а по другим данным – до 10 000 км.Новая автоматизированная система боевого управления Ракетными войсками стратегического назначения позволяет командованию практически мгновенно перенацеливать межконтинентальные баллистические ракеты – по обстановке, непосредственно перед стартом. Не смогут помешать ни ядерные взрывы, ни системы электронного противодействия. Заметим, ранее учения нестратегических ядерных сил в России проводили поэтапно и отдельно от стратегических. Боевая интеграция 19 – 21 мая представляется организационно, технологически, логистически более сложной задачей. И это не угроза какой-нибудь отдельной Латвии, Германии, Британии, а демонстрация превосходства всему коллективному Западу. Правильных выводов там пока не сделали.Начальники штабов стран НАТО 19 мая, на 195-м заседании в Брюсселе подтвердили курс на военную поддержку киевского режима и на "удвоение инвестиций в военную промышленность". Генсек альянса Марк Рютте сегодня заявил, что "поддержка Украины" на долгосрочную перспективу станет центральной темой встречи министров иностранных дел стран НАТО в шведском Хельсингборге 21 – 22 мая. Возможно, мирные предложения Москвы о взаимных гарантиях безопасности и завершении украинского конфликта дипломатическим путем станут для Вашингтона и Брюсселя понятнее, весомее – в комплекте с атомными субмаринами "Борей", новыми ракетными комплексами "Орешник", "Сармат" и другими стартующими аргументами.Российские силы ядерного сдерживания – в "хорошей форме", и находятся в постоянной готовности выполнить задачи по предназначению. Предотвратить вооруженную агрессию или нанести сокрушительный ответный удар. Иногда лесные пожары гасят встречным взрывом – ударная волна сбивает пламя. Объемный взрыв удаляет кислород из зоны горения. Сегодня Европа в некотором смысле охвачена высокотемпературным пожаром безрассудной конфронтации с Россией. Не хотелось бы "гасить" ядерным оружием. А если придется, все будет сделано оперативно, эффективно, и точно в установленные Верховным главнокомандующим сроки.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX – и в Telegram.

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

