Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 23, 24 и 25 мая
Территория Черноморского побережья Абхазии в выходные дни будет под влиянием нестабильного барического поля пониженного давления. 22.05.2026, Sputnik Абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 23, 24 и 25 мая
СУХУМ, 23 мая – Sputnik. В выходные дни, 23, 24 и 25 мая, ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
В отдельные дни временами дождь, гроза.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду. В отдельные дни возможны порывы до 10–13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +17°С до +22°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60–80%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +14°С, днем +21°С.
Гагра – ночью +15°С, днем +22°С.
Пицунда – ночью +14°С, днем +20°С.
Гудаута – ночью +13°С, днем +19°С.
Новый Афон – ночью +14°С, днем +20°С.
Очамчыра – ночью +13°С, днем +20°С.
Гал – ночью +12°С, днем +18°С.
Ткуарчал – ночью +10°С, днем +18°С.