https://sputnik-abkhazia.ru/20260524/sputnik-nedeli-novyy-posol-rossii-pokhischenie-lyudey-futbol-i-festival-v-novom-afone-1063241160.html

Sputnik недели: новый посол России, похищение людей, футбол и фестиваль в Новом Афоне

Sputnik недели: новый посол России, похищение людей, футбол и фестиваль в Новом Афоне

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 18 по 24 мая. 24.05.2026, Sputnik Абхазия

2026-05-24T22:30+0300

2026-05-24T22:30+0300

2026-05-24T22:49+0300

в абхазии

новости

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/05/17/1063224255_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_33e412af87a352bc81afac1a56a01f98.jpg

О том, какие инспекции совершил президент Бадра Гунба, о чем говорили на встрече с представителями политических сил страны, кого Россия назначит новым послом в Абхазии, что рекомендовал Парламент и кто совершил похищение людей, читайте в материале Sputnik.SputnikПрезидентская инспекцияПрезидент Абхазии Бадра Гунба осмотрел ход ремонтно-восстановительных работ в Доме-музее Дмитрия Гулиа.Как сообщил президенту начальник строительного управления Госкомпании "Апсныргылара" Вадим Ладария, на данном этапе идут штукатурные работы, вскоре строители начнут укладывать новый пол и устанавливать окна.В ходе работ, отметил Ладария, строители столкнулись со сложностями в связи с ветхостью здания. Дощатые перегородки, наружные стены, веранды пришли в негодное состояние и были аварийными.Гунба подчеркнул, что здание должно сохранить исторический вид и не приобретать элементы новодела, работы должны быть сделаны качественно, чтобы не возвращаться к реставрации спустя несколько лет.На минувшей неделе Гунба также проинспектировал ход реконструкции набережной Сухума.По его словам, работы в основном ведутся по утвержденному графику, однако есть отставания на некоторых участках.Работы активно ведутся на всех четырех участках, завершено бетонное покрытие под брусчатку, обновляются ливневки и инженерные сети. Также приступили к укреплению подпорной и отбойной стены, в связи с чем были внесены изменения в проектную и сметную документации, сообщила пресс-служба президента.Кроме того, по просьбе археологов через территорию Сухумской крепости приступили к установке временного променада, чтобы ученые могли работать.Встреча с политическими силамиГлава государства провел первую встречу по созданию Консультативного совета политических сил при Президенте 20 мая.Бадра Гунба призвал политические силы Абхазии к объединению усилий ради будущего страны."Сегодняшнюю встречу можно рассматривать как первый шаг к созданию площадки, где мы вместе будем обсуждать самые важные вопросы для нашей Родины", — отметил президент.В ней приняли участие председатель партии "Амцахара" Алексей Цугба, руководитель РОО ветеранов ОВНА "Аруаа" Тимур Гулия, председатель партии ФНЕА Аслан Барциц и зампредседателя партии "Айтайра" Юлиан Бобуа, сообщила пресс-служба главы государства.Участники встречи отметили, что все едины во взгляде на роль России как главного союзника, обеспечивающего безопасность Абхазии и оказывающего стране всестороннюю помощь.Духовное сотрудничествоБадра Гунба обсудил вопросы сотрудничества духовных управлений мусульман Абхазии и Карачаево-Черкесии с муфтиями двух республик.Встреча с Мухаммад-Хаджи Эркеновым и Тимуром Дзыба прошла в Администрации президента.Президент отметил, что Абхазия всегда была многоконфессиональной страной, где существует толерантность между религиями, и эти традиции важны для сохранения мира, стабильности и спокойствия в обществе между представителями разных национальностей и вероисповеданий, сообщила пресс-служба главы государства.Эркенов и Дзыба выразили готовность и дальше развивать взаимодействие духовных управлений.Новый посолМосква назначит нового посла России в Абхазии. Им станет экс-губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщает РБК со ссылкой на источник в Кремле.Вячеслав Гладков — кандидат экономических наук, в разные годы был заместителем губернатора Севастополя и зампредседателя правительства Ставропольского края.18 ноября 2020 года указом президента России назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. По итогам выборов в сентябре 2021 года избран губернатором Белгородской области. Имеет ряд наград и медалей, включая медаль "За заслуги в развитии ЖКХ России" и Орден Мужества.Рекомендации парламентского комитетаВ прошлый четверг парламентский комитет по государственно-правовой политике провел заседание, где рассмотрел ряд законопроектов и рекомендовал их принятию в последующих чтениях.В частности депутаты рекомендовали повысить нижний порог возрастного ценза для кандидатов в президенты Абхазии с 35 до 40 лет и верхний — до 70 лет.Для кандидатов в депутаты Парламента рекомендован поднять возрастной ценз с 25 до 30 лет без верхнего ограничения.Поправку в Конституционный закон "О выборах в депутаты Парламента — Народного Собрания Абхазии" представил Даут Хутаба.Большинством голосов эти поправки допущены к рассмотрению во втором из трех чтений.Установить пятилетний ценз оседлости для кандидатов в Парламент также рекомендовал комитет.В заседании также приняли участие представитель президента в Парламенте Дмитрий Шамба, глава ЦИК Дмитрий Маршан, члены политических партий и общественных организаций.Памяти жертв Кавказской войныПамятные мероприятия прошли в Сухуме в память о жертвах Кавказской войны 21 мая. В этот скорбный день состоялось традиционное шествие на набережной.Участники акции в национальной одежде прошли от площади Багапш до Памятника махаджирам с абхазскими и адыгскими флагами, фамильными гербами, представители которых были полностью переселены, факелами в руках.Затем состоялась церемония возложения цветов к Памятнику махаджирам, в которой принял участие президент Бадра Гунба.Перед зрителями выступила Государственная хоровая капелла Абхазии. Артисты исполнили песни по произведениям абхазских писателей на тему насильственного переселения.Участники также опустили в море венки и зажгли традиционный ритуальный костер.Связь поколенийКруглый стол "Связь поколений: от Великой Отечественной войны к современному подвигу" прошел в Музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме.Перед его началом участники возложили цветы к мемориалу погибшим в Парке Славы.В работе круглого стола приняли участие глава администрации президента Беслан Эшба, министр культуры Даур Кове, ученые, ветераны ОВНА, командир "Дикой дивизии" Ахра Авидзба, и. о. первого замглавы Администрации Нижнего Новгорода Елена Антонова.Руководитель Администрации президента Беслан Эшба сообщил, что в музее будет создано интерактивное пространство. Идея модернизировать музей появилась у Эшба, когда он был главой Сухума. Увидев интерактивную выставку во время посещения музея в Нижнем Новгороде, у него появилось желание создать подобный проект в Абхазии.По итогам круглого стола доктор исторических наук Аслан Авидзба рассказал, что основная концепция Музея Боевой Славы остается прежней."Музей создавался как место памяти Отечественной войны 1992-1993 годов, поэтому основная концепция музея остается такой, какой и была. В остальных двух залах будут представлены материалы по Великой Отечественной войне, Первой мировой войне и современным событиям, которые происходят в связи с СВО", — отметил ученый.Авидзба подчеркнул, что участники СВО из Абхазии – это продолжатели традиций героев, которые во все времена защищали свою Родину.Дипломатический визитГлава МИД Абхазии Олег Барциц посетил Москву с рабочим визитом на уходящей неделе.Он встретился председателем комитета Совфеда России по международным делам Григорием Карасиным 19 мая. Стороны обсудили вопросы межгосударственного сотрудничества, развития договорно-правовой базы и межпарламентского взаимодействия.Развитию межгосударственных отношений между Абхазией и Россией в последнее время придан дополнительный импульс, в республике реализуют масштабные инфраструктурные проекты, отметил Барциц.Карасин в свою очередь подчеркнул важность для России сотрудничества с Абхазией в части поддержания баланса и мира на постсоветском пространстве.Кроме того, Олег Барциц обсудили повестку предстоящего раунда Женевских дискуссий с замминистра иностранных дел России Михаилом Галузиным. Во встрече также принял участие госсоветник президента Южной Осетии Константин Кочиев.Они затронули вопросы региональной безопасности, гуманитарные проблемы и свободы передвижения.Барциц также принял участие в международной конференции "Россия и мир: диалоги – 2026. Новая реальность". На полях мероприятия он отметил, что Абхазия свободна от военно-политических рисков благодаря поддержке России и при этом республика не теряет бдительности.Реконструкция МАПП "Адлер"Министр туризма Абхазии Астамур Логуа и советник руководителя ФГКУ "Росгранстрой" Михаил Семенов осмотрели ход работ по реконструкции на пункте пропуска "Адлер".Целью реконструкции МАПП "Адлер" является увеличение пропускной способности и создание комфортной инфраструктуры для пересекающих границу граждан, отметил Семенов.Он добавил, что после реконструкции время досмотра автотранспорта снизится до 10 минут. Вся инфраструктура пункта пропуска изменится принципиально — появятся отдельно грузовая линия, для автобусов и легковых автомобилей.Астамур Логуа выразил надежду, что после окончания этих работ абхазская сторона приступит к реконструкции КПП на территории республики.Реконструкция МАПП "Адлер" началась в начале мая. Сроки окончания работ запланированы на первый квартал 2028 года.Гости из Нижнего НовгородаГлава Сухума Тимур Агрба принял делегацию из Нижнего Новгорода 19 мая. Он поблагодарил коллег за недавно реализованные проекты по подсветке набережной и масштабной реконструкции сквера в Новом районе столицы.И.о. первого замглавы администрации Нижнего Новгорода Елена Антонова​ в свою очередь поблагодарила за теплый прием и отметила, что нынешний приезд посвящен вопросам реализации проекта реконструкции Государственного музея Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба.Сухум и Нижний Новгород подписали соглашение о побратимстве в 2024 году.Обмен опытомДелегация силовых ведомств Абхазии во главе с вице-премьером, министром внутренних дел Абхазии Робертом Киут находится с рабочим визитом в Цхинвал.Их встретил президент Южной Осетии Алан Гаглоев, сообщил Sputnik Южная Осетия.В составе делегации также вошел представитель МВД России в Абхазии Сергей Голенков, директор ИКЦ органов внутренних дел на территории республики Юрий Марышев.Целью визита делегации стало изучение опыта работы в Южной Осетии совместного с Российской Федерацией Информационно-координационного центра, поскольку аналогичный центр в Абхазии в настоящее время находится на стадии строительства."Ночь в музее"Международная акция "Ночь в музее" прошла в Абхазии в понедельник, 18 мая. Акция проводится в республике с 2015 года.Абхазский государственный музей подготовил несколько выставок. Экспозиции представлены на тему птиц водного и околоводного пространства, веры и традиций Абхазии и древнего ритуала, связанного с кувшином аҳаԥшьа.В Государственном музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба открылась фотовыставка, посвященная погибшим на СВО бойцам из Абхазии. Экспозиция собрала 75 фотографий уроженцев Абхазии.Музей Банка Абхазии выбрал тему для участия в акции "денежное обращение в Абхазии". Гостям были доступны эскизы работ, перенесенные на монеты и банкноты Банка.В Гудаутском музее Отечественной войны им. С. Дбар учащиеся школ и детские творческие коллективы подготовили стихи и песни для посетителей акции.В этом году музей представил новые экспозиции — альбомы, посвященные конноспортивным соревнованиям, куклы из коллекции Дианы Ахба, а также новый экспонат, подаренный музею, — полотно с национальным орнаментом.Медиалига в СухумеМатчи Медиалиги между командами прошли на сухумском "Динамо" 22 мая.В пятницу в Сухуме организовали настоящий праздник футбола. Сразу два матча прошли на столичном "Динамо" в рамках российской Медиалиги.Сначала на поле встретились "Народная команда" и Prime Squad. Игра была напряженной, единственный гол на 18-й минуте второго тайма забил футболист "Народной команды" Сергей Харламов.Вторым матчем, которого ждала большая часть болельщиков, стала игра "Апсны" против Fight Nights. Абхазские спортсмены отчаянно боролись на победу, которая помогла бы им выйти в плей-офф.Основное время завершилось со счетом 1:1, команда гостей стала победительницей после серии буллиталити.Праздник искусстваПервый Новоафонский фестиваль открылся 23 мая и продлится пять дней. Церемония открытия прошла в культурном центре имени Гиви Смыр.Программа фестиваля насыщенная. Она включает в себя концерт "Шедевры духовной музыки" в пещере Нового Афона, лектории на различные темы, выставки, творческие вечера, гала-концерты.На фестивале также выступят лауреат конкурса Чайковского, американский пианист Энджел Вонг и победительница шоу "Голос" Эльмира Караханова.Sputnik Абхазия - информационный партнер мероприятия.Открытие спустя десятилетияЗабытую карстовую пещеру обнаружили в Сухумском районе, рассказал Sputnik историк, научный сотрудник Института педагогики Минпросвещения Алхас Джопуа.В пещере сохранились признаки проведения древних ритуалов вторичного захоронения. Вестибюль пещеры выполнял функцию могильника или дольмена – древнего каменного погребального сооружения.В ее трех залах можно увидеть сталактиты, сталагмиты, сталагнаты и небольшое озеро глубиной 20-30 сантиметров. Площадь залов определить пока не удалось, но высота их достигает около 30 метров.В будущем пещера может войти в экскурсионный маршрут, считает Джопуа.Похищение и задержаниеСухумский городской суд заключил под стражу Александра Еремина, Тайфуна Токоглу, Аслана Ардзинба, подозреваемых по делу о похищении граждан Турции.Еще троим подозреваемым — Тарыку Ашуба, Шади Ажиба и Гекхану Челикджану — продлили срок задержания по просьбе защиты, сообщила Генпрокуратура.11 мая в селе Дурипш группа людей, применяя насилие, посадила в машину граждан Турции Сояка Бурхана и Абдуллаха Байрама и увезла в неизвестном направлении. Похитители выдвинули требование родственникам Бурхана выплатить за освобождение 5 млн долларов.Правоохранители освободили похищенных в ночь с 13 на 14 мая. Задержаны шестеро подозреваемых.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260520/1063153491.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260520/1063156980.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260518/1063096008.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260521/1063172304.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260521/1063178827.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260519/1063115716.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260519/1063131163.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260519/1063126052.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260523/1063223131.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260522/1063212663.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260519/1063114684.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260517/1063076812.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, абхазия