Прогноз погоды в Абхазии на среду 27 мая
Территория черноморского побережья Абхазии в среду будет под влиянием барического поля повышенного давления. 26.05.2026, Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 мая – Sputnik. В среду, 27 мая, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Местами ночью и утром кратковременный дождь, гроза, туман, днем без осадков. Атмосферное давление повышенное. Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +15°С до +20°С. Температура морской воды +15°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–2 балла. Относительная влажность воздуха – 60–80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +14°С, днем +20°С.
Гагра – ночью +15°С, днем +20°С.
Пицунда – ночью +14°С, днем +20°С.
Гудаута – ночью +13°С, днем +19°С.
Новый Афон – ночью +14°С, днем +20°С.
Очамчыра – ночью +13°С, днем +20°С.
Гал – ночью +13°С, днем +18°С.
Ткуарчал – ночью +12°С, днем +18°С.