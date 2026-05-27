Единство – сила противостоять современным вызовам

Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Амшцәгьа ахҟьаԥҟьақәа раԥыхра: АҶА анапхгаҩы ицәажәара
13:04
11 мин
Аиҿцәажәара
Аӡхыҵра Ԥақәашь ианаҭаз аԥхасҭа: ақыҭа ахада ихаҭыԥуаҩ ицәажәара
13:15
11 мин
Исахьарку ажәа
On air
13:26
4 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Абна бызшәа: Адгәыр Гәынба Афонҿыцтәи афестиваль аҿы алекциа даԥхьеит
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Как совместить работу и отпуск в Абхазии: разговор с экспертом
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:31
3 мин
Актуальный комментарий
Ситуация в Гале после ливневых дождей: разговор с главой района
14:33
3 мин
Такие обстоятельства
История, традиция, народная музыка и культура: разговор с организаторами Ldzaa Fest
14:36
23 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Баџьгәыр Саӷариа диижьҭеи 100-шықәса ҵит: аҵарауаҩ илагала атәы Ашәба иҿцәажәараҿы
18:04
15 мин
Аиҿцәажәара
Амшцәгьа ахҟьаԥҟьақәа раԥыхра: АҶА анапхгаҩы ицәажәара
18:19
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Интервью
Последствия стихии в восточных районах Абхазии: интервью главы УКС
18:34
8 мин
Турбаза
Как совместить работу и отпуск в Абхазии: разговор с экспертом
18:43
17 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Баџьгәыр Саӷариа диижьҭеи 100-шықәса ҵит: аҵарауаҩ илагала атәы Ашәба иҿцәажәараҿы
21:04
15 мин
Аиҿцәажәара
Амшцәгьа ахҟьаԥҟьақәа раԥыхра: АҶА анапхгаҩы ицәажәара
21:19
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Интервью
Последствия стихии в восточных районах Абхазии: интервью главы УКС
21:34
8 мин
Турбаза
Как совместить работу и отпуск в Абхазии: разговор с экспертом
21:43
17 мин
Арадио Sputnik Аԥсны аефир
08:00
31 мин
Эфир радио Sputnik Абхазия
08:30
31 мин
Арадио Sputnik Аԥсны аефир
13:00
31 мин
Эфир радио Sputnik Абхазия
13:30
31 мин
On air
18:00
31 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
31 мин
On air
21:30
31 мин
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Если пройтись по новейшей истории Абхазии, особенно с начала XXI века, то можно отследить не хорошую тенденцию - именно тогда политика ворвалась в нашу жизнь в... 27.05.2026, Sputnik Абхазия
Алексей Ломия
Если пройтись по новейшей истории Абхазии, особенно с начала XXI века, то можно отследить не хорошую тенденцию - именно тогда политика ворвалась в нашу жизнь в полном объеме.
Алексей Ломия, Sputnik
Видимо, до этого нам не было дела до политики в чистом ее виде и проявлениях. По крайней мере, основной части населения. Какие политические баталии, когда вокруг послевоенная разруха, блокада, напряженность на границе?
И вот когда жизнь стала понемногу налаживаться, появилась плеяда людей, которым необходимо было взойти на политический Олимп. Для этого надо было овладеть общественным мнением, чтобы народ поверил, что будущее можно связать именно с этим человеком. Если говорить проще, политики стали создавать себе электорат и бороться за него.
С этого момента и начались наши проблемы. Я убежден в этом. Так как это неминуемо привело к разделению народа. Никогда не поверил бы в такое, если сам невольно не оказался в гуще этих событий. На наших глазах начали появляться параллельные общественные организации, творческие союзы, партии, которые, вроде как, должны быть объединены одной общей идеей, общими интересами. Если совсем пафосно - существовать и развиваться во имя и для процветания нашего государства. Но увы, все оказалось совершенно иначе.
В эти жернова попадали и ветераны войны. А ведь именно они в те времена объективно были костяком государства. Это те люди, которые на своих плечах, за счет своего здоровья, принесли Победу в кровопролитной войне. Которые отстояли нашу свободу. Которые и после лихих годов, битв и сражений взяли на себя все невзгоды послевоенного быта, создавали и поддерживали семьи, по крупицам налаживали экономику, наводили порядок. Сделали многое, чтобы огромные жертвы, которые понес наш народ, были хоть как-то оправданы, чтобы проект независимого государства Абхазия не был свернут. Все эти настоящие подвиги могли и состоялись лишь потому, что мы были едины. Другой альтернативы для столь маленького народа перед лицом угрозы полного истребления нет.
И вот уже больше двух десятков лет все мы озвучиваем, закладываем в предвыборные лозунги, в преамбулы уставов партий и объединений, говорим красивые тосты на застольях: "Наша сила в единстве". А существуем как будто в другой реальности, делаем совершенно противоположные шаги. Я бы рискнул назвать их противоестественными и фатальными. На планете земля проживает уже около семи миллиардов людей. Исчезновение маленькой Абхазии, населенной двумя сотнями тысяч людей, может пройти совершенно незаметно для остального мира. Ведь это мизерные цифры в регистрах околопроцентной погрешности. Зачем самим усугублять ситуацию и идти к пропасти?
Не хочется быть паникером или, как сейчас модно говорить "всепропальщиком", но надо обернуться вокруг и посмотреть, какие тектонические сдвиги происходят в мире. Может мы и не в состоянии противостоять этим страшным тенденциям, но зачем самим создавать благоприятную среду для самоуничтожения?
Именно поэтому хочется поприветствовать инициированную главой государства встречу основных ветеранских организаций, целью которой я вижу попытку еще и еще раз убедить самих себя и всех вокруг, что только вместе мы можем противостоять вызовам сложного современного мира. Хотелось бы верить, что все это не превратится в пустую формальность. Одними, пусть даже самыми красноречивыми тирадами мы не сдвинем с места такое важное дело.
Президент, обладая большими полномочиями и ресурсами государственного масштаба, должен настоять и стать модератором проведения в самое ближайшее время Форума всех ветеранов. Вне зависимости от взглядов и политических убеждений. Мне кажется, что в этом случае надо опираться на поддержку не уже растиражированных персонажей, а на тех самых скромных простых тружеников. Они не выпячиваются, не лезут на экраны, не занимают должности, их нет в политике, но это не означает, что у них нет своего мнения, что они готовы смиренно ждать, когда все решат за них.
Уж слишком эти "баталии" затянулись, уж слишком это контрпродуктивно для нашего государства. На этой большой встрече надо четко выстроить дорожную карту, определить первостепенные задачи, направленные на искоренение противоречий внутри общества. Я убежден, что в первую очередь так называемые "нейтральные" могут указать на то, какие именно шаги надо предпринять. Только их мнение может быть объективным и принести конкретные результаты.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
