Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 29 мая
Территория черноморского побережья Абхазии в пятницу окажется под влиянием активной фронтальной зоны.
2026-05-28T18:30+0300
СУХУМ, 28 мая – Sputnik. В пятницу, 29 мая, в Абхазии будет облачно, ожидается ухудшение погоды, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ожидается дождь разной интенсивности, местами возможна гроза. Атмосферное давление пониженное, будет медленно повышаться. Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду, местами с порывами от 11 до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +14°С до +19°С. Температура морской воды +15°С. Волнение морской воды умеренное и значительное, 2–3 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум - температура воздуха ночью +13°С, днем +18°С.
Гагра – ночью +14°С, днем +19°С.
Пицунда – ночью +13°С, днем +18°С.
Гудаута – ночью +13°С, днем +18°С.
Новый Афон – ночью +14°С, днем +19°С.
Очамчыра – ночью +12°С, днем +17°С.
Гал – ночью +12°С, днем +17°С.
Ткуарчал – ночью +9°С, днем +14°С.