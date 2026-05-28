Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 29 мая
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 29 мая

18:30 28.05.2026
© Foto / Катя Евдакимова Гроза в Абхазии
Гроза в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 28.05.2026
© Foto / Катя Евдакимова
Территория черноморского побережья Абхазии в пятницу окажется под влиянием активной фронтальной зоны.
СУХУМ, 28 мая – Sputnik. В пятницу, 29 мая, в Абхазии будет облачно, ожидается ухудшение погоды, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ожидается дождь разной интенсивности, местами возможна гроза.
Атмосферное давление пониженное, будет медленно повышаться.
Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду, местами с порывами от 11 до 16 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +14°С до +19°С.
Температура морской воды +15°С. Волнение морской воды умеренное и значительное, 2–3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум - температура воздуха ночью +13°С, днем +18°С.
Гагра – ночью +14°С, днем +19°С.
Пицунда – ночью +13°С, днем +18°С.
Гудаута – ночью +13°С, днем +18°С.
Новый Афон – ночью +14°С, днем +19°С.
Очамчыра – ночью +12°С, днем +17°С.
Гал – ночью +12°С, днем +17°С.
Ткуарчал – ночью +9°С, днем +14°С.
