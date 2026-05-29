Объявлены победители конкурса "Абхазия рекомендует"

Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Акультуратә усмҩаԥгатәқәа аҳәынҭқарра аҿиараҿы: аҟаза иҿцәажәара
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Акурорттә сезон аҽазыҟаҵара: Очамчыра араион ахада ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
13:33
16 мин
Аиҿцәажәара
Ажурналистцәа рзы еиҿкааз азыҟаҵарақәа хыркәшоуп: аихшьаалақәа алахәыла иҟынтә
13:49
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Экономика контрастов: как Очамчыра балансирует между развитием и трудностями
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Курортный чек-ап: готова ли Гагра к наплыву туристов?
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Чхәартал азы ацхыраара: амшцәгьа ихнаҵәаз ақыҭаҿы аҭагылазаашьа зеиԥшроу еилаҳкаауеит
18:04
7 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Интервью
"Выход к морю": в Сухуме открылась персональная выставка Карины Чолокян
18:34
10 мин
Радио
Курортный чек-ап: готова ли Гагра к наплыву туристов?
18:44
15 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Чхәартал азы ацхыраара: амшцәгьа ихнаҵәаз ақыҭаҿы аҭагылазаашьа зеиԥшроу еилаҳкаауеит
21:04
7 мин
Интервью
"Выход к морю": в Сухуме открылась персональная выставка Карины Чолокян
21:34
10 мин
Радио
Курортный чек-ап: готова ли Гагра к наплыву туристов?
21:44
15 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны аӡахәааӡареи аҩыҟаҵареи ақыҭанхамҩа аҿиараҿы: аӡахәааӡаҩ иҿцәажәара
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Сергеи Багаԥшь игәалашәара аҳаҭыраз: Аполлон Думаа иҿцәажәара
13:34
13 мин
On air
13:34
12 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Жәлар рмузыкатә рҳәагақәа оркестр Донецк рықәгылара: артистцәа рыҿцәажәара
13:46
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Взаимный интерес
Практикум для журналистов в Абхазии: интервью с Павлом Садковым о целях и результатах
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Интервью
Когда наступит лето в Абхазии: комментарий специалиста
14:33
3 мин
Интервью
"Выход к морю": в Сухуме открылась персональная выставка Карины Чолокян
14:37
10 мин
Дополнительное время
Беата Аршба о спаррингах с мужчинами: после них женские удары уже не чувствуешь
14:47
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Сергеи Багаԥшь игәалашәара аҳаҭыраз: Аполлон Думаа иҿцәажәара
18:04
12 мин
Аиҿцәажәара
Аҳаракырахь амҩа: Аԥснытәи ауниверситет аҿы аолимпиада алҵшәақәа
18:16
14 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
Практикум для журналистов в Абхазии: интервью с Павлом Садковым о целях и результатах
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Сергеи Багаԥшь игәалашәара аҳаҭыраз: Аполлон Думаа иҿцәажәара
21:04
12 мин
Аиҿцәажәара
Аҳаракырахь амҩа: Аԥснытәи ауниверситет аҿы аолимпиада алҵшәақәа
21:16
14 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Взаимный интерес
Практикум для журналистов в Абхазии: интервью с Павлом Садковым о целях и результатах
21:34
25 мин
Объявлены победители конкурса "Абхазия рекомендует"
Конкурс стартовал 30 ноября 2026 года, заявки принимались до 23 марта. Победителей отбирали из 47 финалистов.
СУХУМ, 29 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. Объявлены победители конкурса "Абхазия рекомендует". Церемония награждения с участием Бадры Гунба состоялась на арт-станции "Гума". Перед ее началом присутствующие почтили минутой молчания память второго президента Абхазии Сергея Багапш.Бадра Гунба отметил, что в современном мире, в котором информация имеет огромное значение, именно люди помогают сформировать облик страны и народа.Победители конкурса "Абхазия рекомендует" — это люди труда и дела, которые своими руками доказывают, что нет ничего невозможного, заявил гендиректор платформы "Россия — страна возможностей" Андрей Бетин.Он выразил надежду на то, что благодаря работе конкурсантов Абхазия станет круглогодичнымп курортом, который будет принимать гостей на очень высоком уровне.Всего в конкурсе было девять номинаций и 31 победитель. В список вошли: В номинациях для организаций лучшими стали: Победителями по решению экспертного совета стали: экскурсовод Арифа Капба, винодел Адамур Ахба, организатор мероприятий Ирена Кулава, ремесленница Сария Ахба, создатель 3D-реестра туристических объектов Александр Попов, шеф-повар Анзор Кочиев, кафе "Колибри" в Гагре, гостевой дом "Бис" в Сухуме, Абхазский государственный музей.Конкурс "Абхазия рекомендует" — это проект, направленный на выявление и поощрение профессионалов сферы туризма и гостеприимства в Республике Абхазия. Он призван отметить тех, кто формирует положительный имидж страны и укрепляет её туристический потенциал.Конкурс стартовал 30 ноября 2026 года, заявки принимались до 23 марта. Рабочая группа определила 47 финалистов. Оценку им давали эксперты, кроме того, параллельно шло народное голосование. В поддержку номинантов поступило более 10 тысяч голосов.Победители награждены дипломами и фирменными наклейками "Абхазия рекомендует" – знаком отличия, который служит маркером качества и доверия.Организаторы - Министерство туризма Абхазии, "Команда Абхазии" и "Россия — страна возможностей".
абхазия, новости, отдых в абхазии
абхазия, новости, отдых в абхазии

Объявлены победители конкурса "Абхазия рекомендует"

Конкурс стартовал 30 ноября 2026 года, заявки принимались до 23 марта. Победителей отбирали из 47 финалистов.
СУХУМ, 29 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. Объявлены победители конкурса "Абхазия рекомендует".
Церемония награждения с участием Бадры Гунба состоялась на арт-станции "Гума". Перед ее началом присутствующие почтили минутой молчания память второго президента Абхазии Сергея Багапш.
Бадра Гунба отметил, что в современном мире, в котором информация имеет огромное значение, именно люди помогают сформировать облик страны и народа.
"Именно благодаря вам, вашим коллегам и друзьям Абхазия становится узнаваемой, Абхазия становится интересной для миллионов людей, которые посещают нашу маленькую республику, и для тех, кто готов приехать и узнать больше о нашей стране", — подчеркнул он.
Победители конкурса "Абхазия рекомендует" — это люди труда и дела, которые своими руками доказывают, что нет ничего невозможного, заявил гендиректор платформы "Россия — страна возможностей" Андрей Бетин.

Он выразил надежду на то, что благодаря работе конкурсантов Абхазия станет круглогодичнымп курортом, который будет принимать гостей на очень высоком уровне.
Всего в конкурсе было девять номинаций и 31 победитель. В список вошли:
Лучший экскурсовод, гид, краевед, инструктор - Алан Асландзия, Владислав Ашуба, Адгур Агрба, Михаил Хашба, Эмиль Хаджи-оглы, Ромео Курмазия;
Лучший винодел, винокур, производитель крафтовых напитков - Алмас Адлейба (винодельня "Две горы), Рустам Ашуба ("Ашба Иашта");
Лучший организатор мероприятий или гастрофестивалей - Вероника Ермилова;
Лучший ремесленник - Инна Салакая (мастерская SLK.bags);
Лучший шеф-повар - Шамиль Кылыч;
Лучший представитель других видов деятельности, связанных с гостеприимством - создатель разговорника на трех языках Аида Векуа, производитель локальных продуктов "Усадьба пятый элемент" Ольга Прокопова, фотограф и видеограф Даниил Отырба.
В номинациях для организаций лучшими стали:
Лучшие места общественного питания - сухумские кафе и рестораны "Littles", "Леон", "Мухус", "Пальма", "Анаша" и кафе "Санрайз" в Новом Афоне;
Лучшее место размещения - гостевой дом "Роза" в Сухуме;
Лучший в сфере оказания туристских услуг - пляж Marnero.
Победителями по решению экспертного совета стали: экскурсовод Арифа Капба, винодел Адамур Ахба, организатор мероприятий Ирена Кулава, ремесленница Сария Ахба, создатель 3D-реестра туристических объектов Александр Попов, шеф-повар Анзор Кочиев, кафе "Колибри" в Гагре, гостевой дом "Бис" в Сухуме, Абхазский государственный музей.
Конкурс "Абхазия рекомендует" — это проект, направленный на выявление и поощрение профессионалов сферы туризма и гостеприимства в Республике Абхазия. Он призван отметить тех, кто формирует положительный имидж страны и укрепляет её туристический потенциал.
Конкурс стартовал 30 ноября 2026 года, заявки принимались до 23 марта. Рабочая группа определила 47 финалистов. Оценку им давали эксперты, кроме того, параллельно шло народное голосование. В поддержку номинантов поступило более 10 тысяч голосов.
Победители награждены дипломами и фирменными наклейками "Абхазия рекомендует" – знаком отличия, который служит маркером качества и доверия.
Организаторы - Министерство туризма Абхазии, "Команда Абхазии" и "Россия — страна возможностей".
