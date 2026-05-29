https://sputnik-abkhazia.ru/20260529/obyavleny-pobediteli-konkursa-abkhaziya-rekomenduet-1063366467.html

Объявлены победители конкурса "Абхазия рекомендует"

Объявлены победители конкурса "Абхазия рекомендует"

Sputnik Абхазия

Конкурс стартовал 30 ноября 2026 года, заявки принимались до 23 марта. Победителей отбирали из 47 финалистов. 29.05.2026, Sputnik Абхазия

2026-05-29T19:01+0300

2026-05-29T19:01+0300

2026-05-29T19:13+0300

в абхазии

абхазия

новости

отдых в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/05/1d/1063363970_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_aa5e9d77e44b3b31818c248e1a8e409a.jpg

СУХУМ, 29 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. Объявлены победители конкурса "Абхазия рекомендует". Церемония награждения с участием Бадры Гунба состоялась на арт-станции "Гума". Перед ее началом присутствующие почтили минутой молчания память второго президента Абхазии Сергея Багапш.Бадра Гунба отметил, что в современном мире, в котором информация имеет огромное значение, именно люди помогают сформировать облик страны и народа.Победители конкурса "Абхазия рекомендует" — это люди труда и дела, которые своими руками доказывают, что нет ничего невозможного, заявил гендиректор платформы "Россия — страна возможностей" Андрей Бетин.Он выразил надежду на то, что благодаря работе конкурсантов Абхазия станет круглогодичнымп курортом, который будет принимать гостей на очень высоком уровне.Всего в конкурсе было девять номинаций и 31 победитель. В список вошли: В номинациях для организаций лучшими стали: Победителями по решению экспертного совета стали: экскурсовод Арифа Капба, винодел Адамур Ахба, организатор мероприятий Ирена Кулава, ремесленница Сария Ахба, создатель 3D-реестра туристических объектов Александр Попов, шеф-повар Анзор Кочиев, кафе "Колибри" в Гагре, гостевой дом "Бис" в Сухуме, Абхазский государственный музей.Конкурс "Абхазия рекомендует" — это проект, направленный на выявление и поощрение профессионалов сферы туризма и гостеприимства в Республике Абхазия. Он призван отметить тех, кто формирует положительный имидж страны и укрепляет её туристический потенциал.Конкурс стартовал 30 ноября 2026 года, заявки принимались до 23 марта. Рабочая группа определила 47 финалистов. Оценку им давали эксперты, кроме того, параллельно шло народное голосование. В поддержку номинантов поступило более 10 тысяч голосов.Победители награждены дипломами и фирменными наклейками "Абхазия рекомендует" – знаком отличия, который служит маркером качества и доверия.Организаторы - Министерство туризма Абхазии, "Команда Абхазии" и "Россия — страна возможностей".

https://sputnik-abkhazia.ru/20260529/1063363630.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, отдых в абхазии