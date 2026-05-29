СУХУМ, 29 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. Объявлены победители конкурса "Абхазия рекомендует".
Церемония награждения с участием Бадры Гунба состоялась на арт-станции "Гума". Перед ее началом присутствующие почтили минутой молчания память второго президента Абхазии Сергея Багапш.
Бадра Гунба отметил, что в современном мире, в котором информация имеет огромное значение, именно люди помогают сформировать облик страны и народа.
"Именно благодаря вам, вашим коллегам и друзьям Абхазия становится узнаваемой, Абхазия становится интересной для миллионов людей, которые посещают нашу маленькую республику, и для тех, кто готов приехать и узнать больше о нашей стране", — подчеркнул он.
Победители конкурса "Абхазия рекомендует" — это люди труда и дела, которые своими руками доказывают, что нет ничего невозможного, заявил гендиректор платформы "Россия — страна возможностей" Андрей Бетин.
Он выразил надежду на то, что благодаря работе конкурсантов Абхазия станет круглогодичнымп курортом, который будет принимать гостей на очень высоком уровне.
Всего в конкурсе было девять номинаций и 31 победитель. В список вошли:
Лучший экскурсовод, гид, краевед, инструктор - Алан Асландзия, Владислав Ашуба, Адгур Агрба, Михаил Хашба, Эмиль Хаджи-оглы, Ромео Курмазия;
Лучший организатор мероприятий или гастрофестивалей - Вероника Ермилова;
Лучший ремесленник - Инна Салакая (мастерская SLK.bags);
Лучший шеф-повар - Шамиль Кылыч;
Лучший представитель других видов деятельности, связанных с гостеприимством - создатель разговорника на трех языках Аида Векуа, производитель локальных продуктов "Усадьба пятый элемент" Ольга Прокопова, фотограф и видеограф Даниил Отырба.
В номинациях для организаций лучшими стали:
Лучшие места общественного питания - сухумские кафе и рестораны "Littles", "Леон", "Мухус", "Пальма", "Анаша" и кафе "Санрайз" в Новом Афоне;
Лучшее место размещения - гостевой дом "Роза" в Сухуме;
Лучший в сфере оказания туристских услуг - пляж Marnero.
Награждение победителей конкурса "Абхазия рекомендует"
Победителями по решению экспертного совета стали: экскурсовод Арифа Капба, винодел Адамур Ахба, организатор мероприятий Ирена Кулава, ремесленница Сария Ахба, создатель 3D-реестра туристических объектов Александр Попов, шеф-повар Анзор Кочиев, кафе "Колибри" в Гагре, гостевой дом "Бис" в Сухуме, Абхазский государственный музей.
Конкурс "Абхазия рекомендует" — это проект, направленный на выявление и поощрение профессионалов сферы туризма и гостеприимства в Республике Абхазия. Он призван отметить тех, кто формирует положительный имидж страны и укрепляет её туристический потенциал.
Конкурс стартовал 30 ноября 2026 года, заявки принимались до 23 марта. Рабочая группа определила 47 финалистов. Оценку им давали эксперты, кроме того, параллельно шло народное голосование. В поддержку номинантов поступило более 10 тысяч голосов.
Победители награждены дипломами и фирменными наклейками "Абхазия рекомендует" – знаком отличия, который служит маркером качества и доверия.
Организаторы - Министерство туризма Абхазии, "Команда Абхазии" и "Россия — страна возможностей".