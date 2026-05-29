Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 30 и 31 мая
Территория xерноморского побережья Абхазии в выходные дни будет под влиянием барического поля повышенного давления и смены воздушных масс.
2026-05-29T18:30+0300
СУХУМ, 29 мая – Sputnik. В выходные дни, 30 и 31 мая, ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Временами дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, туман.Атмосферное давление повышенное. Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду, местами порывы до 10–15 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +13°С до +18°С. Температура морской воды +15°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–3 балла. Относительная влажность воздуха – 60–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
абхазия, погода в абхазии
Сухум – температура воздуха ночью +13°С, днем +17°С.
Гагра – ночью +14°С, днем +18°С.
Пицунда – ночью +14°С, днем +18°С.
Гудаута – ночью +13°С, днем +17°С.
Новый Афон – ночью +14°С, днем +18°С.
Очамчыра – ночью +13°С, днем +17°С.
Гал – ночью +13°С, днем +16°С.
Ткуарчал – ночью +11°С, днем +15°С.