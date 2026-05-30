Жительница Казани получила премию Кеосаяна за спасение тонувшего ребенка
17:39 30.05.2026 (обновлено: 17:59 30.05.2026)
СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Жительница Казани Галия Ситдикова получила премию имени Тиграна Кеосаяна за спасение ребенка, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Девушка вместе с мужем приехала на рыбалку и заметила в озере тонущего ребенка. Она прыгнула в холодную воду и вытащила мальчика на берег.
Ситдикова записала видеообращение, в котором поблагодарила за высокую оценку своего поступка.
Предыдущие премии имени Тиграна получили:
воспитательницы детского сада, которые спасли малышей от маньяка с ножом;
семья охранника из Анапы, который погиб при нападении на техникум;
дворник, который поймал выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге;
сразу несколько человек, которые поймали другого выпавшего из окна мальчика в том же Петербурге;
Герой России Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции ВС РФ в ДНР;
Абдурахман Абдурахманов, спасший девочку, которую чуть не унесло водой во время первого наводнения в Махачкале;
Хатиб Джабраилов и Юсуп Магомедов, спасшие четверых детей во время наводнения в Дагестане.
Лейтенанты полиции Алексей Земеров и Заур Рамазанов, которые спасли людей из горящего дома в Ханты-Мансийске.
Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян учредила премию имени своего супруга, режиссера Тиграна Кеосаяна в размере одного миллиона рублей. Она будет выдаваться не реже, чем десять раз в год "просто хорошим, правильным людям" — так она прокомментировала тогда свое решение.