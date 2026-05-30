https://sputnik-abkhazia.ru/20260530/zhitelnitsa-kazani-poluchila-premiyu-keosayana-za-spasenie-tonuvshego-rebenka-1063377923.html

Жительница Казани получила премию Кеосаяна за спасение тонувшего ребенка

Жительница Казани получила премию Кеосаяна за спасение тонувшего ребенка

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Жительница Казани Галия Ситдикова получила премию имени Тиграна Кеосаяна за спасение ребенка, сообщила главный редактор международной... 30.05.2026, Sputnik Абхазия

2026-05-30T17:39+0300

2026-05-30T17:39+0300

2026-05-30T17:59+0300

новости

россия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/1a/1057825122_0:14:3086:1750_1920x0_80_0_0_e01c27850ae984ad7a620c3bf7e7760c.jpg

СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Жительница Казани Галия Ситдикова получила премию имени Тиграна Кеосаяна за спасение ребенка, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Девушка вместе с мужем приехала на рыбалку и заметила в озере тонущего ребенка. Она прыгнула в холодную воду и вытащила мальчика на берег.Ситдикова записала видеообращение, в котором поблагодарила за высокую оценку своего поступка.Предыдущие премии имени Тиграна получили:Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян учредила премию имени своего супруга, режиссера Тиграна Кеосаяна в размере одного миллиона рублей. Она будет выдаваться не реже, чем десять раз в год "просто хорошим, правильным людям" — так она прокомментировала тогда свое решение.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, россия