Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 1 июня
Территория Черноморского побережья Абхазии в понедельник будет под влиянием барического поля повышенного давления. 31.05.2026, Sputnik Абхазия
2026-05-31T18:30+0300
СУХУМ, 31 мая – Sputnik. В понедельник, 1 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Местами кратковременный дождь, гроза, туман. Атмосферное давление – повышенное. Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +17°С до +22°С. Температура морской воды +15°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–2 балла. Относительная влажность воздуха – 60–80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +13°С, днем +21°С.
Гагра – ночью +14°С, днем +22°С.
Пицунда – ночью +14°С, днем +22°С.
Гудаута – ночью +13°С, днем +22°С.
Новый Афон – ночью +14°С, днем +22°С.
Очамчыра – ночью +13°С, днем +22°С.
Гал – ночью +12°С, днем +18°С.
Ткуарчал – ночью +10°С, днем +18°С.