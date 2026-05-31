Sputnik недели: наводнения в Абхазии, МИД ответил Грузии и "Апсны" вышла в плей-офф

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 25 по 31 мая. 31.05.2026, Sputnik Абхазия

2026-05-31T22:20+0300

О том, какие последствия от наводнения в восточной Абхазии, как почтили память Сергея Багапш в его родовом селе, что МИД Абхазии ответил на заявление Грузии, сколько детей закончило школу в этом году, в честь какого героя республики открыли памятник в Ленинградской области, как "Апсны" удалось выйти в плей-офф Медиалиги, читайте в материале Sputnik.SputnikВосточный климатический "фронт"Наводнение произошло из-за обильных дождей в восточной части Абхазии 25 мая. В Галском, Ткуарчалском, Очамчырском и Гулрыпшском районах сотни домов были подтоплен.Президент Абхазии Бадра Гунба посетил пострадавшие районы. Он отметил, что наиболее сложная ситуация сложилась в Ткуарчалском районе. Там было подтоплено около 1500 частных домовладений.Из-за мощных потоков воды в районе были повреждены мосты и размыты дороги, в результате чего жители некоторых сел временно оказались отрезаны от внешнего сообщения, рассказал глава государства.Кроме того, он поручил провести подсчет пострадавших домовладений и оценить ущерб, нанесенный стихией. Как подчеркнул Бадра Гунба, комиссия по чрезвычайным ситуациям окажет необходимую материальную и организационную поддержку пострадавшим.Также главой государства было дано поручение профильным ведомствам организовать все необходимую помощь населению, в том числе в подвозе воды и поставках продуктов питания.Работы по ликвидации последствий стихии все еще проводятся. Как уточнил глава УКС Демир Гамисония, в них задействовано более 30 единиц техники, которые распределены по 11 пострадавшим селам.Работы продлятся около полутора недель, ими занимаются 10 государственных и частных организаций. Также будут укреплены берега рек, восстановлены четыре моста и дороги, пострадавшие от паводков, а также русла рек на 10 участках.Навсегда в памяти народаПамять второго президента Абхазии Сергея Багапш почтили в селе Джгярда в день его смерти 29 мая.В церемонии приняли участие глава государства Бадра Гунба, премьер-министр Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, руководитель Администрации президента Беслан Эшба, члены Кабмина, депутаты, представители общественности."Сергей Васильевич навсегда останется в памяти народа как настоящий патриот, он был близок к своему народу, как ко взрослым, так и к детям. Он был человечным и не жалел себя ради Абхазии", — подчеркнул Бадра Гунба.Сергей Багапш ушел из жизни 15 лет назад, 29 мая 2011 года.Вспоминая Даура ЗантарияБадра Гунба встретился с делегацией писателей и поэтов из России в честь дня рождения писателя Даура Зантария 25 мая.Среди гостей был Максим Гуреев — автор книги "Даур Зантария. Книга найденная в Сухуме".Глава государства поблагодарил за интерес к абхазской культуре и за выпуск издания, отметив важность творчества Даура Зантария для абхазской культуры.Писатель оставил свой яркий след не только в культуре Абхазии, но и в мировой, заметил он.Максим Гуреев в свою очередь отметил, что Даур Зантария был ярким мастером художественного слова."Я прочитал все тексты Даура — совершенно фантастические. Я не могу сейчас назвать в русской литературе аналога", — поделился Гуреев.В тот же день в Абхазском театре прошла презентация книги "Даур Зантария. Книга найденная в Сухуме", позже абхазские и российские писатели почтили память Даура Зантария в селе Тамыш.Последний звонокПоследний звонок прозвенел в школах Абхазии 27 мая. В этом году школы окончили 2186 юношей и девочек.Президент Бадра Гунба присутствовал на торжественной линейке в сухумской горской школе №10 имени Нестора Лакоба. Среди выпускников был его старший сын.Гунба поблагодарил учителей за вклад в воспитание подрастающего поколения.Министр просвещения Хана Гунба также поздравила выпускников с окончанием школы и пожелала выпускникам новых возможностей для самореализации, веры в свои силы, мудрых наставников, верных друзей, ярких открытий и удачи на предстоящих экзаменах.Всего в республике 154 школы, две из них – частные. В 2025-2026 годах в них обучались 29 470 детей, работали 3 888 педагогов.Открытие центра здоровья и красотыЦентр здоровья и красоты открыли в пансионате "Литфонд". Церемонию посетило руководство Абхазии во главе с президентом Бадрой Гунба.В корпусе, построенном при поддержке концерна "Росатом", пациенты могут поправить свое здоровье и пройти медицинскую диагностику.Новый медцентр в Пицунде — это место, где пересекаются высокие технологии и забота о людях, подчеркнул премьер-министр Абхазии Владимир Делба."Строительство этого объекта – это не просто постройка здания, это результат колоссального труда, воли и высокой ответственности за идею, которая зародилась несколько лет тому назад", — добавил он.На разных этажах здания расположены КТ, МРТ, рентген, маммограф, аппараты УЗИ. Есть оборудование для проведения гастроскопии, хирургических методов лечения. Кроме того, целый этаж отведен под косметологические и СПА-процедуры, рассказала главная медсестра Вера Петухова.Пользоваться услугами центра могут не только отдыхающие в пансионате, но и все желающие граждане Абхазии. Квоты, по которым они смогут получать квалифицированную медпомощь, будет распределять Минздрав, сообщил замгендиректора по корпоративным функциям "Росэнергоатома" Джумбери Ткебучава.Ответ ГрузииЗаявления Грузии о неизбежном "объединении" с Абхазией означают игнорирование права абхазского народа на существование и самоопределение, говорится в заявлении замглавы МИД Одиссея Бигвава.Для других стран заявления о "примирении" могут выглядеть миролюбиво, но Абхазия воспринимает их исключительно как угрозу, подчеркнул он.Реальными мирными шагами Тбилиси стали бы признание исторической вины, дипломатическое урегулирование конфликта с Абхазией, юридические гарантии неприменения силы. Вместо этого, отметил Бигвава, Грузия продолжает вооружаться западным оружием.Модернизация ЦРБ ГагрыСерьезная модернизация произошла в Гагрской ЦРБ при поддержке "Росэнергоатома" по поручению Первого замруководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко. Об этом рассказал руководитель проекта госкорпорации Павел Яцына.У ЦРБ появился сайт с расписанием работы врачей, стала возможной онлайн-запись на приемы. Кроме того, была реконструирована входная группа, отремонтирован хирургический кабинет, закуплено 40 компьютеров.Яцына добавил, что Абхазия и Россия взаимодействуют на уровне минздравов, разрабатывают варианты создания нормативной базы в медицине.Главврач ЦРБ Индира Арсалия подчеркнула, что медучреждение наметило три проекта для совместной реализации с "Росэнергоатомом".Уже реализованы три проекта — коммуникация с пациентами, управление потоками больных и оснащение хирургического кабинета.Кроме того, начаты работы по благоустройству территории больницы. За счет местного бюджета проводится озеленение, зонирование, укладка брусчатки, установка скамеек, урн и бордюров.Запуск ПТУВосстановление нефункционирующего здания ПТУ в поселке Бзыпта обсудили представители министерств просвещения Абхазии и России.Министр просвещения Абхазии Хана Гунба отметила высокий спрос на специалистов среднего звена."Силами администрации Гагрского района уже были начаты работы по восстановлению и сохранению данных образовательных учреждений, в частности, спортзала. Эти работы необходимо продолжить, чтобы в ближайшие годы реализовать совместный проект открытия колледжа, который будет готовить специалистов технических направлений, сегодня мы в них остро нуждаемся", — подчеркнула она.Комплекс ввели в эксплуатацию в 1978 году, он рассчитан на 480 учебных мест, но не функционирует с 1993 года. Он включает общежитие, административно-учебный корпус, мастерские."Абхазия рекомендует"На минувшей неделе в Сухуме подвели итоги конкурса "Абхазия рекомендует". Церемония награждения с участием Бадры Гунба состоялась на арт-станции "Гума". Перед ее началом присутствующие почтили минутой молчания память второго президента Абхазии Сергея Багапш.Бадра Гунба отметил, что в современном мире, в котором информация имеет огромное значение, именно люди помогают сформировать облик страны и народа.Всего в конкурсе было девять номинаций и 31 победитель.Курбан-БайрамБадра Гунба поздравил мусульман Абхазии и соотечественников, проживающих в мусульманских странах, с праздником с Курбанныхуа. Поздравление опубликовала пресс-служба президента."Абхазия всегда была и остается страной, где с уважением относятся к чувствам каждого человека независимо от его вероисповедания. Именно такой подход служит прочной основой гражданского согласия, взаимопонимания и единства нашего общества", — подчеркнул глава государства.Гунба пожелал верующим крепкого здоровья, мира, благополучия и успехов в добрых начинаниях."Поющий" рейсПервый в новом сезоне рейс из Нижнего Новгорода прибыл в Сухумский аэропорт 30 мая. Среди пассажиров коллектив Нижегородского камерного хора, который прилетел для того, чтобы дать совместный концерт с Государственной хоровой капеллой Абхазии в Абхазском театре.Вечером того же дня мероприятие состоялось в Абхазском театре.Инициатива его проведения в Сухуме принадлежит Департаменту культуры Нижнего Новгорода.Концерт был приурочен к первому авиарейсу из Нижнего Новгорода в республику в этом году, сообщила Sputnik директор капеллы Абхазии Хибла Возба."Шедевры духовной музыки"Первый международный Новоафонский фестиваль "Шедевры духовной музыки" прошел с 23 по 27 мая. Программа включала лектории, выставки, концерты.Завершился фестиваль гала-концертом в Центре культуры и творчества имени Гиви Смыр. Его посетили не только абхазские меломаны, в том числе работники расположенного рядом сувенирного рынка, но и гости республики.Для них выступили певцы из Абхазии, России, Китая, США, Беларуси, Казахстана, а также хоровые коллективы и камерные исполнители.Прозвучали абхазские и мировые классические произведения. Дирижировали худрук фестиваля Барас Куджба и Заслуженный артист России Александр Соловьев.Sputnik Абхазия — информационный партнер мероприятия.Частичка Абхазии в ДонецкеГосударственный оркестр народных инструментов провел гастрольный тур в Донецкой Народной Республике.По словам продюсера коллектива Гудисы Арухаа, желание выступить в ДНР было давно. Гастрольный тур состоял из трех концертов.Музыканты исполнили абхазские народные мелодии в современной обработке. Помимо абхазских композиций, оркестр сыграл мелодии народов Северного Кавказа.Памятник абхазскому героюПамятник участнику Великой Отечественной войны из Абхазии Химце Тарба открыли в Ленинградской области.Церемония прошла в Мичуринской средней школе Приозерского района.В мероприятии приняли участие министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц, внуки героя Тенгиз и Этери Тарба и правнук Арсений, представители администрации района, общества "Апсны", Всемирного абхазо-абазинского конгресса, учителя и школьники, сообщила пресс-служба МИД республики.Глава ведомства также вручил медаль Министерства обороны Абхазии "За боевое содружество" главе Приозерского района Александра Сослакова и спецпредставителя МИД Абхазии в Санкт-Петербурге Константина Балыбина за большой вклад в дело военно-патриотического воспитания молодежи.Химца Гуджович Тарба, 1915 года рождения, уроженец Абхазии, младший лейтенант 3-й бригады морской пехоты Балтийского флота, участвовал в обороне Ленинграда, погиб 7 августа 1941 года на Карельском перешейке.Выход в плей-оффМатч между ФК "Апсны" и ФК "Синдекат" прошел в Москве 31 мая. На 5-й минуте первого тайма "Синдекат" открыл счет. Судья назначил пенальти в ворота "Апсны" за игру рукой. Гол забил Сакович.В том же тайме россияне забили второй мяч – автор гола Саркисян. Во втором тайме "Апсны", имея преимущество по количеству игроков, забивает первый гол. Счет на табло 2:1 в пользу "Синдеката" остался неизменным до конца встречи.Несмотря на это, абхазская команда вышла в плей-офф после проигрыша "Эгриси" "Банке".

