Невосполнимая утрата: к 65-летию Анатолия Лагулаа

Абхазский поэт, лауреат Государственной премии Абхазии имени Д. И. Гулиа и Государственной премии имени Т. Ш. Аджба, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени... 01.06.2026, Sputnik Абхазия

Бадрак Авидзба, SputnikОсиротевшая редакцияВ редакции журнала "Алашара" готовились отметить юбилей главного редактора – Анатолий Лагулаа родился 65 лет назад, 1 июня 1961 года. Однако планам поздравить руководителя со знаменательной датой не суждено было сбыться, 15 февраля Лагулаа не стало.С его внезапным уходом из жизни Абхазия лишилась яркого поэта, общественного деятеля и человека, который много лет жизни отдал работе в журнале, единственном, который выходит только на абхазском языке.И.о. главного редактора издания Айнар Читанава отметил, что коллеги, друзья и все, кто знал Анатолия Лагулаа, запомнят его как добродушного, открытого человека. Особое внимание он уделял творческой молодежи, всегда поддерживал и давал ценные наставления, публиковал их произведения в журнале, отмечает он.В продолжение он сказал, что Анатолий Лагулаа умел располагать к себе – периодически молодые авторы приходили к нему, чтобы пообщаться, узнать что-то новое и показать свои новые сочинения."Как человек творческий, как поэт, Анатолий Лагулаа для меня находится в одном ряду с нашими ведущими поэтами и писателями", – сказал и.о. главного редактора.Читанава напомнил, что главным редактором "Алашара" Анатолий Лагулаа работал с 2004 года, а до этого он около 20 лет трудился в редакции. Поэтому сегодня коллективу не хватает его колоссального опыта в работе.Он рассказал, что в память о Лагулаа в третьем номере журнала "Алашара" будут опубликованы воспоминания и стихотворения о нем, а также неизданные произведения автора, в том числе те, которые он написал незадолго до ухода из жизни.Слово о поэтеВ журнале "Алашара" публикуется большое количество произведений, многие авторы связаны творческими узами с изданием. Одна из них – Гунда Адзинба. Она работает в Министерстве просвещения в течение 27 лет, одновременно вносит свою лепту в литературу.По ее словам, редакция журнала – это уютное пространство, где все творческие люди ощущают себя одной большой семьей. Такое теплую атмосферу создавал Анатолий Лагулаа, сказала она.Она сказала, что для Анатолия Лагулаа на первом месте было проявление человечности, понимания и поддержки тех, кто в этом нуждался.И.о. заместителя главного редактора журнала "Алашара", поэтесса Заира Тхайцук познакомилась с Анатолием Лагулаа еще в студенческие годы. После Отечественной войны 1992-1993 годов их знакомство переросло в дружбу."Он был очень жизнерадостным, всегда светился, и на лице была доброжелательная улыбка. Мы всегда гордились им, так как Анатолий своим красноречием, шутками, выступлениями украшал разные мероприятия", – заметила она.Еще одной отличительной чертой поэта было его ответственное отношение ко всему, что делал. Тхайцук рассказала, что незадолго до смерти Анатолий Лагулаа подтолкнул ее к выпуску книги детских стихотворений.Она, прислушавшись к совету, собрала произведения, написанные в разные годы, и издала книгу при поддержке Лагулаа. Заира Тхайцук отмечает, что такие открытые люди, которые всегда готовы помочь, рождаются не часто, поэтому сколько бы времени ни прошло, поэта будут вспоминать теплыми словами.Анатолий Лагулаа – член Союзов писателей СССР, России и Абхазии, автор более 15 сборников стихов, рассказов и повестей на абхазском языке, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени.Был членом Союзов писателей СССР, России и Абхазии. Стихи и короткие статьи начал писать еще в школьные годы. Его произведения публиковались в журналах "Алашара", "Амцабз", "Абаза", газетах "Апсны Капш", "Апсны", "Аидгылара", "Бзып–Бзыбь", "Еҵәаџьаа" ("Созвездие"), "Литературная Россия" и других.Он автор более 15 сборников стихов, рассказов и повестей на абхазском языке.В 2010 году Лагулаа стал лауреатом Государственной премии Абхазии имени Дмитрия Гулиа по литературе за сборник стихов "Смутные дни прошли..." и Государственной премии имени Таифа Аджба в 2016 году за сборник детских рассказов "Дрозд".Анатолий Лагулаа регулярно писал колонки, которые публиковались в Sputnik Абхазия. В них Лагулаа говорил про коллег-писателей, литературных критиков, молодых авторов, брал интервью у соотечественников, внесших вклад в развитие национальной литературы и культуры.

