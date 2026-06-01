Прогноз погоды в Абхазии на вторник 2 июня
Погода черноморского побережья Абхазии будет неустойчивой. 01.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-01T17:40+0300
СУХУМ, 1 июн – Sputnik. Во вторник, 2 июня, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
С ночи и до полудня ожидается дождь разной интенсивности, местами возможна гроза, туман.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 1–6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +15°С до +20°С.
Температура морской воды +15°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2–3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +14°С, днем +19°С.
Гагра – ночью +15°С, днем +20°С.
Пицунда – ночью +14°С, днем +19°С.
Гудаута – ночью +14°С, днем +19°С.
Новый Афон – ночью +15°С, днем +20°С.
Очамчыра – ночью +13°С, днем +18°С.
Гал – ночью +13°С, днем +18°С.
Ткуарчал – ночью +10°С, днем +15°С.