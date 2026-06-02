Любители истории раскрыли тайну гибели парохода "Орион" у берегов Гагры в 1916 году
Клуб любителей истории Гагры был создан несколько лет назад, сегодня в нем состоит более 60 человек не только из Абхазии, но и из других стран. 02.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-02T11:23+0300
СУХУМ, 2 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Любители истории пролили свет на трагедию с затоплением пассажирского парохода "Орион" у берегов Гагры во время Первой мировой войны. Об этом Sputnik рассказала создательница клуба любителей истории Гагры, акушер-гинеколог Татьяна Лакоба.
В 1916 году немецкая подлодка U-38 потопила судно "Орион", шедшее из Сухума в Новороссийск и перевозившее гражданских пассажиров и продовольственный груз.
"Мы исследуем архивные материалы, подшивки газет, рассказы и литературные произведения. Так, на сайте "Апснытека" нам попался интересный материал "Записки о прошлом" русского офицера А.Л. Маркова, в котором упоминался интересный и трагический эпизод из истории нашего города, о котором мы раньше никогда не слышали", – поделилась она.
Участники группы выяснили, что уничтожение "Ориона" – дело рук капитана Макса Валентинера, героя Третьего рейха и известного военного преступника.
В спасении утопающих принимали активное участие простые жители города, военные и власти.
"Это было коллективное, скрупулезное исследование, в котором были задействованы и привлечены музеи и архивы 15 стран мира. Нам удалось максимально близко восстановить хронологию событий, действующих лиц, выявить много подспудных интересных фактов, связанных с немецкой агентурной сетью того времени, которая довольно успешно работала в те времена по всему Черноморскому побережью", – подчеркнула Лакоба.
Материалы исследования собраны Татьяной Лакоба в очерк "Трагическая гибель парохода "Орион" у берегов Гагры в 1916 году". Он был опубликован в альманахе "Нестор" №5 под редакцией абхазского историка Станислава Лакоба в 2025 году.
При этом Лакоба отметила, что есть новые документы по делу "Ориона", которые еще исследуются. Результаты этой работы планируется опубликовать в следующем выпуске альманаха.
"10 июня, спустя 110 лет, в гагрском храме состоится поминальная служба по невинным жертвам трагедии у побережья нашего города. Поминовение этих людей будет не просто ритуалом скорби, а нашим манифестом ценности человеческой жизни", – сказала она.
Гибель парохода "Орион" станет темой для лекции, которая пройдет 2 июня в 17:00 по адресу проспект Ардзинба, 189 в Гагре.
Клуб любителей истории Гагры был создан несколько лет назад. Сегодня в нем состоит более 60 человек не только из Абхазии, но и из других стран. Это историки, юристы, врачи, архитекторы, работники сферы образования, лингвисты, филологи.