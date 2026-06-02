Любители истории раскрыли тайну гибели парохода "Орион" у берегов Гагры в 1916 году

Клуб любителей истории Гагры был создан несколько лет назад, сегодня в нем состоит более 60 человек не только из Абхазии, но и из других стран.

2026-06-02T11:09+0300

СУХУМ, 2 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Любители истории пролили свет на трагедию с затоплением пассажирского парохода "Орион" у берегов Гагры во время Первой мировой войны. Об этом Sputnik рассказала создательница клуба любителей истории Гагры, акушер-гинеколог Татьяна Лакоба.В 1916 году немецкая подлодка U-38 потопила судно "Орион", шедшее из Сухума в Новороссийск и перевозившее гражданских пассажиров и продовольственный груз.Участники группы выяснили, что уничтожение "Ориона" – дело рук капитана Макса Валентинера, героя Третьего рейха и известного военного преступника.В спасении утопающих принимали активное участие простые жители города, военные и власти."Это было коллективное, скрупулезное исследование, в котором были задействованы и привлечены музеи и архивы 15 стран мира. Нам удалось максимально близко восстановить хронологию событий, действующих лиц, выявить много подспудных интересных фактов, связанных с немецкой агентурной сетью того времени, которая довольно успешно работала в те времена по всему Черноморскому побережью", – подчеркнула Лакоба.Материалы исследования собраны Татьяной Лакоба в очерк "Трагическая гибель парохода "Орион" у берегов Гагры в 1916 году". Он был опубликован в альманахе "Нестор" №5 под редакцией абхазского историка Станислава Лакоба в 2025 году.При этом Лакоба отметила, что есть новые документы по делу "Ориона", которые еще исследуются. Результаты этой работы планируется опубликовать в следующем выпуске альманаха. "10 июня, спустя 110 лет, в гагрском храме состоится поминальная служба по невинным жертвам трагедии у побережья нашего города. Поминовение этих людей будет не просто ритуалом скорби, а нашим манифестом ценности человеческой жизни", – сказала она.Гибель парохода "Орион" станет темой для лекции, которая пройдет 2 июня в 17:00 по адресу проспект Ардзинба, 189 в Гагре. Клуб любителей истории Гагры был создан несколько лет назад. Сегодня в нем состоит более 60 человек не только из Абхазии, но и из других стран. Это историки, юристы, врачи, архитекторы, работники сферы образования, лингвисты, филологи.

