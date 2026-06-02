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Аиҿцәажәара
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Жәларбжьаратәи ашәарҭадара иазкны Берлин имҩаԥган аконференциа: Аԥсны ахаҭарнак лцәажәара
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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Прогноз погоды в Абхазии на среду 3 июня
Прогноз погоды в Абхазии на среду 3 июня
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии в среду будет под влиянием барического поля повышенного давления. 02.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-02T18:30+0300
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в абхазии
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СУХУМ, 2 июн – Sputnik. В среду, 3 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное. Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +21°С до +26°С. Температура морской воды +15°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–2 балла. Относительная влажность воздуха – 60–80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на среду 3 июня

18:30 02.06.2026
© Sputnik / Акоп Кущян Погода
Погода - Sputnik Абхазия, 1920, 02.06.2026
© Sputnik / Акоп Кущян
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Территория черноморского побережья Абхазии в среду будет под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 2 июн – Sputnik. В среду, 3 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +21°С до +26°С.
Температура морской воды +15°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60–80%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +14°С, днем +25°С.
Гагра – ночью +15°С, днем +25°С.
Пицунда – ночью +15°С, днем +25°С.
Гудаута – ночью +14°С, днем +24°С.
Новый Афон – ночью +15°С, днем +25°С.
Очамчыра – ночью +13°С, днем +24°С.
Гал – ночью +13°С, днем +23°С.
Ткуарчал – ночью +12°С, днем +22°С.
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