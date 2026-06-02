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Прогноз погоды в Абхазии на среду 3 июня

Прогноз погоды в Абхазии на среду 3 июня

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии в среду будет под влиянием барического поля повышенного давления. 02.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-02T18:30+0300

2026-06-02T18:30+0300

2026-06-02T18:30+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 2 июн – Sputnik. В среду, 3 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное. Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +21°С до +26°С. Температура морской воды +15°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–2 балла. Относительная влажность воздуха – 60–80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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абхазия, погода в абхазии