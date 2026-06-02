https://sputnik-abkhazia.ru/20260602/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-3-iyunya-1063428501.html
Прогноз погоды в Абхазии на среду 3 июня
Прогноз погоды в Абхазии на среду 3 июня
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии в среду будет под влиянием барического поля повышенного давления. 02.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-02T18:30+0300
2026-06-02T18:30+0300
2026-06-02T18:30+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/0b/1037541315_0:128:3067:1853_1920x0_80_0_0_957558fc48dcd30f811bee6f9ad3fc2a.jpg
СУХУМ, 2 июн – Sputnik. В среду, 3 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное. Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +21°С до +26°С. Температура морской воды +15°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–2 балла. Относительная влажность воздуха – 60–80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/0b/1037541315_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_7d4d5cfaa249bb2f7fa0a1e6d5015d71.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 3 июня
Территория черноморского побережья Абхазии в среду будет под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 2 июн – Sputnik. В среду, 3 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +21°С до +26°С.
Температура морской воды +15°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60–80%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +14°С, днем +25°С.
Гагра – ночью +15°С, днем +25°С.
Пицунда – ночью +15°С, днем +25°С.
Гудаута – ночью +14°С, днем +24°С.
Новый Афон – ночью +15°С, днем +25°С.
Очамчыра – ночью +13°С, днем +24°С.
Гал – ночью +13°С, днем +23°С.
Ткуарчал – ночью +12°С, днем +22°С.