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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 5 июня
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 5 июня
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии в пятницу по-прежнему будет под влиянием барического поля повышенного давления. 04.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-04T18:36+0300
2026-06-04T18:36+0300
2026-06-04T18:36+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 4 июн – Sputnik. В пятницу, 5 июня, в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление в норме, будет расти. Ветер слабый и умеренный, 1–6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +22°С до +27°С. Температура морской воды +17°С. Волнение морской воды умеренное, 2 балла. Относительная влажность воздуха – 50–80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 5 июня
Территория черноморского побережья Абхазии в пятницу по-прежнему будет под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 4 июн – Sputnik. В пятницу, 5 июня, в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление в норме, будет расти.
Ветер слабый и умеренный, 1–6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды +17°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50–80%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +16°С, днем +26°С.
Гагра – ночью +17°С, днем +27°С.
Пицунда – ночью +15°С, днем +27°С.
Гудаута – ночью +16°С, днем +26°С.
Новый Афон – ночью +17°С, днем +27°С.
Очамчыра – ночью +15°С, днем +25°С.
Гал – ночью +15°С, днем +25°С.
Ткуарчал – ночью +12°С, днем +22°С.