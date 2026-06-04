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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 5 июня

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 5 июня

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии в пятницу по-прежнему будет под влиянием барического поля повышенного давления. 04.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-04T18:36+0300

2026-06-04T18:36+0300

2026-06-04T18:36+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 4 июн – Sputnik. В пятницу, 5 июня, в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление в норме, будет расти. Ветер слабый и умеренный, 1–6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +22°С до +27°С. Температура морской воды +17°С. Волнение морской воды умеренное, 2 балла. Относительная влажность воздуха – 50–80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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абхазия, погода в абхазии