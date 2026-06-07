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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 8 июня

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 8 июня

Sputnik Абхазия

Территория Черноморского побережья Абхазии в понедельник будет под влиянием барического поля повышенного давления. 07.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-07T18:59+0300

2026-06-07T18:59+0300

2026-06-07T18:59+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 8 июня – Sputnik. В понедельник, 8 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Атмосферное давление – повышенное. Температура воздуха ночью от +14 до +19°С, днем от +22 до +27°С. Температура морской воды +15°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха – 50-70%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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абхазия, погода в абхазии