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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 8 июня
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 8 июня
Sputnik Абхазия
Территория Черноморского побережья Абхазии в понедельник будет под влиянием барического поля повышенного давления. 07.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-07T18:59+0300
2026-06-07T18:59+0300
2026-06-07T18:59+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 8 июня – Sputnik. В понедельник, 8 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Атмосферное давление – повышенное. Температура воздуха ночью от +14 до +19°С, днем от +22 до +27°С. Температура морской воды +15°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха – 50-70%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 8 июня
Территория Черноморского побережья Абхазии в понедельник будет под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 8 июня – Sputnik. В понедельник, 8 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Атмосферное давление – повышенное.
Температура воздуха ночью от +14 до +19°С, днем от +22 до +27°С.
Температура морской воды +15°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-70%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +18°С, днем +26°С.
Гагра – ночью +19°С, днем +27°С.
Пицунда – ночью +19°С, днем +27°С.
Гудаута – ночью +18°С, днем +26°С.
Новый Афон – ночью +19°С, днем +27°С.
Очамчыра – ночью +17°С, днем +25°С.
Гал – ночью +16°С, днем +24°С.
Ткуарчал – ночью +16°С, днем +25°С.