https://sputnik-abkhazia.ru/20260608/iranskiy-konflikt-goryat-voennye-bazy-izrailya-i-ssha-1063561416.html

Иранский конфликт: горят военные базы Израиля и США

Иранский конфликт: горят военные базы Израиля и США

Sputnik Абхазия

Американо-израильская агрессия в Иране превратилась марафон по замкнутому кругу, из которого невозможно выйти живым без признания стратегического поражения... 08.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-08T22:18+0300

2026-06-08T22:18+0300

2026-06-08T22:18+0300

сша

иран

россия

мнение

израиль

авторы

колумнисты

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/04/09/1062299857_108:0:1137:579_1920x0_80_0_0_58578a6bbef1abb41196913726ac301c.jpg

Американо-израильская агрессия в Иране превратилась марафон по замкнутому кругу, из которого невозможно выйти живым без признания стратегического поражения, пишет военный эксперт Александр Хроленко. Иранские войска 8 июня атаковали израильские авиабазы Неватим, Тель-Ноф, Рамат-Давид, и нефтехимические предприятия в Хайфе – в ответ на удары ЦАХАЛ по территории Ирана и Ливана. Немногим ранее КСИР нанес удары по американской военной базе в Кувейте и объектам 5-го Флота ВМС США в Бахрейне – после атак CENTCOM по иранским островам Серик и Кешм.Сообщается об ударах по американским кораблям в Ормузском проливе, а президент США Дональд Трамп публично призывает к сдержанности в отношениях между Израилем и Ираном. Трамп публично требует от Израиля прекращения боевых действий в Ливане, якобы для прекращения более масштабной войны США с Ираном. Заслуживающий доверия источник газеты Maariv утверждает обратное: более 15 атак ЦАХАЛ по иранским объектам "осуществлены в координации с администрацией Трампа". Аналогичная "миротворческая" схема наблюдается в разрешении украинского конфликта: Трамп громко говорит об урегулировании, Пентагон тихо обеспечивает ВСУ оружием, боеприпасами, БПЛА, спутниковой разведывательной информацией и связью Starlink.Призрачное прекращение огня на Ближнем Востоке и вялотекущие переговоры Вашингтона и Тегерана – поставлены на паузу. Регион отброшен в "горячее состояние" начала весны 2026 года. Йеменские хуситы сегодня нанесли ракетные удары по целям в Израиле, полностью закрыли Красное море для израильских судов. Руководство Саудовской Аравии и Катара призвало к координации посредничества и деэскалации конфликта между США и Ираном, но это глас вопиющего в пустыне Руб-эль-Хали.Война только начинается. Советник верховного лидера ИРИ Мохсен Резаи предупредил: израильские удары по Бейруту приведут к новым ударам КСИР по объектам ЦАХАЛ. Официальный представитель Армии обороны Израиля Эфи Дефрин ответил: мы продолжим атаковать объекты Хезболлы по всему Ливану. Дональд Трамп допустил: в случае провала дипломатии США высадят спецназ на территории ИРИ.История не учитПереговоры непримиримых противников в Заливе проходят через пакистанских посредников, и по "украинскому сценарию" – противоречия сторон непреодолимы, интересы полярны, результаты неочевидны. Тегеран, как и многие другие столицы планеты, имеет веские основания не доверять миролюбию Вашингтона. Всем ясно: пауза необходима США, чтобы набраться сил перед очередным приступом "нефтегазовой" агрессии. Поэтому американские морские пехотинцы готовятся к десантным операциям в городских условиях, а мировая экономика – к нефти по 200 долларов за баррель. Последний аккорд ракетных ударов привел к росту цен на нефть более чем на три процента – выше 96 долларов за баррель.Тысячелетний ближневосточный конфликт развивается по своим объективным законам. В этой истории принципиально нового мало. Соединенные Штаты со своей стороны десятилетиями пытаются использовать древнюю вражду народов в своих интересах, "отформатировать" регион военными средствами для вывоза природных ресурсов. Многочисленные американские "бури в пустыне" проще начинать, чем завершать. Практически все операции Пентагона на Ближнем Востоке – история поражений. Правильных выводов американцы не делают. Меняются президенты, остается неизменной хищническая внешняя политика США. Худшее – впереди.Журнал The American Conservative на днях констатировал: "Война на Украине и война в Иране имеют множество тревожных связей, и чем больше затягивается первая, тем опаснее становится вторая". Издание пояснило: "Россия помогла Ирану, своему стратегическому партнеру, наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке – в отместку за американскую военную поддержку Украины. Суд по удивительной точности, с которой Тегеран наносит удары, Москва предоставила превосходную разведывательную информацию". При этом на украинском и на иранском ТВД "шансы достичь решения за столом переговоров намного уменьшились, а угроза геополитической катастрофы возросла". Стратегические просчеты США на Украине и в Иране безусловно приблизили Третью мировую войну.Полагаю, без вступления в прокси-войну США – российская СВО успешно завершилась бы за пять суток. Хроническое, некомпетентное, агрессивное вмешательство Вашингтона в дела других стран не разрешает проблем, а постоянно генерирует новые. Трансформирует политические кризисы в военные конфликты – многолетние, сложные, кровопролитные. И все же, Ормузский пролив остается иранским. Окраину России Москва никому не отдаст.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX – и в Telegram.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260608/1063544452.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260608/soyuznika-ssha-peresadili-v-ekonomklass-chto-nazrevaet-na-blizhnem-vostoke-1063542687.html

сша

иран

россия

израиль

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

сша, иран, россия, мнение, израиль, авторы, колумнисты