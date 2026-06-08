https://sputnik-abkhazia.ru/20260608/soyuznika-ssha-peresadili-v-ekonomklass-chto-nazrevaet-na-blizhnem-vostoke-1063542687.html

"Союзника США пересадили в экономкласс": что назревает на Ближнем Востоке

"Союзника США пересадили в экономкласс": что назревает на Ближнем Востоке

Sputnik Абхазия

Тегерану, видимо, удалось немыслимое — вбить клин между закадычными друзьями. Израиль и Соединенные Штаты начинали войну против Ирана вместе, но их отношения... 08.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-08T10:50+0300

2026-06-08T10:50+0300

2026-06-08T10:50+0300

сша

дональд трамп

израиль

иран

сектор газа

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Тегерану, видимо, удалось немыслимое — вбить клин между закадычными друзьями. Израиль и Соединенные Штаты начинали войну против Ирана вместе, но их отношения стремительно ухудшаются. Как это скажется на судьбе младшего партнера Вашингтона и на ситуации в регионе для РИА Новости написал Давид Нармания.Дружеский спор“Ты **** сумасшедший. Если бы не я, ты бы уже гнил за решеткой. Я тебя спасаю! Теперь тебя все ненавидят. И из-за этого все ненавидят Израиль”, — с такими пламенными формулировками, как писало издание Axios, президент США Дональд Трамп обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху во время недавнего телефонного разговора.Но вот незадача — спустя два дня уже сам Трамп в интервью New York Post подтвердил, что фразы звучали. Он, конечно, тут же оговорился, что у него замечательные отношения с Нетаньяху, они замечательно работают вместе и вообще израильский премьер ему нравится.А вот действия Нетаньяху, судя по всему, ему не очень по вкусу.Напомним, что поводом для разговора стало заявление Тегерана о выходе из переговоров на фоне активизации наступления ЦАХАЛ в Ливане. На прошлой неделе израильская армия отчиталась, что смогла взять под контроль средневековую крепость Бофор.Помимо этого, только за воскресенье, 31 мая, авиация нанесла удары по 41 населенному пункту на юге и востоке страны. Еще 18 обстреляли из артиллерии. Общее число погибших от израильских атак с начала конфликта превысило три тысячи человек. Более 1,2 миллиона местных жителей — около 20 процентов от всего населения страны — спешно эвакуировались.Разговор между Трампом и Нетаньяху состоялся в тот же день. Также президент США, по его словам, пообщался и с представителями “Хезболлы”. Стороны, как утверждает американский лидер, обязались прекратить огонь.Более того, уже в четверг, 4 июня, после нескольких дней обсуждений Израиль и Ливан договорились о реализации режима прекращения огня. А также согласовали создание отдельных зон, которые будут контролироваться исключительно ливанской армией. При этом “Хезболла” должна вывести подразделения со всей территории страны южнее реки Литани — это было одно из главных требований Западного Иерусалима.Глава шиитской организации Наим Кассем заявил, что вывод отрядов из южного Ливана будет означать “отступление, поражение и достижение противником своих целей”. И подчеркнул, что “Хезболла” не давала никаких обещаний по этому поводу. Более того, он призвал прекратить переговоры: соглашение, по его словам, направлено на дестабилизацию и разжигание розни, а любые попытки разоружить движение станут угрозой для страны.Так что велика вероятность, что соглашение между Израилем и Ливаном останется на бумаге.Игра на разный результатИ это может стать очередной головной болью для Трампа, ведь в случае продолжения боевых действий переговоры с Ираном рискуют не возобновиться, а Израиль в этом случае окажется крайним.Как бы американский президент ни заверял журналистов в том, что отношения с Нетаньяху замечательные, кризис в этой паре, вызванный тем, что операция “Эпическая ярость” пошла не по плану, становится все более заметным.“В преддверии атаки на Иран 28 февраля премьер-министр Израиля не только присутствовал в ситуационном центре с президентом Трампом, — отмечает New York Times, — но и возглавлял обсуждение”.Тогда он весьма оптимистично оценивал перспективы.Однако этот сценарий реализовать не удалось: Исламская Республика устояла. Теперь США ищут возможность выхода из конфликта без потери лица и по сути отстранили союзника от дипломатических контактов с Тегераном.“Переход из кабины пилота в экономкласс может иметь серьезные последствия для Израиля, и особенно для премьер-министра, которому в этом году предстоит непростая борьба за переизбрание”, — пишет NYT.И здесь сказывается отличие целей американского президента и израильского премьера. Если для Трампа приемлемым сценарием станет просто возможность завершить конфликт с деблокадой Ормузского пролива и хотя бы каким-то соглашением по иранской ядерной программе, то Нетаньяху этого явно недостаточно.Более того, уже очевидно, что ракетная программа Ирана едва ли станет предметом обсуждения на переговорах. После завершения конфликта Тегеран еще активнее займется ее развитием — именно ракеты и беспилотники позволили выстоять в неравном конфликте и стали гарантом выживания для страны.Так что озвученное им обещание едва ли будет исполнено — устранения “экзистенциальной угрозы” можно не ждать.Между тем уже в этом году в Израиле пройдут парламентские выборы, и там премьеру придется несладко. Нынешняя коалиция трещит по швам и ультраправые неоднократно грозились выйти из ее состава. А без них большинство собрать будет крайне непросто. Но это не единственный повод для беспокойства.Еще один — голоса, которые наберет партия Нетаньяху “Ликуд”. Как сообщает Reuters, поддержка объединения среди избирателей на севере страны падает. Причина — недостаточно жесткая, по мнению местных жителей, позиция в отношении “Хезболлы”.Региональное обострениеОднако сугубо электоральными последствиями для Нетаньяху перечень трудностей, с которыми сталкивается Израиль, не исчерпывается. Если война в секторе Газа радикально усложнила нормализацию отношений с арабскими странами, то конфликт с Ираном вообще перевел ее в разряд невероятного.Дональд Трамп активно пытался подключить к соглашениям Авраама, заключенным во время своего первого президентского срока, еще больше стран Ближнего Востока. Шансы на это теперь стремятся к нулю.Как отмечает эксперт, арабские монархии были шокированы тем, насколько сильно приоритеты Вашингтона сместились в пользу Израиля.Исключение — ОАЭ, которые укрепляют контакты с Израилем. Но Абу-Даби привык идти поперек соседей, которые, впрочем, и до войны довольно прохладно общались с американцами — чего стоит только недавний выход Эмиратов из ОПЕК.В то же время нужно отметить, что ухудшение отношений с соседями Израиль “компенсирует” территорией. ЦАХАЛ контролирует 60 процентов сектора Газа — и Нетаньяху в конце мая поручил увеличить этот показатель до 70. Также израильские войска расширили оккупацию в Сирии — к Голанским высотам добавилось несколько районов на юго-западе страны. Наконец, судьба южного Ливана тоже остается под вопросом.Но все эти необъявленные, никем не признанные и, весьма вероятно, временные приобретения едва ли подсластят пилюлю.“Проблема для израильских лидеров всех политических взглядов заключается в том, что по крайней мере в ближайшем будущем Трамп может оказаться самым лояльным американским президентом, на которого они могут полагаться, — отмечает The Times of Israel. — Данные опросов подтвердили то, что уже становится старой историей: после войн в Газе, Ливане и Иране отношение американцев к Израилю ухудшается”.Для Нетаньяху лично и для Израиля как государства это может означать одно: уникальный исторический шанс для устранения “иранской угрозы”, в отношении которой в стране существовал консенсус, упущен. И есть вероятность, что цена упущенной возможности будет гораздо выше, чем предполагалось.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20260511/nam-eto-nadoelo-ssha-gotovyatsya-k-smene-vlasti-1062914459.html

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сша, дональд трамп, израиль, иран, сектор газа