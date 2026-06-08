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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 9 июня

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 9 июня

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии во вторник по-прежнему сохранится под влиянием барического поля повышенного давления. 08.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-08T18:44+0300

2026-06-08T18:44+0300

2026-06-08T18:44+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 8 июн – Sputnik. Во вторник, 9 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – 761 мм ртутного столба. Ветер слабый и умеренный, 1–6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +22°С до +27°С. Температура морской воды +20°С. Волнение морской воды умеренное, 2 балла. Относительная влажность воздуха – 60–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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