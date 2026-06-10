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Ҭеберда ахатәгәаԥхаҩцәа рфорум иалахәуп Аԥсны ахаҭарнакцәа
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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 11 июня
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 11 июня
Sputnik Абхазия
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления. 10.06.2026, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 10 июн - Sputnik. В четверг, 11 июня, ожидается переменная облачность с местными дождями различной интенсивности, грозами и туманом.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10-13 метров в секунду, направление ветра — СВ и ЮЗ.Температура воздуха ночью от +14.0 до 19.0°С, а днем — от +20.0 до 25.0°С.Температура морской воды +15.0°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60–90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
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новости, погода в абхазии
новости, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 11 июня

20:00 10.06.2026 (обновлено: 21:34 10.06.2026)
© Sputnik / Томас ТхайцукВид на горы ткуарчалского района
Вид на горы ткуарчалского района - Sputnik Абхазия, 1920, 10.06.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 10 июн - Sputnik. В четверг, 11 июня, ожидается переменная облачность с местными дождями различной интенсивности, грозами и туманом.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10-13 метров в секунду, направление ветра — СВ и ЮЗ.
Температура воздуха ночью от +14.0 до 19.0°С, а днем — от +20.0 до 25.0°С.
Температура морской воды +15.0°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +18.0°С, днем +24.0°С.
Гагре – ночью +19.0°С, днем +25.0°С.
Пицунда – ночью +19.0°С, днем +25.0°С.
Гудаута – ночью +18.0°С, днем +24.0°С.
Новый Афон – ночью +19.0°С, днем +25.0°С.
Очамчыра – ночью +17.0°С, днем +24.0°С.
Гал – ночью +16.0°С, днем +24.0°С.
Ткуарчал – ночью +16.0°С, днем +23.0°С.
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