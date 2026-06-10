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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 11 июня

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 11 июня

Sputnik Абхазия

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления. 10.06.2026, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 10 июн - Sputnik. В четверг, 11 июня, ожидается переменная облачность с местными дождями различной интенсивности, грозами и туманом.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10-13 метров в секунду, направление ветра — СВ и ЮЗ.Температура воздуха ночью от +14.0 до 19.0°С, а днем — от +20.0 до 25.0°С.Температура морской воды +15.0°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60–90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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