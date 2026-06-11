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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 12 июня

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 12 июня

Sputnik Абхазия

Территория xерноморского побережья Абхазии в пятницу по-прежнему определяется барическим полем повышенного давления. 11.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-11T18:30+0300

2026-06-11T18:30+0300

2026-06-11T18:30+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 11 июн – Sputnik. В пятницу, 12 июня, ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ночью и утром туман, к полудню местами возможен кратковременный дождь, гроза.Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый и умеренный, 1–6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +22°С до +27°С. Температура морской воды +21°С. Волнение морской воды умеренное, 2 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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