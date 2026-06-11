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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 12 июня
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 12 июня
Sputnik Абхазия
Территория xерноморского побережья Абхазии в пятницу по-прежнему определяется барическим полем повышенного давления. 11.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-11T18:30+0300
2026-06-11T18:30+0300
2026-06-11T18:30+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 11 июн – Sputnik. В пятницу, 12 июня, ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ночью и утром туман, к полудню местами возможен кратковременный дождь, гроза.Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый и умеренный, 1–6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +22°С до +27°С. Температура морской воды +21°С. Волнение морской воды умеренное, 2 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 12 июня
Территория xерноморского побережья Абхазии в пятницу по-прежнему определяется барическим полем повышенного давления.
СУХУМ, 11 июн – Sputnik. В пятницу, 12 июня, ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью и утром туман, к полудню местами возможен кратковременный дождь, гроза.
Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 1–6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды +21°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха – 70–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +18°С, днем +26°С.
Гагра – ночью +19°С, днем +27°С.
Пицунда – ночью +17°С, днем +27°С.
Гудаута – ночью +17°С, днем +26°С.
Новый Афон – ночью +19°С, днем +27°С.
Очамчыра – ночью +16°С, днем +25°С.
Гал – ночью +16°С, днем +25°С.
Ткуарчал – ночью +13°С, днем +22°С.