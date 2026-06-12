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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 13 и 14 июня
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 13 и 14 июня
Sputnik Абхазия
Территория Черноморского побережья Абхазии в выходные дни будет под влиянием нестабильного барического поля пониженного давления. 12.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-12T19:30+0300
2026-06-12T19:30+0300
2026-06-12T19:30+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 12 июн – Sputnik. В выходные дни, 13 и 14 июня, ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. В воскресенье местами возможен дождь разной интенсивности, гроза.Атмосферное давление – пониженное. Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +20°С до +25°С. Температура морской воды +21°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–2 балла. Относительная влажность воздуха – 60–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 13 и 14 июня
Территория Черноморского побережья Абхазии в выходные дни будет под влиянием нестабильного барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 12 июн – Sputnik. В выходные дни, 13 и 14 июня, ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
В воскресенье местами возможен дождь разной интенсивности, гроза.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +20°С до +25°С.
Температура морской воды +21°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +18°С, днем +24°С.
Гагра – ночью +19°С, днем +25°С.
Пицунда – ночью +19°С, днем +25°С.
Гудаута – ночью +18°С, днем +24°С.
Новый Афон – ночью +19°С, днем +25°С.
Очамчыра – ночью +17°С, днем +24°С.
Гал – ночью +16°С, днем +24°С.
Ткуарчал – ночью +16°С, днем +23°С.