https://sputnik-abkhazia.ru/20260612/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-13-i-14-iyunya-1063652613.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 13 и 14 июня

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 13 и 14 июня

Sputnik Абхазия

Территория Черноморского побережья Абхазии в выходные дни будет под влиянием нестабильного барического поля пониженного давления. 12.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-12T19:30+0300

2026-06-12T19:30+0300

2026-06-12T19:30+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 12 июн – Sputnik. В выходные дни, 13 и 14 июня, ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. В воскресенье местами возможен дождь разной интенсивности, гроза.Атмосферное давление – пониженное. Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +20°С до +25°С. Температура морской воды +21°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–2 балла. Относительная влажность воздуха – 60–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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абхазия, погода в абхазии